Magic: The Gathering, svelati i mazzi Brawl de Il Trono di Eldraine

Wizards of the Coast ha rivelato i dettagli dei mazzi Brawl di Magic: The Gathering – Il Trono di Eldraine, in uscita il 6 ottobre.

Wizards of the Coast ha rivelato i dettagli dei mazzi Brawl di Magic: The Gathering – Il Trono di Eldraine, in uscita il 6 ottobre. Brawl è un formato di gioco casual in cui i giocatori usano carte Standard legali per creare un mazzo Commander da sessanta carte per poi combattere in partite testa a testa o multiplayer Free-for-All! Ciascuno dei mazzi del set Magic: The Gathering – Il Trono di Eldraine verrà fornito di una carta Arcane Signet e una delle quattro diverse carte Commander che potranno essere trovate solo nei mazzi Brawl e nei Booster Collector de Il Trono di Eldraine. Ogni mazzo Brawl include un mazzo Singleton di sessanta carte, una carta creatura leggendaria foil, una Life Wheel e un inserto strategia. Sono quattro i mazzi Brawl che saranno rilasciati con il set Il Trono di Eldraine: Wild Bounty conterrà carte che si concentreranno sui colori Bant (Verde / Bianco / Blu). La carta Commander esclusiva sarà Chulane, Teller of Tales . Il mazzo di Chulane sarà costruito per agire in sinergia con le carte che hanno la meccanica Avventura, utilizzando una strategia di recursion e ramp.

conterrà carte che si concentreranno sui colori Bant (Verde / Bianco / Blu). La carta Commander esclusiva sarà . Il mazzo di Chulane sarà costruito per agire in sinergia con le carte che hanno la meccanica Avventura, utilizzando una strategia di recursion e ramp. Savage Hunter conterrà principalmente carte nei colori Jund (Nero / Rosso / Verde). L’esclusiva carta Commander sarà Korvold, Fae-Cursed King . La strategia di questo mazzo ruota attorno all’uso della nuova meccanica Food e al sacrificio di permanenti per portare a termine combo di carte e pescare carte.

conterrà principalmente carte nei colori Jund (Nero / Rosso / Verde). L’esclusiva carta Commander sarà . La strategia di questo mazzo ruota attorno all’uso della nuova meccanica Food e al sacrificio di permanenti per portare a termine combo di carte e pescare carte. Faerie Schemes si baserà sui colori Esper (Nero / Bianco / Blu). L’esclusiva carta Commander è Alela , Artful Provocateur . Il tema del mazzo ruota attorno all’uso di artefatti e incantesimi per vincere e ha un sottotema di creature volanti.

si baserà sui colori Esper (Nero / Bianco / Blu). L’esclusiva carta Commander è , . Il tema del mazzo ruota attorno all’uso di artefatti e incantesimi per vincere e ha un sottotema di creature volanti. Knights ‘Charge sarà fondata sui colori Mardu (Nero / Bianco / Rosso). La carta Commander esclusiva per questo mazzo è Syr Gwyn, Hero of Ashvale. Il mazzo ha una strategia molto diretta: giocare creature Knight, equipaggiarle e attaccare. Su Amazon potete trovare moltissimo materiale riguardante Magic: The Gathering, dalle carte al merchandising.