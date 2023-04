Con l’arrivo nei cinema di Dungeons & Dragons – L’onore dei ladri, vi consigliamo 5 fra i migliori film fantasy in home video per voi da guastarvi comodamente insieme ai vostri amici, o anche semplicemente da collezionare.

Si tratta di edizioni molto particolari che non si limitano a comprendere le storie che rappresentano, ampliandole con contenuti speciali, piccoli gadget unici nel loro genere, curiosità dal dietro le quinte e confezioni che non si sono mai più ripetute sul mercato. Quindi, se siete fan di D&D e del genere fantasy più classico, con l’intenzione di vedere anche Dungeons & Dragons – L’onore dei ladri (se interessati ad approfondire il film senza spoiler vi rimandiamo alla nostra recensione), siete nel posto giusto, dato che alcuni dei prodotti qui proposti non si sono limitati solamente a lavorare con il proprio genere di appartenenza, impattando sulla sua stessa storia e identità nell’ambito del grande e del piccolo schermo.

Recuperate questi 5 migliori film fantasy in home video

Il Signore degli Anelli – La Trilogia Steelbook (4K Ultra HD)

La prima proposta che abbiamo selezionato per voi è la Trilogia steelbook edition de Il Signore degli Anelli (in 4K Ultra HD). Questa particolarissima edizione è perfetta, oltre che per coloro interessati al genere fantasy e a Dungeons & Dragons – L’onore dei ladri, anche per tutti gli amanti del mondo costruito da Tolkien, sia in forma visiva che cartacea, che home video. Al suo interno troverete 9 Dischi 4K Ultra HD con i 3 film in versione cinematografica estesa, accompagnati dai vari approfondimenti e curiosità direttamente dal set dei film di Peter Jakson.

Cogliete al volo la possibilità di rivivere questa leggendaria trilogia in un formato visivo che sfrutta il massimo delle prestazioni disponibili, per offrire un ritorno nella Terra di Mezzo molto diverso rispetto al passato. Il tutto accompagnato da una serie di copertine steelbook realizzate per l’occasione con illustrazioni che rimandano a momenti chiave della storia. Questa edizione è attualmente disponibile al prezzo di 98.63 euro comprendendo le seguenti lingue sia in termini di doppiaggio che di sottotitoli: Italiano, Francese, Inglese, Tedesco, Spagnolo.

Il Trono di spade stagioni 1 – 8, la serie completa (4K Ultra-HD), una serie che non può mancare in home video se amanti del fantasy e avete apprezzato Dungeons & Dragons – L’onore dei ladri

La seconda proposta che vi facciamo, sempre in relazione ai fantasy home video e a Dungeons & Dragons – L’onore dei ladri, si sposta dalla dimensione cinematografica per approdare sul piccolo schermo. Qualche anno fa il lavoro di George R.R. Martin non ha solamente sconvolto il mondo della carta stampata, ma anche quello della tv, dimostrando che una serie fantasy non deve necessariamente parlare soltanto agli appassionati, arrivando a coinvolgere anche un pubblico molto più ampio. Stiamo parlando di Game of Thrones (da noi Il Trono di spade), la serie targata HBO che ha rivoluzionato l’approccio stesso dell’intrattenimento casalingo, adesso disponibile in un’edizione home video di tutto rispetto, e immancabile per tutti gli appassionati del genere.

Potremmo definire Il Trono di spade stagioni 1 – 8, la serie completa (4K Ultra-HD) il cofanetto definitivo, dato che al suo interno contiene un totale di 33 dischi comprendenti tutte e 8 le stagioni uscite e tantissimo altro. In questa particolare edizione, infatti, ci sono oltre 15 ore di contenuti speciali che comprendono: Lo speciale in due parti “Il Trono di Spade: Reunion Special” presentato da Conan O’Brien, Il documentario “Game of Thrones: The Last Watch”, “Conquest & Rebellion: La Storia Animata dei Sette Regni”, Il Commento Audio del Cast, Scene Eliminate, gli Speciali dietro le quinte e molto altro ancora.

