Doctor Who sta per approdare nello sconfinato e caleidoscopico multiverso di Magic: the Gathering. Avete letto bene la mitica serie BBC riceverà presto un’espansione dedicata del gioco di carte collezionabili più famoso del mondo. Ad annunciarlo Rebecca Shepard, Director of Global Brand Strategy & Marketing di Magic: The Gathering, che durante l’evento Wizards Presents 2022 ha annunciato il tema del nuovo set crossover della serie Universes Beyond.

Anche il Dottore gioca a Magic: the Gathering!

È proprio il caso di dirlo: il Tardis è in grado di portarti ovunque nell’universo, anche nel multiverso di Magic. L’ultima collaborazione Universes Beyond, serie di Magic che celebra alcuni dei mondi più amati e conosciuti della cultura pop mondiale, riguarderà il personaggio inventato da Sydney Newman, C. E. Webber e Donald Wilson nel 1963 e arriverà in occasione delle celebrazioni per il suo sessantesimo anniversario.

Il set di Magic su Doctor Who, realizzato in collaborazione con la BBC, sarà un set Commander costituito da 4 mazzi affiancato da una set di booster tematici, che raccoglierà tutte le incarnazioni del Dottore, tutti i suoi companion e ovviamente anche tutti i suoi agguerritissimi nemici.

Questo nuovo set introdurrà anche una serie di nuove meccaniche peculiari, ideate al fine di trasportare i temi e le atmosfere di Doctor Who dallo schermo al tavolo da gioco e presenterà un excursus su tutta la storia di Doctor Who, cercando di essere il più esaustivo possibile con le incarnazioni passate e presenti, ma anche future! Shepard ha infatti rivelato che in questo set la figura del Quattordicesimo Dottore, interpretato da Ncuti Gatwa, e gli eventi che lo coinvolgeranno saranno messi ben in evidenza.

Non ci sono ulteriori dettagli circa la composizione dei mazzi Commander di Doctor Who, tuttavia sappiamo che i booster dedicati a Doctor Who riceveranno una versione alternativa delle illustrazioni.

Quando uscirà Magic del Doctor Who?

Secondo quanto dichiarato da Shepard, al momento non è possibile annunciare una data precisa circa la distribuzione di questa espansione, tuttavia è presumibile che il set vedrà la luce durante il terzo trimestre 2023, giusto in tempo per le celebrazioni del sessantesimo anniversario, che si culmineranno a novembre 2023 con la messa in onda dell’episodio speciale.

Purtroppo occorrerà attendere ancora per scoprire tutto quello che Wizards of the Coast ha in serbo per Magic: the Gathering Doctor Who, ci aspettiamo altre e più formidabili rivelazioni a ridosso dell’uscita di questo set Commander.