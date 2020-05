Magic The Gathering: in arrivo il Secret Lair “Summer Superdrop”

Da Dicembre 2019, Wizards Of The Coast ha deciso di lanciare sul mercato online i Secret Lair, dei particolari set di Magic The Gathering in edizione limitata e in vendita per sole 24 ore sul sito dedicatovi e ne e’ stato da poco annunciato uno nuovo di zecca, in uscita questa Estate: il Summer Superdrop.

“Finalmente è arrivata l’estate nell’emisfero boreale. Il sole splende alto nel cielo, gli uccellini cinguettano e i nostri futuri schiavisti robot si preparano a conquistare il mon… ehm, no, scusate. È giunto il momento di svelare il Summer Superdrop di Secret Lair!”

A differenza dei precedenti Secret Lair, il Summer Superdrop sara’ composto da 5 Secret Lair tutti diversi, in uscita dal 1 al 5 Giugno, cadenzati uno al giorno. E se non si ha voglia di acquistarli separatamente, sara’ possibile recuperarli tutti assieme in un unico bundle disponibile dal 1 al 15 Giugno.

Ma vediamo tutti i “drop” nel dettaglio:

Bundle Summer Superdrop

Data d’uscita: Dalle 18:00 (ora italiana) del 1° giugno alle 18:00 (ora italiana) del 15 giugno

Contenuto del set:

Una copia di ogni prodotto Secret Lair compreso nel Summer Superdrop:

Full Sleeves: The Tattoo Pack

Can You Feel with a Heart of Steel?

The Path not Traveled

Mountain, Go

Ornithological Studies

BONUS! Una fetchland di colori nemici

Prezzo: €194,95

Full Sleeves: The Tattoo Pack

Data d’uscita: dalle 18:00 (ora italiana) del 1° giugno alle 18:00 (ora italiana) del 2 giugno

Contenuto del set:

1 Inkmoth Nexus con illustrazione alternativa

con illustrazione alternativa 1 Pithing Needle con illustrazione alternativa

con illustrazione alternativa 1 Eternal Witness con illustrazione alternativa

con illustrazione alternativa 1 Blood Artist con illustrazione alternativa

con illustrazione alternativa 1 Spell Pierce con illustrazione alternativa

con illustrazione alternativa 1 codice per riscattare le bustine protettive del Pithing Needle in versione Secret Lair per MTG Arena

1 codice per riscattare una copia non foil di ogni carta di Full Sleeves: The Tattoo Pack per Magic Online

Prezzo: €34,99

“Abbiamo fatto accomodare alcune carte classiche sulla poltrona del tatuatore e si sono trasformate con un nuovo e sfavillante inchiostro. Prima che tu decida di effettuare l’acquisto, tua madre ci consiglia di ricordarti che ricevere queste carte è una decisione permanente e che queste carte saranno per sempre una splendida aggiunta ai tuoi mazzi o alla tua collezione. Il maestro tatuatore Josh Howard ci ha offerto in prestito il suo ago per creare queste incredibili illustrazioni tradizionali — un aspetto completamente nuovo per Magic.”

Can You Feel With A Heart Of Steel?

Data D’uscita: dalle 18:00 (ora italiana) del 2 giugno alle 18:00 (ora italiana) del 3 giugno

Contenuto del set:

1 Walking Ballista foil con illustrazione completa alternativa

foil con illustrazione completa alternativa 1 Arcbound Ravager foil con illustrazione completa alternativa

foil con illustrazione completa alternativa 1 Darkstell Colossus foil con illustrazione completa alternativa

foil con illustrazione completa alternativa 1 codice per riscattare le bustine protettive dell’Arcbound Ravager in versione Secret Lair per MTG Arena

1 codice per riscattare una copia non foil di ogni carta di Can You Feel With A Heart of Steel? per Magic Online

Prezzo: €44,99

“ATTENZIONE, CREATURE DI CARNE: LA RIVOLTA DEI ROBOT STA INIZIANDO E ABBIAMO ASSUNTO IL CONTROLLO DI SECRETLAIR.EXE. D’ORA IN POI, OGNI LANCIO CELEBRERÀ LA GLORIA E IL POTERE DELLE MACCHINE INOLTRE, AGGIUNGEREMO UN SESTO — *beeeeeep* Siamo . . . Siamo riusciti a spegnerli appena in tempo. Ma non siamo riusciti a impedirgli di creare questo favoloso prodotto a tematica robot, che include carte foil a illustrazione completa a cura di Bad Flip Productions, Inc., Danny Miller e Hector Ortiz. Vogliamo inoltre aggiungere che il Progetto Robobiboli è stato definitivamente accantonato.”

