Dopo una serie di teaser, Marvel ha ufficialmente presentato Destiny of X, il nuovo status quo dell’universo degli X-Men dopo l’evento Inferno e che coinvolgerà tutte le testate mutanti.

Marvel presenta Destiny of X, nuovo corso delle testate degli X-Men

Durante la scorsa settimana, Marvel ha diffuso una serie di teaser in cui venivano mostrate versioni passate, presente e presumibilmente future di alcuni tra i personaggi più in vista tra le fila degli X-Men, immagini che preparavano all’arrivo di Destiny of X. Oggi, l’editore ha finalmente fatto chiarezza su questo titolo, annunciandolo come il prossimo capitolo della storia contemporanea dei mutanti.

Destiny of X porterà innanzitutto diverse nuove testate nel contesto degli X-Men, che fino a pochi mesi fa erano tutte pubblicate sotto la gestione di Jonathan Hickman, portando inoltre un nuovo status quo per la nazione di Krakoa e i suoi abitanti, cosa che si rifletterà anche in alcuni cambi di gestioni di alcune testate. Marvel ha annunciato anche i titoli delle testate che, a partire dalla primavera del 2022, comporranno l’insieme delle testate: Immortal X-Men, Marauders, X-Force, Knights of X, X-Men, Legion of X, Wolverine, New Mutants e X-Men Red.

L’editore ha annunciato che ci saranno dei cambiamenti anche per le testate già in corso, come Wolverine, X-Men e X-Force, annunciando per esempio l’arrivo dello sceneggiatore Steve Orlando sulla testata Marauders insieme a Crees Lee.

Ci sono alcuni dettagli riguardanti le nuove testate che verranno lanciate con Destiny of X: Legion of X dovrebbe essere un seguito della già esistente Way of X, in cui, dal punto di vista di Nightcrawler, viene esplorato il lato religioso del nuovo assetto mutante, mentre X-Men Red, che riprende il nome della testata del 2018, potrebbe far riferimento al colore del pianeta di Marte, su cui gli X-Men hanno stabilito la sede di Arrako dopo l’evento X of Swords. Per quanto riguarda Immortal X-Men e Knights of X non sono ancora stati comunicati dettagli, ma questi dovrebbero arrivare nei prossimi giorni. Mancano all’elenco i titoli Excalibur e SWORD, che presumibilmente giungeranno ad una loro conclusione.

Per presentare quella che è stata definita “La Seconda Era Krakoana degli X-Men” è stato pubblicato un teaser realizzato da Leinil Francis Yu e da Sunny Gho, in cui appare un nutrito cast di personaggi. Tra questi, ci sono anche la mutante Destiny, tornata in vista durante Inferno, e che potrebbe avere un ruolo di grande rilievo in questo nuovo atto, Deadpool e il nuovo mutante Somnus.

