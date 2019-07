Film supereroi Marvel, la lista completa

Quanti e quali sono i film sui supereroi Marvel usciti sino ad oggi? Ecco la lista completa per verificare se li avete visti tutti!

Avete visto tutti i film sui supereroi Marvel? Sapete come sono usciti in ordine cronologico? Oltre ai migliori film Marvel ne esistono decine di altri che hanno avuto più o meno successo al botteghino. I Marvel Studios hanno festeggiato i dieci anni del Marvel Cinematic Univers lo scorso anno, poco prima di dare l’avvio alla fase di finale di questa fase dell’avventura dei personaggi della Casa delle Idee sul grande schermo, con i due capitoli finali di Avengers, Infinity War e Endgame.

Eppure, la storia della Marvel fuori dal media fumetto è ben più datata di soli dieci anni, con una lunga tradizione di film sui supereroi Marvel, preparatevi a spuntare la vostra checklist per verificare se ve ne manca qualcuno da vedere!

Dalla Timely Comics a Marvel Productions

Prima della Marvel Comics, esisteva la Timely Comics (1939-1950). Già in quel periodo i supereroi fecero breccia nel cuore degli appassionati al punto che venne realizzato un serial cinematografico dedicato a Capitan America. Dopo la nascita ufficiale di Marvel Comics nel 1950, si dovettero aspettare gli anni ’70 per poter vedere nuovamente vedere un personaggio Marvel in un serial: Hulk.

Forti del successo di Hulk, vennero creati alcuni film sui supereroi Marvel per la Tv, in cui comparvero Strange e Capitan America. Il cinema però rimase ancora un terreno inesplorato. A voler cambiare le cose fu nientemeno che Stan Lee, che lasciò New York alla volta della California, per sviluppare al meglio le potenzialità dell’Universo Marvel. A dover realizzare questa visione avrebbe dovuto esser la Marvel Productions.

In realtà, per gran parte degli anni ’80, la Marvel si limitò a cedere i diritti dei propri personaggi alle mayor holliwoodiane. In questo periodo comparvero i seguenti film sui supereroi Marvel:

Howard e il destino del mondo (1986)

Ispirato ad Howard il Papero, personaggio creato nel 1973 da Steve Gerber e Val Meyerik, questo è il primo cinecomic Marvel. Realizzato sotto il marchio di Universal Pictures con la partecipazione di Lucasfilm, Howard e il destino del mondo si rivelò un flop al botteghino, finendo per venire rivalutato nel corso degli anni da parte degli appassionati. A tutti gli effetti, il primo film sui supereroi Marvel

VOTO METACRITIC: 28 – UTENTI: 5.9

VOTO ROTTEN TOMATOES: 15% Tomatometer: UTENTI: 38%

Il Vendicatore (1989)

Tralasciamo la traduzione italiana, che non ha voluto utilizzare il fumettistico ‘Punitore’, e accettiamo il fatto che Dolph Lundgren ha esordito nel mondo dei cinecomics come Frank Castle. Una delle peggiori conversioni di un fumetto al cinema, peggiorata da una traduzione totalmente avulsa dal mondo originale del fumetto. Del Punitore non è praticamente presente nulla, l’iconico teschio non compare sul petto come da tradizione, ma vagamente sui manici dei coltelli usati da Lundgren. In una parola: evitabile, ma rimane anche il primo film sui supereroi Marvel dedicato ad un personaggio non positivo.

VOTO METACRITIC: n.c. – UTENTI: n.c.

VOTO ROTTEN TOMATOES: 28% Tomatometer: UTENTI: 32%

Da Marvel Productions a Marvel Studios

Dopo questa prima fase di contatti con il cinema, Marvel decise di fare dei cambiamenti, conscia anche dell’insuccesso di quanto realizzato sino a quel momento. Primo passo fu un cambio di identità sociale, trasformando Marvel Productions in Marvel Film (1993) e nuovamente in Marvel Studios (1996), affidati alla gestione del veterano Avi Arad.

In questi anni si cercò di dare vita a progetti ambiziosi per i film supereroi Marvel , come un nuovo film per la televisione dedicato a Capitan America, tentando senza successo di portare al cinema uno dei simboli stessa della Marvel: I Fantastici Quattro. Nel frattempo, si tentò di puntare alla serialità e si vide in David Hasselloff il perfetto interprete per Nick Fury, al punto che venne realizzato il film per la TV Nick Fury, idealmente pilot per una serie dedicata alla spia Marvel.

