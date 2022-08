Annunciate le novità in arrivo durante il 2023 per Magic: the Gathering durante l’evento Wizards Presents 2022. In arrivo per i giocatori del popolare gioco di carte collezionabili 6 nuove espansioni collegate tra loro da un grande evento narrativo.

Il nuovo corso narrativo di Magic si chiamerà The Phyrexian Ark e comincerà con l’espansione Dominaria United, il set di prossima pubblicazione. Dominaria United sarà un’espansione tematica che rivisiterà Dominaria, il primo dei mondi presentato da Magic nel 1993.

A seguire, con uscita prevista sempre nell’autunno di quest’anno, ci sarà Brothers’ War, un’espansione molto epica che mostrerà cosa ha causato la Spaccatura e alcuni degli eventi più importanti della storia di Magic. In termini di mitologia del gioco Brothers’ War spiegherà molti elementi caratteristici di Magic, come i Planeswalker o il Mana o la divisione in colori. Brothers’ War si preannuncia quindi come un’espansione piena di dettagli nostalgici, come ad esempio una presenza sostanziale degli Artefatti, ma anche macchine da guerra imponenti.

Phyrexia – All Will Be One, la cui uscita è prevista per i primi mesi del 2023, si concentrerà interamente sui phyrexian e il loro mondo, con l’obiettivo di conquistare tutto il multiverso: si tratterà di un’espansione piuttosto cupa in cui il tema horror avrà una buona rilevanza. A concludere The Phyrexian Ark, nella primavera del 2023, ci sarà l’espansione March of the Machines, descritta come una drammatica e epica battaglia finale che chiamerà a raccolta tutto il multiverso.

Sempre nella primavera del 2023 arriverà March of the Machines: The Aftermath, l’epilogo dell’evento, che verrà utilizzato sia per risolvere i vari elementi narrativi lasciati in sospeso durante lo svolgimento di The Phyrexian Ark, sia per mostrare le conseguenze e i cambiamenti della guerra sul multiverso.

L’autunno del 2023 porterà Wilds of Eldraine, una nuova espansione ambientata nel piano ispirato al mondo delle fiabe. Questo nuovo set si concentrerà sull’esplorazione delle sue zone boscose. L’ultima espansione annunciata, che arriverà nei primi mesi del 2024, sarà The Lost Cavern of Ixlan, un set dedicato all’esplorazione sotterranea e alla ricerca di tesori in luoghi remoti pieni di pericoli mortali, ragni e… dinosauri.