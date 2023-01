È giunta finalmente tra le nostre mani la statua di Megumi Fushiguro per la linea Figuarts Zero prodotta da Bandai Spirits e Tamashii Nations sulla licenza di Jujutsu Kaisen. Fushiguro è un personaggio molto amato dai fan, comparendo sin dalle prime fasi iniziali del manga. Ma non perdiamo altro tempo in chiacchiere e andiamo a scoprire assieme tutti i particolari di questa nuova incredibile figure.

La tecnica del personaggio

La tecnica chiamata Chimera Shadow Garden, è l’Espansione del Dominio della Tecnica delle Dieci Ombre usata da Megumi Fushiguro. Tale tecnica sebbene sia incompleta, inonda l’area di attacco con spesse ombre fluide, garantendo allo stregone la possibilità di manifestare più shikigami, nonché la manipolazione avanzata di tutte le ombre disponibili. Una volta chiusa la barriera, la tecnica intrappola il bersaglio all’interno dell’ombra di chi lo utilizza, ricolorando l’intero spazio di negatività. Una volta inondato il pavimento di ombre, queste si possono trasformare in rospi neri che possono afferrare il bersaglio, lo stregone le può utilizzare come tavole da surf per muoversi ad alta velocità tra le onde delle ombre. Megumi ha manifestato per la prima volta la Chimera Shadow Garden in una battaglia immaginando liberamente di andare oltre i propri limiti e una volta utilizzata, ha prosciugato quasi tutta la sua energia maledetta, provocando un contraccolpo fisico.

La confezione

Il box dove è racchiuso il blister con la figure, è realizzato sia in cartoncino, che in plastica, dove quest’ultima lascia intravedere l’intera figure all’interno, già assemblata e avvolta da uno strato di cellophane trasparente. La grafica della scatola è identica a tutte e tre le precedenti uscite della linea Jujutsu Kaisen, non andandola a snaturare e dando una continuità stilistica. Nella parte frontale vediamo gli immancabili loghi di Bandai Spirits, Tamashii Nations, il nuovo logo Bandai Namco, il classico logo della linea Figuarts Zero, concludendo con il bollino olografico di Tamashii Nations che certifica il prodotto come originale. Nella parte posteriore sono raccolte le immagini più belle che ci permettono di ammirare la doppia configurazione del volto di Fishiguro, con il viso intercambiabile che è riposto al fianco del personaggio all’interno del blister.

Megumi Fushiguro – Figuarts Zero

La statua è realizzata interamente in PVC e si presenta con un’altezza complessiva di 21,5 cm circa e una volta estratta dal blister, non ha bisogno di essere assemblata. La prima cosa che notiamo è che l’equilibrio della figure è garantito dalle ombre che invadono il pavimento durante l’attacco del protagonista, realizzate sempre in plastica, che fungono anche da diorama o quantomeno ne agevolano notevolmente l’inserimento in una situazione che ne richiama lo stile. Anche se la scultura ci ha particolarmente colpito per la sua qualità generale, la colorazione ha qualche leggera sbavatura, in particolare la colorazione dei capelli che risulta non omogenea. La divisa scolastica di Megumi, è dipinta ottimamente, priva di sbavature e senza nessuna sfumatura. L’aggiunta del secondo volto con la risata malefica che lo vediamo sfoggiare quando per la prima volta espande il suo Dominio, evocando flotte di shikigami sicuramente sarà un extra molto gradito da tutti i fan.

Conclusioni

Con questa statua di Megumi Fushiguro Figuarts Zero, quarta uscita della linea dell’azienda Giapponese, ci viene dimostrato che è in grado di produrre una quantità smisurata di proposte mantenendo altissima la qualità. La statua è di buone dimensioni e la posa del personaggio garantisce un ottimo impatto, grazie alla possibilità di poter scegliere l’esposizione con un secondo volto alternativo. Megumi Fushiguro, è riuscito sicuramente a far breccia nel cuore dei fan, portandosi a casa un buon voto.

La figure di Megumi Fushiguro sarà presto disponibile nei negozi a un prezzo indicativo di 99.90 €. Tamashii Nations è distribuita in Italia da Cosmic Group.