Il Trono di spade stagioni 1 – 8, la serie completa (4K Ultra-HD) misura 17.8 x 14 x 13.7 cm, è disponibile in italiano, ed è acquistabile al prezzo di 89,74 euro, consentendovi di tornare ancora a Westeros, o di scoprire per la prima volta il mondo costruito da Martin e che ha preso vita partendo dalla carta stampata. Gli intrighi di quelle terre, e la loro brutale quotidianità ritornano in un formato irripetibile e immancabile sia per i fan che per tutti gli altri.

House of the Dragon stagione 1 Steelbook con carte (4K Ultra HD)

Restando sempre in tema serie tv fantasy, non possiamo non consigliarvi l’edizione steelbook 4K Ultra HD con le carte di House of The Dragon, specialmente se avete apprezzato il prodotto precedente e siete alla ricerca di nuove storie ambientate nello stesso mondo narrativo. A distanza di anni torniamo nuovamente a Westeros, anche se in un momento storico decisamente diverso rispetto a Il Trono di spade. La prima stagione di questa nuova serie tv si ambienta molti anni prima (circa 190 anni) della storia uscita in precedenza e abbraccia una serie di dinamiche e personaggi altrettanto affascinanti e d’impatto. Il grande successo che ha riscosso, in termini di pubblico, parla chiaro. Così, sia che siate amanti del genere fantasy, sia che siate affascinati da una approccio narrativo classico in stile Dungeons & Dragons – L’onore dei ladri, o anche semplicemente dal mondo in cui le nuove storie vengono costruite, questa steelbook edition fa proprio per voi.

Al prezzo di 69,90 euro comprende 4 dischi della durata di circa 614 minuti, oltre un’ora di contenuti extra (fra cui Return to the Seven Kingdoms, uno sguardo sul lascito de Il Trono di Spade e sui suoi collegamenti con House of the Dragon. Welcome to Westeros con Ryan Condal, Miguel Sapochnik e George R.R. Martin) e 9 esclusive artcards dei personaggi protagonisti della prima stagione.

Labyrinth – Dove Tutto E’ Possibile Anniversary Ed. 4K Ultra-HD

Nella prossima proposta vi presentiamo una possibilità di acquisto che parte dalle radici stesse del genere nell’ambito cinematografico. L’edizione dedicata al 35esimo anniversario di Labyrinth – Dove tutto è possibile, rielabora ancora una volta il celeberrimo film del 1986 con David Bowie e Jennifer Connelly, questa volta con un disco blu-ray 4K del tutto inedito rispetto al passato, comprendente una copertina speciale che si riallaccia alla simbologia del libro nella storia (all’interno, oltre ai due dischi, è presente anche un art-book che comprende immagini, disegni, curiosità e stralci dalla sceneggiatura originale, il tutto con disegni inediti provenienti dal film e dai suoi artisti), audio italiano 5.1 HDMA e una marea di contenuti extra (circa 80 minuti che comprendono scene inedite, e anche i provini realizzati quando erano ancora alla ricerca degli attori perfetti per i personaggi). Questa anniversary, inoltre, comprende anche tutti gli extra presenti nella precedente edizione, quella per il 30esimo anniversario, il tutto al prezzo di 24,11 euro.

Berserk – L’Epoca D’Oro – La Trilogia Cinematografica – Bd (3 Bd) – Deluxe Edition Ltd Numerata + Gadget

L’ultima proposta della nostra selezione di prodotti fantasy in edizioni home video si sposta in una direzione del tutto diversa rispetto alle altre cose proposte, approdando nella dimensione degli anime giapponesi. In questa edizione di Berserk – L’Epoca D’Oro – La Trilogia Cinematografica troverete tutti e tre i film che componevano il cosiddetto “Berserk Saga Project” (progetto nato nel 2010 che aveva come obiettivo quello di adattare l’intero manga di Kentarō Miura nel giro di 10 anni, partendo proprio da questi film) accompagnati da tantissimi contenuti unici e gadget.

Nello specifico, questa specifica edizione, grande 20.9 x 20.7 x 5.4 cm, comprende: una scatola da collezione unica nel suo genere, il cofanetto blu-ray con la trilogia Berserk – L’epoca d’oro (3BD), il booklet da 56 pagine dedicato, una card Berserk inclusa nel cofanetto, 8 card Berserk, un poster a tema, un portachiavi Uovo Beherit. Fornito di doppiaggio italiano, questo cofanetto è disponibile al prezzo di 79,99 euro.

