Voi uomini… l’avete distrutta! Maledetti, maledetti per l’eternità, tutti! Con questo grido di rabbiosa disperazione si concludeva Il Pianeta delle Scimmie, una delle pietre miliari della fantascienza cinematografica. Un’avventura che nel suo passaggio dal romanzo di Pierre Boulle al film di Blake Ewards fece talmente presa sull’immaginario collettivo da non tardare a conquistarsi un posto d’onore anche nel mondo del fumetto, quando negli anni ’70 la Marvel realizzò una serie dedicata proprio a questa ambientazione futura. Una produzione rimasta nel cuore della Casa delle Idee, al punto che per il 2023 è stata annunciata da Marvel Comics Adventures on the Planet of the Apes, nuova collana che ci riporterà in questa incredibile Terra del futuro.

Prima di arrivare all’uscita di questa attesa serie a fumetti, Marvel stuzzicherà la curiosità dei lettori con una serie di cover dedicate a Planet of the Apes, in cui diversi personaggi della Casa delle Idee si ritroveranno in questa Terra dominati dagli intelligenti primati. Per Adventures on the Planet of the Apes, Marvel ha già annunciato che la sceneggiatura sarà firmata da David F. Walker, mentre i disegni saranno realizzati da Dave Watcher.

Questa nuova serie dedicata a Planets of the Apes sembra rientrare all’interno di una più ampia valorizzazione da parte di Marvel Comics del franchise. Dopo che negli anni ’90 la Malibu Comics aveva ripubblicato parte della leggendaria serie a fumetti di Planet of the Apes degli anni ’70, da tempo questa serie è introvabile, motivo per cui la Casa delle Idee ha deciso di dare nuovamente risalto a questo piccolo tesoro andando a ripubblicare queste avventure.

Planet of the Apes: The Original Marvel Years Omnibus è già stato annunciato dalla casa editrice, che lo ha presentato come un corposo volume in cui saranno raccolto i primi undici numeri della storica serie scritta da Doug Moech e disegnata da un team artistico composto da George Tuska e Alfredo Alcala, pubblicata nel 1975. La scelta di portare nuovamente in fumetteria questo cult del fumetto sci-fi è stata enfaticamente presente dall’editor in chief di Marvel Comics, C.B. Cebulski:

Siamo elettrizzati di dare il benvenuto a Planet of the Apes nella Casa delle Idee. La nuova saga in arrivo si prefigge di esplorare i limiti di quello che questo amato franchise può offrire grazie a un coraggioso story telling, e non vediamo l’ora di poter mettere piede in questa nuova avventura.

La passione con cui Cebulski presenta la nuova serie di Marvel Comics dedicata a Planet of the Apes è testamento di quanto la leggendaria pellicola del 1968 e i successivi capitoli del franchise abbiano segnato profondamente l’immaginario fantascientifico. Curiosamente, con questa nuova serie Marvel ampia in modo considerevole la propria offerta di fumetti sci-fi legati a importanti franchise cinematografici, considerato che nel catalogo della Casa delle Idee è già presente la nuova collana di Alien, a cui presto si uniranno anche i nuovi fumetti dedicati all’altro letale alieno del cinema, Predator.