Marvel United: arriva la localizzazione italiana

Dopo l’annuncio di qualche mese fa dell’arrivo di Marvel United, il nuovo gioco da tavolo di Cool Mini Or Not, Asmodee Italia ha annunciato che verrà completamente tradotto in italiano.

In una live andata in onda sul profilo facebook di Asmodee Italia, è stato rivelato che il nuovo gioco da tavolo Marvel United, in uscita a Settembre 2020, sarà localizzato completamente in italiano.

“Teschio Rosso, Ultron e Taskmaster stanno attaccando la città, ognuno con il proprio piano malvagio di distruzione e conquista. Per fermarli, eroi come Capitan America, Iron Man e Capitan Marvel stanno unendo le forze. Sarà sufficiente per salvare il mondo?”

In Marvel United, i giocatori avranno lo scopo di collaborare per salvare il mondo da uno dei malvagi dell’universo Marvel. Ognuno avrà a disposizione un mazzo personalizzato, diverso per ogni eroe e con abilità diverse, che potrà essere potenziato in base alle missioni che si completano nel corso dell’avventura, in modo tale da sconfiggere il nemico prima che sia troppo tardi.

Creato da Eric M. Lang e Andrea Chiarvesio, Marvel United sarà un gioco cooperativo molto frenetico, nel quale i giocatori impersoneranno uno degli eroi Marvel uniti per salvare il mondo da alcuni dei super criminali più forti e malvagi dell’universo, il tutto con un sistema di gioco basato su delle bellissime miniature create da Edouard Guiton.

“Nuove minacce incombono sul mondo: i Super Criminali seminano discordia, accumulano potere e schiacciano la gente comune sotto il loro tallone. C’è ancora qualche speranza in un mondo in cui i loro piani maestri procedono incontrastati? Ma quando i più crudeli Criminali si fanno avanti, i più potenti Eroi fanno altrettanto! Viaggeranno per il mondo e lotteranno disperatamente per proteggere gli innocenti, sventare le peggiori minacce e affrontare quei criminali una volta per tutte.”