Blade (1988)

Un personaggio sganciato dal mondo “super eroistico” classico ma sicuramente da inserire nella lista dei film supereroi Marvel. Nel 1998, Marvel Studios decide di affiancare la New Line Cinema per portare al cinema il suo cacciatore di vampiri. Creato nel 1973 da Mark Wolfamn e Gene Colan, Eric Brooks è un Diurno, ibrido uomo-vampiro che ha scelto di lottare contro le creature della notte. Il film diretto da Stephen Norrington, su sceneggiatura di David S. Goyer, ebbe un successo clamoroso, grazie anche all’interpretazione di Wesley Snipes, che tornò nel ruolo di Blade in altri due seguiti (Blade II e Blade Trinity). Fu proprio l’ottima resa al botteghino di Blade a convincere definitivamente la Case delle Idee a voler realizzare altri film sui supereroi Marvel.

VOTO METACRITIC: 45 metascore – UTENTI: 8.7

VOTO ROTTEN TOMATOES: 54% Tomatometer: UTENTI: 78%

X-Men

Marvel Studios, nonostante il successo di Blade, preferisce ancora affidarsi a collaborazioni con colossi del cinema per realizzare le film sui supereroi Marvel. Identificata in 20th Century Fox la partner ideale, Marvel decise di portare sul grande schermo i suoi mutanti, gli X-Men. Per anni la serie di film sui supereroi Marvel più longeva

X-Men (2000)

Nell’anno 2000 vede la luce il film sui supereroi Marvel che porta i mutanti sul grande schermo. Il primo capitolo della saga mostra i mutanti alle prese con lo storico nemico Magneto. Bryan Singer realizza un film apprezzato che rappresenta il punto iniziale perfetto per la serie, con l’apparizione di due personaggi centrali come Rogue (Anna Paquin) e Wolverine (Hugh Jackman). Sin da questo film, si inizia a intuire il potenziale di Wolverine come uno dei punti essenziali di questo contesto narrativo, grazie ad uno sviluppo della trama e delle tensioni tra i personaggi che hanno sempre il mutante canadese come fulcro. Un punto di svolta importante per la realizzazione di film sui supereroi Marvel.

VOTO METACRITIC: 64 – UTENTI: 7.8

VOTO ROTTEN TOMATOES: 81% Tomatometer: UTENTI: 83%

X-Men 2 (2003)

Per il secondo capitolo della saga, si decide di basare l’intera trama su Wolverine e il suo misterioso passato, unendo le trame di due delle storie più emozionanti della storia degli X-Men, Dio ama, l’uomo uccide e Arma X. Finalmente viene rivelato il difficile percorso di Logan, cercando di dare una completezza agli interrogativi comparsi nel primo capitolo. Gran finale ad effetto.

VOTO METACRITIC: 68 – UTENTI: 8.7

VOTO ROTTEN TOMATOES: 85% Tomatometer: UTENTI: 85%

X-Men: Conflitto Finale (2006)

Brett Ratner sostituisce Bryan Singer alla guida della saga dei film sugli X-Men, riprendendo la narrazione dall’interruzione del precedente capitolo. Ispirandosi alla Saga di Fenice Nera e attingendo a storie contemporanee degli X-Men (introducendo la dottoressa Raho e la Cura), si cerca di mostrare un potenziale capitolo finale di una trilogia, con uno scontro devastante tra umani e mutanti, ed una scena finale che potrebbe esser la degna conclusione per la saga mutante al cinema

VOTO METACRITIC: 58 – UTENTI: 6.0

VOTO ROTTEN TOMATOES: 57% Tomatometer: UTENTI: 61%

X: Men Origini – Wolverine (2009)

Film prequel, non canonico all’interno della saga, un one man show su Wolverine. Appurato che l’ottima caratterizzazione di Jackman abbia fatto breccia nel cuore degli appassionati, si decide di puntare ad una storia in cui finalmente si affronti il passato di Wolverine, ricongiungendo in modo approssimativo la figura del mutante canadese alla trama complessiva dei mutanti. Hugh Jackman interpreta l’artigliato canadese, ripercorrendone la vita dalla fine dell’ottocento sino alla sua perdita di memoria conosciuta nei precedenti film sui supereroi Marvel. Per la prima volta, inoltre, Ryan Reynolds interpreta Wade Wilson, meglio noto come Deadpool, ma la sua versione del Mercenario Chiacchierone è unanimemente considerata una delle peggiori trasposizione di un fumetto al cinema.

