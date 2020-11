Fantastici 4 – Marvel Studios al lavoro?

Gli ultimi mesi sono passati abbastanza in sordina per i Marvel Studios fra rinvii causati dal Coronavirus e assenza di nuovi annunci contro la riorganizzazione dell’universo cinematografico DC passato per il DC FanDome di agosto. Tuttavia qualcosa sembra lentamente muoversi e riguarda addirittura i Fantastici 4!

Ricordiamo che il gruppo, uno dei più caratteristici del Marvel Universe, è tornato sotto l’egida Marvel Studios dopo l’acquisizione di 20th Century Fox da parte di Disney e soprattutto dopo il disastro Fantastic Four del 2015 di Josh Trank.

Tornando ai Fantastici 4 e ai Marvel Studios le prove di un inizio dei lavori sarebbe dato dalla costituzione della Solve Everything Productions LLC, una società di produzione costituita all’inizio di quest’anno, che sarebbe controlla dai Marvel Studios il cui nome è un chiaro omaggio a Reed Richards, e al suo bisogno di essere l’uomo più intelligente di tutti, nonché alla gestione di Jonathan Hickman del gruppo.

La società, dopo parecchi mesi di immobilismo, avrebbe iniziato a muoversi in termini di personale e attrezzature. È bene sottolineare però come si tratti allo stato attuale solo di voci e non vi è nulla di confermato.

I Fantastici 4

L’uscita di Fantastic Four #1 nel novembre 1961 si rivelò una vera sorpresa persino per la casa editrice, che aveva però deciso di abbandonare il nome di Atlas Comics, vedendo nella comparsa di questi eroi il segno di un nuovo inizio, che decisero di celebrare scegliendo un nome che promettesse avventure e divertimento: Marvel Comics.

Fu un successo essenziale, visto che convinse Lee a rimanere nel settore, durante un periodo in cui il Sorridente Stan era in cerca di nuovi stimoli per la propria carriera. Lee vide in questo incredibile esordio un futuro, soprattutto quando iniziarono ad arrivarono quantità assurde di mail, che Lee decise di iniziare a pubblicare in una colonna apposita a partire dal terzo numero della serie.

I Fantastici Quattro divennero un fenomeno editoriale, tanto che la Marvel decise di pubblicare sulla copertina della serie la scritta “The Greatest Comic Magazine in the World”, il più grande fumetto del mondo. Definizione altisonante, ma che col senno di poi fu meritata, considerato come fu proprio la comparsa dei Fantastici Quattro a dare vita al Marvel Universe.

I Fantastici Quattro sono un punto fondamentale della storia dei fumetti. Nati agli albori della Silver Age, i quattro eroi mantengono quello che era uno dei punti fermi della nascita dei futuri personaggi della Casa delle Idee (le origini ‘scientifiche’), ma introducono una caratteristica mai valorizzata prima: superpoteri portano superproblemi.