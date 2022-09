Miles Morales: Spider-man si prepara a tornare sugli scaffali, con un nuovo team creativo composto dallo sceneggiatore di Spider-Punk Cody Ziglar e disegnato dall’artista italiano Federico Vicentini. La data d’uscita stabilita per questo nuovo progetto è da rintracciare a dicembre, con una storia al cui centro ritroviamo Miles Morales nei panni di Spider-Man, intento a risolvere i problemi di Brooklyn, alternando alla sua vita da supereroe le classiche vicende adolescenziali, con risvolti formativi. Nell’ombra, intanto, un misterioso nemico sta tramando per distruggere tutto ciò che gli è più caro.

Miles Morales: Spider-man, il nuovo team creativo “parla” italiano

Parlando di questo reboot di Miles Morales a The Root, Ziglar ha rivelato di essere innamorato del personaggio fin da quando lesse il primo numero legato alle sue avventure, e che quindi la possibilità di lavorarci rappresenta un sogno per lui. Lo sceneggiatore, oltre ad aver mostrato qualche immagine del nuovo lavoro sul proprio profilo twitter, in cui è possibile vedere il ragazzo combattere contro Scorpione indossando la sua classica tuta, ha rivelato di voler enfatizzare il particolare eroismo di Miles, legato anche alla strada. Essendo che si tratta di un personaggio molto spesso associato al multiverso, si è deciso, con questa storia, di concentrarsi molto di più sulla sua realtà personale, mirando alla costruzione di basi più salde, come la presenza di un vero e proprio mentore. Così Misty Knight delle Figlie del Drago sarà un personaggio centrale all’interno della storia.

I’m taking over Miles Morales: Spider-Man inDecember also Spider-Punk 5 is out today life is surreal & good now I’m gonna go write for Futurama ok byeeeee pic.twitter.com/pjcSBC3YAE — Zig (@yayforzig) September 14, 2022

Ziglar ha quindi sottolineato il suo “voler avvicinare Miles ad un personaggio proveniente dalla strada”, con un vero e proprio percorso di formazione non soltanto come eroe ma anche come uomo. Miles Morales: Spider-Man #1, scritto da Cody Ziglar e illustrato da Federico Vicentini, sarà in vendita da dicembre 2022 per Marvel Comics, mentre la serie corrente uscirà, con il suo ultimo numero, il 28 settembre, fungendo anche da commiato al lavoro di Saladin Ahmed. Non ci resta che appurare quanto detto dai nuovi creativi.