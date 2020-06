Magic The Gathering: importanti cambiamenti agli eventi competitivi

A causa dell’emergenza sanitaria in corso, Wizards of the Coast si è vista costretta ad adottare alcuni cambiamenti importanti alla scena competitiva mondiale di Magic The Gathering, il popolare gioco di carte collezionabili creato da Richard Garfield.

A Marzo la Wizards Of The Coast ha sospeso le qualificazioni ai tornei mondiali a causa dell’epidemia in corso, lasciando senza risposte tutti i giocatori e i negozi che avevano partecipato all’iniziativa. Fortunatamente, è arrivata la notizia che gli eventi principali verranno svolti tramite remoto grazie a Magic Arena per tutto il resto del 2020.

Gli eventi competitivi spostati online sono:

tutti gli eventi programmati del Player Tour precedentemente annullati e in programma;

le finali del Player Tour di Minneapolis;

Mythic Invitational Core Set 2021;

; Mythic Invitational Zendikar Rising.

Inoltre, i seguenti eventi avranno un nuovo programma e il loro montepremi verrà aggiornato:

i nuovi Player Tour si svolgeranno il 13-14 giugno e il 19-21 giugno e ognuna delle quattro date avrà un montepremi di ben $ 150000;

le finali dei nuovi Player Tour si terranno dal 25 al 26 luglio con una Top 8 il 1 ° agosto e un montepremi di $ 250000;

si terranno dal 25 al 26 luglio con una Top 8 il 1 ° agosto e un montepremi di $ 250000; il nuovo Mythic Invitational avrà luogo dal 28 al 30 agosto e avrà un montepremi di $ 250000.

La compagnia ha anche aggiunto un nuovo evento, le 2020 Season Grand Finals, che si svolgeranno in autunno con la Top 16 sia delle finali dei Player Tour, sia delle qualificazioni dei Mythic Invitational, in una sfida per accaparrarsi un montepremi di $ 250.000.

Questi cambiamenti potrebbero avere effetti assolutamente devastanti sui negozi che distribuiscono il famoso gioco di carte collezionabili e che, spesso, campano di eventi importanti come questi. La scena competitiva di Magic è uno dei principali fattori che alimentano il mercato secondario di carte e, soprattutto, il loro valore. Spostando tutto sulla controparte online, Wizards Of The Coast ha limitato il coinvolgimento dei rivenditori, rendendo il prodotto fisico non essenziale per qualsiasi giocatore facente parte della scena competitiva. Questa mossa, inoltre, annulla tutti i flussi di entrate che i venditori e gli organizzatori che hanno partecipato agli eventi del MagicFest avrebbero ricevuto nel 2020, visto che gli eventi ora sono tutti cancellati.