Matrix 4 ha un titolo ufficiale (e arriva il primo trailer)

Matrix 4 è uno dei film più attesi tra quelli in uscita nel corso del 2022, sia per il ritorno sul grande schermo del franchise di culto realizzato dalle sorelle Wachowski, sia per il fatto che la quarta pellicola della serie vedrà il ritorno di tutto (o quasi) il cast principale della trilogia uscita a cavallo tra gli anni ’90 e i 2000 (qui in offerta speciale). Keanu Reeves tornerà infatti a interpretare Neo, così come Carrie-Anne Moss vestirà i panni della sua Trinity. Ora, in occasione del panel tenutosi alla Cinema-Con, è stato confermato che il nuovo capitolo della saga sci-fi sarà intitolato The Matrix Resurrections.

Come riportato da Deadline (qui la notizia originale), in occasione dell’evento Warner Bros. avrebbe anche mostrato ai presenti il primo teaser trailer ufficiale del film. Il filmato, non ancora disponibile online, inizia con il personaggio interpretato da Neil Patrick Harris che parla con Neo. Siamo in una San Francisco del prossimo futuro e l’ex Eletto vive in un mondo reale sicuramente monotono, in maniera del tutto simile a quanto visto nel primo film uscito nel 1999.

“Sono pazzo?” chiede Neo. “Non usiamo quella parola qui”, spiega Harris. Poco dopo, Neo entra in contatto con Trinity all’interno di un locale, domandando alla donna se i due si siano mai incontrati prima. Il trailer prosegue con alcune pillole blu riversate in un lavandino, con in sottofondo la traccia musicale “White Rabbit” dei Jefferson Airplane. Successivamente, Anderson allo specchio vede la sua immagine riflessa tramutarsi in quella di una persona anziana, mentre poco quello che sembrerebbe essere un giovane Morpheus (Yahya Abdul-Mateen II) dice al personaggio di Reeves che “è ora di volare”, porgendogli una pillola rossa. Il trailer continua con alcune brevi sequenze d’azione, tra cui quella in cui Neo combatte all’interno di un dojo e una in cui il personaggio di Reeves sembra riuscire a schivare un missile, per poi ritrovarsi all’interno di un’incubatrice.

Non è chiaro se e quando il trailer di The Matrix Resurrections apparirà online, ma è probabile che Warner Bros. possa decidere di rilasciare questo primo teaser quanto prima. Nel cast troviamo anche Jada Pinkett-Smith (Niobe), Daniel Bernhardt (Agente Johnson), Lambert Wilson (Il Merovingio), Jessica Henwick, Christina Ricci, Priyanka Chopra e Jonathan Groff.