Marvel annuncia Fantastic Four: Full Circle, scritta e disegnata da Alex Ross

Alex Ross, storico fumettista, illustratore e copertinista, realizzerà per Marvel la sua prima graphic novel dedicata ai Fantastici 4, Fantastic Four: Full Circle.

Marvel ha annunciato la graphic novel Fantastic Four: Full Circle, la prima che il disegnatore Alex Ross realizzerà interamente da solo, scrivendo e disegnando questa storia sui Fantastici 4, in occasione del loro 60° anniversario che cade quest’anno.

Fantastic Four: Full Circle è un progetto che nasce da una collaborazione tra la stessa Marvel e Abrams ComicArts, e sarà solo la prima di una futura serie di pubblicazioni che verranno raccolte sotto la nuova etichetta MarvelArts. Alex Ross racconterà la sua genesi del primo gruppo Marvel, su cui l’editore ha costruito tutto il suo pantheon di personaggi ed eroi. Ross ha così presentato la graphic novel.

Questa è la storia dei Fantastici Quattro che ho voluto raccontare per molti anni, e a livello visivo è uno dei progetti artistici più grandi che io abbia mai realizzato. Non vedo l’ora di poter mostrare a tutti questo lavoro, un sodalizio che unisce due grandi editori come Marvel e Abrams ComicArts.

Ad affiancare Alex Ross ci saranno anche il suo storico editor Charles Kochman, in veste anche di direttore editoria di Abrams ComicArts, e Tom Breevort, editor di casa Marvel. Insieme all’annuncio, è stata anche mostrata la copertina di Fantastic Four: Full Circle insieme anche ad alcune pagine di anteprima. La graphic novel di Alex Ross uscirà nelle fumetterie americane in Estate 2022, il 22 Agosto, e verrà pubblicata in un formato ancora più grande rispetto alle classiche graphic novel Marvel per poter esaltare al meglio le tavole di Ross. Verrà anche realizzato un poster pieghevole che racconterà la storia dei Fantastici 4.

Prima di Fantastic Four: Full Circle, Alex Ross ha firmato alcune storie molto importanti e riconosciute del mondo del fumetto americano, come Marvels, scritto da Kurt Busiek, e Kingdom Come che è stata realizzata insieme a Mark Millar per DC, storie che trovate disponibili su Amazon.it.