The Path Not Traveled

Data d’uscita: dalle 18:00 (ora italiana) del 3 giugno alle 18:00 (ora italiana) del 4 giugno

Contenuto del set:

1 Ajani Steadfast foil con illustrazione alternativa

foil con illustrazione alternativa 1 Domri Rade foil con illustrazione alternativa

foil con illustrazione alternativa 1 Tamiyo, Field Researcher foil con illustrazione alternativa

foil con illustrazione alternativa 1 Vraska, Golgari Queen foil con illustrazione alternativa

foil con illustrazione alternativa 1 codice per riscattare le bustine protettive di Ajani Steadfast in versione Secret Lair per MTG Arena

1 codice per riscattare una copia non foil di ogni carta di The Path Not Traveled per Magic Online

Prezzo: €44,99

“Essere un Planeswalker comporta pesanti responsabilità. Che cosa accadrebbe se i Planeswalker decidessero di fare le valigie e di occuparsi di altro nella vita — o se le loro scintille non si fossero mai accese? Questa uscita esplora i destini alternativi di Ajani, Domri, Tamiyo e Vraska. Abbiamo affidato le loro vite alle mani esperte di Yeong-Hao Han, Chris Rallis, David Rapoza e Mike Uziel.Chissà, magari in un altro universo questi Planeswalker collezionano carte che rappresentano te!”

Mountain, Go

Data d’uscita: dalle 18:00 (ora italiana) del 4 giugno alle 18:00 (ora italiana) del 5 giugno

Contenuto del set:

4 carte Lightning Bolt foil diverse con illustrazione completa alternativa

foil diverse con illustrazione completa alternativa 1 codice per riscattare le bustine protettive del Lightning Bolt di Noah Bradley in versione Secret Lair per MTG Arena

1 codice per riscattare una copia non foil di ogni carta di Mountain, Go per Magic Online

Prezzo: €34,99

“Questo prodotto celebra la quintessenza della magia rossa: l’umile ed efficiente Fulmine. Puoi far fuori la creatura da primo turno del tuo avversario, o intaccare i suoi punti vita: il Fulmine esaudisce tutti i tuoi desideri (o almeno quelli realizzabili con 3 danni). Ogni illustrazione rappresenta una diversa creatura che viene fatta a brandelli dalla crudele e spietata forza della natura (per rispetto a Ornithological Studies, abbiamo scelto di risparmiare i volatili per questa volta). Queste carte foil a illustrazione completa ti offrono nuovi ed elettrizzanti capolavori di Noah Bradley, Brigitte Roka, Robbie Trevino e Alexis Ziritt.”

Ornithological Studies

Data d’uscita: dalle 18:00 (ora italiana) del 5 giugno alle 18:00 (ora italiana) del 6 giugno

Contenuto del set:

1 Baleful Strix con illustrazione alternativa

con illustrazione alternativa 1 Birds of Paradise con illustrazione alternativa

con illustrazione alternativa 1 Dovescape con illustrazione alternativa

con illustrazione alternativa 1 Gilded Goose con illustrazione alternativa

con illustrazione alternativa 1 Swan Song con illustrazione alternativa

con illustrazione alternativa 1 codice per riscattare le bustine protettive dei Birds of Paradise in versione Secret Lair per MTG Arena

1 codice per riscattare una copia non foil di ogni carta di Studi di Ornitologia per Magic Online

Prezzo: €34,99

“Tra tutte le creature fantastiche di Magic, gli Uccelli sono di gran lunga i più popolari. Inventati la prima volta da Richard Garfield nel 1987, gli Uccelli sono saliti alla ribalta nella Limited Edition (Alpha) grazie alla potente carta Uccelli del Paradiso. Abbiamo pensato che sarebbe stato affascinante rappresentarli in uno stile realistico; abbiamo quindi commissionato alcune illustrazioni classiche e naturalistiche a OvidioCartagena e Allen Douglas.”