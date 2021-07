Lutto nel mondo della WWE: è morto l’Hall of Famer Paul Orndorff

Una triste notizia si è abbattuta come un fulmine a ciel sereno sul mondo del Wrestling. Paul Orndorff, noto ai fan della WWE con il soprannome di “Mr. Wonderful” si è spento nella giornata di ieri a 71 anni. La sua scomparsa è stata annunciata su Instagram dal figlio Travis.

L’ex superstar, molto in voga negli anni ’80, soffriva da tempo da demenza è molto probabile che siano state delle complicazioni cerebrali a causarne la morte. Orndorff fu protagonista di uno dei momenti più importanti nella storia della WWE: prese parte, infatti, al main event della primissima edizione di WrestleMania, tenutasi nel 1985 (potete leggere qui il nostro spciale).

Fece coppia con il compianto Roddy Piper per affrontare il team composto da Hulk Hogan e Mr. T. La rivalità con l’Hulkster durò poi diversi anni, culminando in uno Steel Cage Match andato in onda sulla NBC in un episodio di Saturday Night’s Main Event.

Il mondo della WWE piange la scomparsa di Paul Orndorff

Un messaggio di cordoglio è arrivato su Twitter anche da Triple H, che ha ha definito Paul un vero main event e uno dei migliori di sempre. La WWE stessa ha poi esteso le condoglianze alla sua famiglia e ai suoi amici.

A #WrestleMania main eventer, @WWE Hall of Famer, and one of the industry’s best bad guys. Our thoughts and sympathy are with his family at this difficult time. https://t.co/7UKP1s2yiI — Triple H (@TripleH) July 12, 2021

Oltre a giocare un ruolo importante in WWE, Paul approdò anche in WCW negli anni ’90, diventando Television Champion e due volte Tag Team Champion assieme a Paul Roma. La sua carriera da wrestler terminò agli inizi del 2000, venendo poi introdotto nella Hall of Fame del 2005.

Ma non è tutto, perchè Paul è stato anche l’allenatore di numerose superstar, tra cui Mark Jindrak, Stacy Keibler e Bill Goldberg.

Potete rivedere le gesta di Paul Orndorff e tutti i suoi match abbonandovi al WWE Network. Per farlo, a un prezzo accessibile, vi basta seguire questo link.