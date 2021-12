Qualche giorno fa, Marvel ha annunciato il nuovo arco narrativo Destiny of X che coinvolgerà tutte le testate mutanti, aprendone anche di nuove. Tra queste c’è anche Immortal X-Men, la cui direzione artistica è stata da poco resa nota.

Marvel annuncia il team creativo di Immortal X-Men

Saranno infatti lo scrittore Kieron Gillen, già autore della serie Eternals, e il disegnatore Lucas Werneck, attualmente impegnato sempre sul fronte mutante con Il Processo di Magneto, a gestire la testata Immortal X-Men, una delle nuove serie che Marvel lancerà in occasione del nuovo corso Destiny of X, presentato come “la Seconda Era di Krakoa”. Un’altra novità di cui vi abbiamo parlato qualche giorno fa riguardava l’arrivo dello scrittore Steve Orlando sulla testata Marauders.

Immortal X-Men segnerà il ritorno dello sceneggiatore inglese sui lidi dei mutanti Marvel, dopo essere stato precedentemente lo scrittore delle due testate Uncanny X-Men e Generation Hope. La nuova serie sarà incentrata sul Quieto Concilio, il gruppo di mutanti che guida e amministra la nazione di Krakoa: il Professor X, Emma Frost, Mystica, Tempesta, Nightcrawler, Kate Pryde, Sebastian Shaw, Exodus e Mister Sinistro, a cui si aggiungeranno anche Colosso e Destiny nel corso dell’evento Inferno.

Gillen ha raccontato alcuni dettagli ulteriori sulla serie Immortal X-Men, paragonandola ai New Avengers di Jonathan Hickman: “per dirlo come con un idioma Hickmaniano, questi sono i New Avengers degli Avengers di Gerry [Duggan, attuale sceneggiatore della serie principale degli X-Men, ndr.]”. Lo scrittore si è detto molto felice di poter tornare a lavorare su alcuni personaggi e di poterlo fare per la prima volta con altri, anticipando che Immortal X-Men vedrà un susseguirsi di segreti, lotte intestine, politica, creazione e distruzione. Ha lodato ampiamente il lavoro di Werneck, che è riuscito perfettamente a dare forma alle atmosfere della storia.

L’annuncio di Immortal X-Men è stato accompagnato dall’immagine realizzata da Mark Brooks. Un dettaglio molto interessante è la mancanza di uno dei membri principali ed originali del Concilio, ovvero lo stesso Magneto che sta attualmente affrontando un processo per capire se ci sia effettivamente lui dietro la misteriosa morte da cui inizia Il Processo di Magneto.

Il primo numero di Immortal X-Men uscirà in America a Marzo 2022. Come sempre, per iniziare a seguire questa vera e propria nuova era dei mutanti Marvel vi consigliamo di recuperare su Amazon.it i volumi House of X/Powers of X e X-Men di Jonathan Hickman 1 – Pax Krakoa.