La futura serie della Casa delle Idee dedicata al più letale dei cacciatori alieni promette di offrire agli appassionati degli Yautja una gradita sorpresa: la nuova serie Marvel di Predator presenterà tre diversi tipi di Yautja. Dopo il ritorno dei cacciatori alieni in un primo story arc, uscito questa estate, realizzato da Ed Brisson e Kev Walker, Marvel Comics ha deciso di confermare Brisson come autore di una nuova storia, che sarà disegnata da Netho Diaz, andando a raccontare il seguito della precedente avventura.

Per la nuova serie a fumetti dedicata agli Yautja, Marvel Comics annuncia tre nuovi tipi di Predator

Predator #1 raccoglierà quindi l’eredità del ritorno degli Yautja nei fumetti, mostrando come Theta Berwick, una scatenata cacciatrice di Yautja impegnata in una missione di vendetta dopo la morte della propria famiglia, proseguirà la sua crociata, occasione che la porterà a incrociare la strada di altre creature che hanno conti in sospeso con gli Yautja.

La presentazione di Marvel Comics non lascia alcun dubbio sul tenore della futura avventura a base di Predator:

Su un pianeta lontano dalla Terra, otto estranei si ritroveranno coinvolti in un gioco mortale. MA questa volta, i Predator non saranno gli unici cacciatori. Qualcuno ha messo gli Yautja al giusto posto, e hanno atteso a lungo di poter affrontare questa caccia. Preparatevi per un caccia brutale, un’avventura piena di carneficine che riscriverà tutto quello che pensate di conoscere sui Predator.

Brisson ha aumentato ulteriormente le aspettative per questa nuova serie di Predator, che uscirà sul mercato americano il prossimo marzo, con una copertina del nostro Giuseppe Camuncoli: