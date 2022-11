Si prospettano crisi e tempi bui per Hasbro e Magic: The Gathering? Secondo un analista di Bank of America la risposta è affermativa, perché a causa della sovrabbondanza di carte, la multinazionale potrebbe distruggere il valore a lungo termine del popolare gioco di carte collezionabili.

Una notizia che sta destando preoccupazione nell’ambiente di Magic e non solo, poiché tale ammonimento è arrivato da Bank of America e ha portato con sé anche un doppio downgrade (ovvero la riduzione del rating di una società) del titolo Hasbro con una conseguente svalutazione del titolo in borsa.

Magic in crisi: cosa sta succedendo?

Alla base di questa situazione vi è la sovrapproduzione di carte di Magic: The Gathering, che sta portando a una svalutazione del prodotto osservata dagli analisti di Bank of America.

Ma come è stato possibile per Hasbro subire un downgrade così rilevante, viste le buone performance riportate fino ad ora?

La grande produzione di carte era stata possibile grazie agli straordinari risultati ottenuti durante la pandemia, un periodo davvero eccezionale per Hasbro, che aveva visto quasi raddoppiate le vendite del gioco di carte collezionabili. Secondo gli ultimi report delle prestazioni finanziarie di Wizards of the Coast, Magic da solo rappresenta circa il 15% delle entrate annuali di Hasbro e circa il 35% dei suoi guadagni annuali.

Secondo Jason Haas, analista della Bank of America, Hasbro potrebbe ben presto esaurire la sua crescita, in parte perché Magic ha registrato una crescita grazie ai giocatori esistenti invece che aumentare la sua base di giocatori.

A subire le conseguenze di questa situazione ci saranno anche tutti quei soggetti che gravitano attorno al mercato secondario, che in futuro potrebbero quindi ridurre il volume degli ordini in generale. Alcuni segnali circa la svalutazione del prodotto sono già visibili sul mercato, infatti alcuni negozi degli Stati Uniti stanno vendendo l’ultimo set di espansione di Magic, La guerra dei Fratelli, sottocosto con i box di booster venduti tra i 107 e 112 dollari, ovvero al di sotto del loro prezzo effettivo (tra i 115 e 120).

Haas ha avuto posizioni critiche anche verso il set da collezione del trentesimo anniversario, che al “modico” prezzo di 999 dollari reintroduce sul mercato ristampe di carte leggendarie, che Hasbro aveva dichiarato non avrebbe più stampato. L’arrivo sul mercato di questo set ha creato il panico tra i collezionisti, che si trovano così a dover liquidare delle collezioni il cui valore non è più quello di un tempo.

Secondo Haas una soluzione per mitigare i danni sarebbe quella di ridurre le tirature dei prodotti futuri, in modo da poter consentire la vendita di una parte maggiore dei prodotti più vecchi e arginare così la più che concreta emorragia di giocatori, che potrebbero rivolgere lo sguardo altrove nel mondo dei giochi di carte collezionabili.