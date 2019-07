I 5 migliori film degli Avengers al 2019

Quali sono i migliori film degli Avengers? Ecco la nostra TOP 5 al 2019!

I film degli Avengers hanno portato personaggi in grado di attraversare come veri titani il Marvel Cinematic Universe, rendendolo un’ambientazione appassionante. Ci hanno mostrato come salvare la Terra da invasioni aliene, come contrastare intelligenza artificiali e ci hanno spiegato che la fine è parte del viaggio. Sono gli Avengers, o Vendicatori come li abbiamo chiamati per anni, e al cinema hanno mostrato eroismo, comicità ed emozioni per dieci lunghi anni. Ma quali sono i migliori film degli Avengers?

Il primo tentativo di portare i film degli Avengers al cinema e nel Marvel Cinematic Universe risale al 2005, quando ai capo dei Marvel Studios era ancora Avi Arad. L’obiettivo era di far produrre il film alla Paramount Pictures, ma dopo alcune considerazioni si decise di non investire subito in un film corale, valutando più sicura un percorso sul lungo periodo, suddiviso in tappa che presentassero prima le figure più carismatiche di questo supergruppo, vedendo il cross over tra i personaggi come un traguardo. Fu solo con il successo di Iron Man, nel 2008, che i Marvel Studios compresero il potenziale dei loro personaggi, e decisero di investire realmente nello sviluppo del futuro Marvel Cineamtic Universe.

5. Iron Man (2008)

Può essere considerata la genesi dei film degli Avengers. Quando si decise di dare vita al Marvel Cinematic Universe, fu scelto un eroe su cui basare la scommessa dei supereroi della Casa delle Idee al cinema. Serviva una personalità forte e complessa, che ammaliasse gli spettatori, ma che al contempo potesse diventare la colonna su cui poggiare l’intera struttura di questo colossale impianto narrativo. Identificato in Tony Stark, alias Iron Man, la colonna portante di questo universo, si vide in Robert Downey Jr l’interprete ideale, capace con il suo carisma rivali temibili come Tom Cruise. Quando nel 2008 arrivò nelle sale il primo film di Iron Man, fu un successo clamoroso. Il film delle origini di Testa di Latta funzionò perché capace di unire comicità, avventura e crescita interiore del personaggio in un’alchimia perfetta, grazie ad un cast in cui Robert Downey Jr spicca per la professionalità di colleghi come Jeff Bridges, villain eccellente. Mettici che è il primo tassello del Marvel Cinematic Universe, mettici che Iron Man è pur sempre Iron Man, ma il primo film dedicato a Tony Stark è sicuramente uno dei migliori film sugli Avengers

VOTO METACRITIC: 79 – UTENTI: 8.5

VOTO ROTTEN TOMATOES: 93% Tomatometer: UTENTI: 91%

4. The Avengers (2012)

Dopo due film dedicati ad Iron Man arriva il primo film degli Avengers che vede un vero e proprio team-up fra super eroi. Dopo aver presentato altri membri storici della formazione dei Vendicatori come Thor, Capitan America e Hulk, il pubblico era pronto per un film corale che vedesse gli Avengers uniti. Ispirandosi alla storia originale con cui il primo supergruppo esordì nelle edicole americane nell’estate 1963, Joss Whedon magistralmente realizza un film in cui elementi apparentemente discordanti trovano una loro sinergia, portando lo spettatore a vivere un crescendo emotivo che raccoglie le suggestioni dei precedenti film intrecciandole con astuzia e competenza, liberando una carica muscolare e narrativa perfetta nella Battaglia di New York. Forse perché primo film corale della formazione, forse perché vedere un gigante verde malmenare due dei in un unico film è una grande soddisfazione, o più probabilmente perché tassello fondamentale della complessa trama orizzontale de Marvel Cinematic Universe, The Avengers è di diritto uno dei migliori film degli Avengers