VOTO METACRITIC: 40 – UTENTI: 5.3

VOTO ROTTEN TOMATOES: 37% Tomatometer: UTENTI: 58%

X-Men: L’inizio (2011)

Il primo vero prequel ufficiale della saga. La volontà è quella di dare ai mutanti un nuovo corso, dando vita da un reboot. Ambientato negli anni ’60, troviamo Xavier e Magneto giovani e ancora lontani dalla versione di leader di frapposte fazioni che abbiamo conosciuto. Gli X-Men non esistono ancora, il mondo sta appena imparando a conoscere i mutanti. Diretto da Matthew Vaughn, su soggetto di Bryan Singer, è il primo tassello di un nuovo corso della saga. Unica riconferma, anche se in un cameo, è proprio Wolverine, sempre interpretato da Jackman

VOTO METACRITIC: 65 – UTENTI: 7.8

VOTO ROTTEN TOMATOES: 84% Tomatometer: UTENTI: 90%

Wolverine: L’immortale (2013)

Secondo film solista di Wolverine, ma questa volta in continuity con la saga, ispirato alla stupenda saga di Wolverine scritta da Claremont e illustrata da Frank Miller. Ambientato cinque anni dopo Conflitto Finale, Wolverine torna in Giappone per saldare un vecchio debito, sperando finalmente di trovare un modo per poter morire. Nella scena finale, viene presentato il punto di svolta per il film successivo della saga, che dovrebbe diventare il punto di contatto tra le diverse linee narrative della X-Saga al cinema.

VOTO METACRITIC: 61 – UTENTI: 6.7

VOTO ROTTEN TOMATOES: 71% Tomatometer: UTENTI: 69%

X-Men: Giorni di un futuro passato (2014)

Attingendo ad una storica avventura degli X-Men, si cerca di sfruttare il viaggio nel tempo per spiegare le due diverse linee narrative della saga, dando concretezza ad una linea cronologica impazzita. Con questo scontro ambientato nel 1970, in cui compaiono Sentinelle ed un Magneto in grande forma, viene riscritto il futuro conosciuto nei precedenti film, ottima occasione per dare alla saga un reboot che sia al contempo inserito al meglio nella continuity.

VOTO METACRITIC: 75 – UTENTI: 8.3

VOTO ROTTEN TOMATOES: 90% Tomatometer: UTENTI: 91%

Deadpool (2016)

Dopo la ridicola versione presentata in X-Men Origini: Wolverine, Ryan Reynolds ha la possibilità di portare sullo schermo un Wade Wilson convincente. Spinto dai fan, questo cinecomic ha riscosso un immenso successo grazie a Tim Miller, che ha offerto una versione del Mercenario Chiacchierone perfetta, rendendo Deadpool il film sui supereroi Marvel più vicino allo spirito originale del personaggio.

VOTO METACRITIC: 65 – UTENTI: 8.1

VOTO ROTTEN TOMATOES: 84% Tomatometer: UTENTI: 90%

X-Men: Apocalisse (2016)

Per il ritorno in scene dei giovani X-Men del nuovo corso post-Giorni di un futuro passato viene tirato in ballo uno dei nemici più feroci dei mutanti, Apocalisse. Risvegliato da un sonno millenario, Apocalisse, il primo mutante della storia, vuole sterminare gli uomini ma gli X-Men nuovamente si oppongono. Si punta alla spettacolarità, ma a mostrare debolezza è una trama frettolosa e frammentaria, che penalizza questo capitolo poco riuscito della saga, complice un Apocalisse poco convincente. In questa occasione, Jean Grey inizia a manifestare i suoi poteri nascosti, lasciando intendere come il film successivo la vedrà protagonista.

VOTO METACRITIC: 52 – UTENTI: 6.5

VOTO ROTTEN TOMATOES: 47% Tomatometer: UTENTI: 65%

Logan: The Wolverine (2017)

L’ultima avventura di Wolverine interpretata da Hugh Jackman. James Mangold mostra un Logan sconfitto e crepuscolare, che vive in un mondo in cui gli incubi dei mutanti sono divenuti realtà. Costretto a prendersi cura di una ragazzina che sembra mostrare i suoi stessi poteri e di uno Xavier afflitto da demenza senile e ombra dell’uomo che conosciamo, Wolverine affronta un viaggio di speranza e violenza per salvare le generazione mutanti future. Jackman è perfetto, in un road movie emozionante e con un finale che ha lasciato decisamente il segno.

