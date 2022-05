Atteso al suo esordio nel Marvel Cineamtic Universe con Doctor Strange nel Multiverso della Follia, Sam Raimi è amato dai fan dei cinecomic per la sua trilogia di Spider-Man, opera che profondamente segnato l’evoluzione di questo genere cinematografico. La presenza in Spider-Man: No Way Home del ‘suo’ Arrampicamuri, Tobey McGuire, ha portato i fan a sperare in un ritorno del Peter Parker di Raimi, speranza che è stata affrontata dal regista in questi giorni, quando Sam Raimi ha negato un suo Spider-Man 4 nel Marvel Cinematic Universe.

Marvel Cinematic Universe: Sam Raimi smentisce uno Spider-Man 4

Nonostante il grande entusiasmo del pubblico e le reazioni social che inneggiavano a nuove possibilità per Tobey McGuire e Andrew Garfield nel vestire i panni del Tessiragnatele all’interno del multiverso cinematografica marveliano, il regista de La Casa e Darkman ha chiarito durante un’intervista con Screen Rant come non sia previsto uno Spider-Man 4 di Sam Raimi:

“Al momento non ho alcun piano per realizzare uno Spider-Man 4. I Marvel Studios stanno avendo un grande successo con l’attuale serie di Spider-Man che non saprei nemmeno dire se ci sarà mai una possibilità in tal senso, dal canto mio non sto lavorando a nulla.”

Il fatto che Sam Raimi non sia all’opera per uno Spider-Man 4 al momento non significa l’idea di vederlo nuovamente alle prese con l’Arrampicamuri sia da accantonare definitivamente. Le potenzialità offerte dal multiverso sono decisamente molte e in passato lo stesso regista ha confessato di vedere delle notevoli potenziali nella nuova vita del Marvel Cinematic Universe:

“Dopo aver girato Doctor Strange nel Multiverso della Follia ho realizzato che tutto è possibile, davvero qualunque cosa può accadere nell’universo Marvel, qualunque team-up. Adoro Tobey e adoro Kirsten Durst, credo che ogni cosa sia possibile. Non ho una storia o un piano, non so nemmeno se la Marvel sia interessata in questo al momento. Non conosco le loro idee e non ne stiamo parlando, ma mi sembra meraviglioso. Anche se non fosse su Spider-Man, mi piacerebbe lavorare nuovamente con Tobey, anche in un altro ruolo”