VOTO METACRITIC: 70 – UTENTI: 8.5

VOTO ROTTEN TOMATOES: 90% Tomatometer: UTENTI: 92%

3. Capitan America: The winter soldier (2014)

Il secondo capitolo delle avventure di Steve Rogers, alias Capitan America, in solitaria, dopo gli eventi di Avengers entra nella classifica dei migliori film Marvel. Dopo aver aiutato gli Avengers a salvare il mondo, Cap deve trovare il proprio posto in un mondo che è andato avanti anche senza di lui. Uno degli aspetti più appassionanti dello Steve Rogers del Marvel Cinematic Universe è il suo cercare un modo di inserirsi in una società che è andata avanti durante il suo sonno nei ghiacci, privandolo dell’amore della sua vita e dei suoi amici di una vita. In Winter Soldier, questa sua ricerca diventa una lente attraverso cui vivere una visione del mondo cinica e cupa, che si contrappone alla sua concezione libera e onesta. Mentre lo S.H.I.E.L.D. si prepara da avviare il programma Insight, Capitan America scopre che il nemico che pensava di aver sconfitto settant’anni prima, l’Hydra, in realtà è riuscita ad infiltrarsi all’interno dello S.H.I.E.L.D. stesso, con l’obiettivo di dominare il mondo. Ad aiutare l’esecuzione di questo feroce piano è il Soldato d’Inverno, una vecchia conoscenza di Steve: il fraterno Bucky Barnes, dato per morto ai tempi della Seconda Guerra Mondiale. Trama da spy story perfetta, con una cura nel trasmettere il travaglio interiore di Cap, che risulta essere incredibilmente umano e realistico, oltre ad incarnare al meglio l’ideale della Sentinella della Libertà. Una delle migliori colonne sonore dell’intero MCU per un capitolo essenziale della saga degli Avengers.

VOTO METACRITIC: 70 – UTENTI: 8.5

VOTO ROTTEN TOMATOES: 90% Tomatometer: UTENTI: 92%

2. Capitan America: Civil War (2016)

Dopo gli eventi di Avengers: Age of Ultron, il mondo sigla gli Accordi di Sokovia, quando una missione degli Avengers finisce in tragedia. Durante la ratifica, il Soldato d’Inverno uccide il re di Wakanda, costringendo Capitan America a scegliere tra il suo vecchio amico e i Vendicatori. Tra chi sostiene la firma di trattati, come Iron Man, e i ribelli guidati da Cap scatta una guerra interna, al termine della quale Tony Stark scoprirà la verità sulla morte dei propri genitori, una rivelazione che aprirà una ferita insanabile tra lui e Cap. Pur essendo nominalmente intitolato a Cap, questo film è a tutti gli effetti una pellicola degli Avengers, che si ispira blandamente ad una delle saghe fumettistiche degli ultimi anni. All’interno del Marvel Cinematic Universe, ha la valenza di mostrare un passo essenziale nelle perdita dell’innocenza degli eroi, costretti ad accettare che il loro ruolo ha conseguenze anche per noi poveri umani comuni. Dopo Iron Man 2, viene approfondito il complesso ruolo con la figura paterna ed i rimpianti di Tony Stark, elemento cardine di pellicole successive come Spider-man: Homecoming e Avengers: Endgame

VOTO METACRITIC: 75 metascore – UTENTI: 8.3

VOTO ROTTEN TOMATOES: 91% Tomatometer: UTENTI: 89%

1. Avengers: Infinity War/ Endgame (2018/2019, )

La prima posizione della nostra classifica dei film degli Avengers presenta due fra le pellicole più recenti uscite al cinema. Pur presentati come due film differenti, Infinity War ed Endgame rappresentano un blocco narrativo unico, capace di spingere gli Avengers (e altri personaggi del Marvel Cinematic Universe) verso un eroismo diverso. Tutto ciò che è stato raccontato nei dieci anni precedenti arriva a compimento, mostrando il compimento dei piani di Thanos e la sconfitta degli Eroi più potenti. Passando per tematiche come l’accettazione del lutto e l’elaborazione della sconfitta, i Russo creano una storia in cui tutti gli eroi devono affrontare i propri demoni, debolezze emerse in precedenza, arrivando ad una catarsi emotiva che li rende incredibilmente umani. Il tutto miscelato con scontri epici, effetti speciali di prim’ordine ed una battaglia finale che galvanizza ogni appassionato di fumetto. La conclusione ideale di una sequenza di film che in dieci anni hanno costruito un universo narrativo affascinante, ma che deve aver la forza di spingersi oltre.

VOTO METACRITIC: 68/78 – UTENTI: 8.6/7.8

VOTO ROTTEN TOMATOES: 85% / 94% Tomatometer: UTENTI: 91% / 91%

