Magic The Gathering: aggiornata la lista delle carte escluse e record di vendite

In Agosto la Wizard of the Coast, azienda parte del gruppo Hasbro e nota per essere a capo della produzione di Dungeons&Dragons, ha aggiornato la lista delle carte escluse nei diversi formati di tornei. Le nuove decisioni sono diventate effettive dallo scorso 30 Agosto e non hanno mancato di causare dei veri e propri terremoti all’interno della community del gioco di carte collezionabili più famoso del mondo.

Le carte riammesse e bannate

Ecco quanto annunciato nell’ultimo comunicato della casa di produzione americana:

Formato Standard: Rampaging Ferocidon è stata riammessa

Formato Modern: vengono bannate Hogaak, Arisn Necropolis e Faithless Looting; viene riammessa Stoneforge Mystic.

Formato Vintage: vengono limitate Karn, the Great Creator, Mystic Forge, Mental Misstep, Golgari Grave-Troll; Fastbond è ora privo di limiti.

L’effetto più immediato di questo annuncio è la risposta positiva alla tanto richiesta eliminazione di Hoogak da parte della community: immessa nei circuiti di gioco nel Giugno scorso si è dimostrata fin da subito una carta fin troppo forte, al punto da spingere fin da subito la WotC a bannare “Bridge From Below” (una carta “facilitatrice” per Hoogak). Evidentemente, andando a guardare i risultati degli ultimi tornei di portata mondiale, questa mossa non era stato sufficiente: tanto per fare un esempio, al MagicFest di Las Vegas la neo-esclusa carta era presente in ben 5 dei mazzi classificati tra le prime otto posizioni (incluso quello del vincitore).

Aumento delle vendite

Un aspetto meno atteso di queste nuove direttive è stato invece il modo in cui la notizia delle carte ammesse e bannate dal gioco ha influenzato le operazioni di compravendita delle carte di Magic. Si è infatti potuto osservare un incremento notevole delle stesse, al punto da arrivare a stabilire un nuovo record. Stando a quanto riportato dalla piattaforma TCGplayer, il numero di vendite è stato superiore sia a quelle registrate durante il Black Friday che a quelle effettuate durante il Cyber Monday.

Nella sola giornata del 26 Agosto, subito dopo l’annuncio WotC, TCGplayer ha contato oltre 250,000 transazioni.

Non meraviglia che a condurre la classifica delle dieci carte più richieste sia stata proprio Stoneforge Mystic (al prezzo di 65,66$): la sua riammissione ha sorpreso non poco i giocatori di tutto il mondo, spingendo ad un acquisto di massa della carta. Da segnalare che tra le top 10 del giorno ben 7 sono collegate alla possibilità di costruire il mazzo conosciuto come “Stoneblade” di cui Stoneforge è uno degli elementi cruciali

Questo inaspettato volume di vendite è stato favorito anche da un’importante strategia di marketing portata avanti da TCGplayer che, dopo il comunicato WotC, ha attivato la possibilità di ottenere un bonus pari all’8% della spesa effettuata se, nell’ordine, fosse stata presente una qualunque carta bannata il 26 Agosto. Strategia indubbiamente vincente visto la mole di transazioni.