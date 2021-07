Meme Italia-Inghilterra 2020: i migliori

I meme Italia-Inghilterra hanno invaso la rete dopo la meritata vittoria degli Azzurri ai campionati europei 2020 ospitati proprio dall’Inghilterra. Lo sappiamo tutti, puoi dire di aver raggiunto il successo solo quando diventi un meme, e in seguendo questa nuova cartina tornasole per la verifica della notorietà possiamo dire che la meme italia mania ha colpito tutti!

Spiegare cosa sia un meme è allo stesso tempo superfluo ma complicato. I meme sono delle immagini che nascono da un’idea un evento reale che vengono diffuse su internet e “imitate” o meglio riprodotte dai vari utenti. Sono un tipo di comunicazione veloce che molto spesso nasce, raggiunge il suo apice e poi scompare nel giro di pochissimi giorni, aiutata anche dalla velocità di diffusione di nuove fonti con cui i fatti vengono riportati grazie ai social network. Negli ultimi anni abbiamo visto come i meme possano portare al successo una persona o addirittura influenzare la scelta politica di un paese, ma allo stesso tempo e con la stessa facilità possono condannare una persona. La comunicazione dei meme sembra non avere limiti e passa dalla reaction, ovvero quelle immagini che vengono usate per mostrare meraviglia, preoccupazione ecc. fino al black humor che in molti casi può infastidire più di una persona.

Ma oggi non corriamo questo rischio, perchè per celebrare la vittoria in terra Britannica dei nostri ragazzi della nazionale, facciamoci qualche risata alla faccia degli inglesi con la selezione della redazione di Cultura Pop dei migliori Meme Italia-Inghilterra

Meme Italia-Inghilterra: i migliori dalla rete

Chiellini vs Saka e Mancini

Ammettiamolo, quando Giorgio Chiellini ha preso Bukayo Saka per la maglia e l’ha trascinato giù, tutti abbiamo pensato che per lui l’Europeo sarebbe finito li o magari abbiamo rivissuto scene degne del miglior Tekken in quel gesto. Fatto sta che di sicuro quello scambio rimarrà nella storia dei meme come lo fu la testata di Zidane al petto di Materazzi.

I Meme Italia-Inghilterra di Nerdage

La Regina e la Royal Family

Fra i più bersagliati dalla valanga di meme italia-Inghilterra ci sono ovviamente i membri della famiglia reale, e come ben sappiamo internet non prende prigionieri nemmeno fra i più piccoli, tanto che anche il piccolo George di Cambridge o sua nonna la veneranda Regina Madre Elisabetta II alla quale abbiamo risposto con la nostra altrettanto mitica Sora Lella

Meme Italia-Inghilterra a tema Nerd

Ovviamente tutte il modo nerd è stato coinvolto dalla meme-mania e non sono mancati riferimenti a vere e proprie icone come Harry Potter, i Simpson, ma anche Fantozzi più volte della leggendaria scena in cui il ragioniere e tutti i suoi colleghi dovettero rinunciare alla partita “Inghilterra-Italia, valevole per la qualificazione della Coppa del Mondo. Fantozzi aveva un programma formidabile: calze, mutande, vestaglione di flanella, tavolinetto di fronte al televisore, frittatona di cipolle per la quale andava pazzo, familiare di Peroni gelata, tifo indiavolato e rutto libero!” per una visione obbligata de “La Corazzata Potemkin” organizzata da Il potentissimo professor Guidobaldo Maria Riccardelli. Ricordiamo tutti quale fu il il parere del Ragionier Ugo Fantozzi riguardo alla pellicola. Leggete il nostro divertente articolo in proposito.

