ManCalamaro: tutte le novità per Lucca Comics & Games 2019

ManCalamaro annuncia la sua presenza a Lucca Comics & Games 2019 e una montagna di nuovi prodotti che saranno presentati in occasione della fiera.

Continuano gli annunci delle case editrici sulle novità che saranno presentate in occasione della fiera Lucca Comics & Games 2019, che si terrà nella bella cittadina toscana dal 30 ottobre al 3 novembre, e questa volta tocca a ManCalamaro farci sapere cosa bolle in pentola per la sempre più prossima convention dedicata al mondo del fumetto e del gioco, tra espansioni e graditi nuovi titoli.

Vediamoli insieme.

Bunny Kingdom in The Sky

Bunny Kingdom in The Sky è la tanto attesa espansione di Bunny Kingdom, il gioco da tavolo di Richard Gardfield che vede per protagonisti dei simpatici coniglietti.

Da quando il Generale Baffayette ha avvistato una misteriosa Grande Nuvola dal suo dirigibile, il Nuovo Mondo non è più l’unica terra misteriosa che aspetta di essere conquistata. Ora, il Re dei Conigli ha aggiunto nuove missioni di esplorazione. Tornare carico di Meravigliose Risorse potrebbe far ottenere a un intrepido giocatore l’ambito titolo di “Grandi Orecchie”. Questa simpatica espansione amplia il gioco base con una nuova plancia, nuove meravigliose risorse, nuove città, nuove missioni e le regole per aggiungere un quinto giocatore ai quattro, dai quattordici anni in su, finora previsti. Bunny Kingdom in The Sky avrà un costo consigliato di € 30.

8Bit Box: Double Rumble

Con questo 8Bit Box: Double Rumble, ManCalamaro presenta un’altra espansione per uno dei suoi giochi di punta, 8Bit Box, il gioco da tavolo che simula alla perfezione le vecchie console di videogiochi degli anni Ottanta.

Con questa espansione si entra nel mondo dei picchiaduro a scorrimento e i giocatori si ritroveranno a fronteggiare temibili personaggi della strada e mostri mutanti; per sconfiggerli, dovranno collaborare, programmando le loro azioni sul joystick e raccogliendo portentose armi ed energia, fino ad arrivare al Boss Finale! 8Bit Box: Double Rumble è un titolo cooperativo per 1-2 giocatori dai quattordici anni in su e avrà un costo consigliato di € 14,90.

Ninja Academy

Ninja Academy è una delle novità che ManCalamaro presenterà in occasione della fiera, e vedrà dei giovani apprendisti ninja confrontarsi contro gli altri studenti. In questo titolo per 3/5 giocatori dagli otto anni in su, i giocatori dovranno essere agili e veloci per ottenere il voto più alto possibile e di conseguenza il loro grado ninja. Per superare gli esami, i giocatori dovranno affidarsi alla loro concentrazione, agilità e intuito, ma potranno anche scommettere sugli altri giocatori, per totalizzare più punti. Alla fine della partita, chi avrà ottenuto il miglior punteggio, otterrà il grado più alto e diventerà Mastro Ninjitsu. Ninja Academy avrà un costo consigliato di € 13,90.

Virus!

ManCalamaro porta in Italia Virus!, il titolo che ha fatto furore in Spagna nel 2019, con più di duecentomila copie vendute.

In questo gioco di carte per 2/6 giocatori dai sei anni in su, i partecipanti dovranno affrontate con coraggio la pandemia in corso e lottate per essere i primi a eradicare il Virus, riuscendo a isolare un Corpo Sano e prevenendo così la diffusione di terribili malattie. Per ottenere la vittoria, ogni mezzo è lecito, che sia etico o meno e il boicottaggio degli sforzi avversari sarà all’ordine del giorno. In Virus! I giocatori dovranno costruire un Corpo umano e al contempo cercare di evitare che i vostri avversari possano infettarlo, distruggerlo o rubargli gli Organi. Per poter vincere la partita, il Corpo dovrà avere almeno quattro Organi sani. Virus! Avrà un costo consigliato di € 15.

Ishtar – I Giardini di Babilonia

In Ishtar – I Giardini di Babilonia, la potentissima Dea Ishtar, ha ascoltato il pianto dei suoi fedeli e ha fatto sorgere delle Fontane nel bel mezzo del deserto! Il compito dei giocatori sarà quello di creare un giardino magnifico. I partecipanti potranno scegliete la forma dei propri giardini, procurarsi le risorse necessarie e ottenete il controllo delle fontane per superare gli avversari. Il titolo di Giardiniere del Re verrà assegnato al giocatore più visionario o forse più opportunista. In questo gioco per 2-4 giocatori dai quattordici anni in su, i partecipanti dovranno piantare fiori che, se posizionati bene, potranno aiutarli a raccogliere gemme preziose e attivare azioni. Reclutare apprendisti, bloccare gli avversari e riflettere attentamente alle azioni da fare saranno la chiave del successo. Ishtar – I Giardini di Babilonia avrà un costo consigliato di 39,90.

Darkalamaro

In occasione della fiera di Lucca, ManCalamaro presenterà anche una nuova collana di giochi dal sapore più cupo: Darkalamaro. Il primo titolo di questa nuova collana sarà un gioco pensato, sviluppato e disegnato da artisti italiani, stiamo parlando del quartetto di game designer bresciani 4Brains4Games e il fumettista Francesco Dossena. Vediamo subito di cosa si tratta.

Michael

Michael è un gioco cooperativo per 1-4 giocatori dai quattordici anni in su, con una fortissima componente narrativa.

Michael è il caso più complesso di Disturbo Dissociativo di Personalità mai affrontato dagli studiosi. Le sue azioni sono guidate da ventiquattro differenti Personalità, che prendono il sopravvento e, alternandosi tra loro, controllano la sua mente e il suo corpo senza sosta. I giocatori dovranno parlare con le varie personalità di Michael per capire di cosa hanno bisogno, gestire gli oggetti a disposizione e organizzare il lavoro come una vera equipe. Il livello di Stress dovrà essere sempre tenuto sotto osservazione e i partecipanti dovranno sapersi fermarvi al momento giusto, per passare alla Sessione successiva. Inoltre, pare proprio che qualcuno non gradisca la loro presenza… Micheal avrà un costo consigliato di € 22.

Infine, presso lo stand di ManCalamaro, situato nel padiglione Carducci al CAR 335, i partecipanti alla fiera potranno divertirsi provando tutta una serie di giochi del catalogo dell’editore, quali L’Isola del Tesoro, Cerberus, 8BitBox con le tre cartucce del gioco base, King of Tokyo con tutte le espansioni, Downforce con l’espansione Circuiti Pericolosi, Bunny Kingdom, Kanagawa con l’espansione Yokai e il mini-game Nessos.