VOTO METACRITIC: 77 – UTENTI: 8.4

VOTO ROTTEN TOMATOES: 93% Tomatometer: UTENTI: 90%

Deadpool 2 (2018)

Il secondo capitolo di Deadpool supera le aspettative del primo capitolo, spingendosi ancora più nel ridicolo e portando su schermo una della coppie più intriganti e spassose dei fumetti dei mutanti: Cable e Deadpool. Non solo Wade ha modo di parodiare gli altri film della saga, ma il contrasto tra la sua ironia e la serietà del ruolo di mentore e protettore di un giovane mutante in difficoltà sono elementi perfettamente gestiti nel film. Uno dei film sui supereroi Marvel più divertenti ed irriverenti della storia.

VOTO METACRITIC: 66 – UTENTI: 7.7

VOTO ROTTEN TOMATOES: 83% Tomatometer: UTENTI: 85%

X-Men: Dark Phoenix (2019)

Attualmente l’ultimo film film sui supereroi Marvel con protagonisti i mutanti. Il capitolo finale della saga degli X-Men nella loro attuale gestione. Rifacendosi nuovamente alla Saga di Fenice Nera, Bryan Synger torna a dirigere un film dei mutanti, portando a conclusione la X-Saga iniziata nel 2000. Jean Grey salva i suoi compagni durante una missione nello spazio, ma una volta tornata a terra deve affrontare un aumento impressionante dei propri poteri. Film criticato e non esattamente all’altezza delle attese, ma un degno capitolo finale per la saga mutante al cinema prima del passaggio nel Marvel Cinematic Universe.

VOTO METACRITIC: 43– UTENTI: 5.0

VOTO ROTTEN TOMATOES: 23% Tomatometer: UTENTI: 64%

Spider-Man

Fra i film sui supereroi Marvel uno spazio particolare è sicuramente dedicato ai prodotti legati a Spider-Man. La vita cinematografica di Spider-Man fu a dir poco travagliata. I primi tentativi vennero fatti nei primi anni ’80, quando la Cannon acquistò i diritti dalla Marvel. A fermare i progetti furono l’insuccesso di pellicole della casa di produzione (come Superman III e I Dominatori dell’universo) e una serie di sceneggiature così lontane dal personaggio da spingere Marvel a fermare quanto prima la lavorazione del film.

Fallito il tentativo Cannon, un nome di primo piano di Hollywood si avvicina al Tessiragnatele: James Cameron. Il regista di Aliens, nel 1991, propone una sceneggiatura di 47 pagine, sfruttando la propria passione per il personaggio. Ad occuparsi della produzione avrebbe dovuto esser la Carolco Pictures (che l’anno prima aveva sbancato con Terminator II), detentrice dei diritti cinematografici di Spider-Man. Purtroppo per Cameron, la Carolco attraversa un brutto periodo e dopo avere già pensato ad un giovane attore emergente, tale Leonardo DiCaprio, come Peter Parker, il tutto si arresta bruscamente. Inutile il tentativo di interessare al progetto la 20th Century Fox, i diritti finiscono alla Sony, e Cameron, dopo avere introdotto interessanti variazioni al personaggio per il suo arrivo sul grande schermo, molla tutto per dedicarsi ad un film più leggero: Titanic.

Si arriva così al 2000, anno in cui la Columbia Pictures, sussidiaria di Sony , acquisisce i diritti di Spider-Man. Dopo aver avvicinato registi come Roland Emmerich, Tim Burton e David Fincher, la scelta ricadde su Sam Raimi, supportato dallo sceneggiatore David Koepp. Si da inizio alla trilogia di Spider-Man che ha reso grande il personaggio al cinema, uno dei momenti più amati dai fan quando si parla di film sui supereroi Marvel.

Spider-Man (2002)

Un film delle origini. Tobey Maguire è Peter Parker, giovane impacciato che, morso da un ragno radioattivo, acquisisce straordinari poteri. Ci sono tutti i punti fermi del personaggio Marvel, con l’introduzione della natura organica degli spara-ragnatele. Questa idea è stata ‘rubata’ alla sceneggiatura di Cameron, che rimase piuttosto contrariato per non esser nemmeno stato citato nei titoli di coda per questo indiretto contributo. Spider-Man fu un vero successo al botteghino, tanto da spingere alla realizzazione di un seguito.

VOTO METACRITIC: 73 metascore – UTENTI: 8.5

VOTO ROTTEN TOMATOES: 90% Tomatometer: UTENTI: 67%

Spider-Man 2 (2004)

Peter Parker torna in azione, per affrontare Doc Octopus. Se il primo capitolo aveva stupito tutti, Spider-Man alza ulteriormente l’asticella, al punto di conquistarsi addirittura l’Oscar per i migliori effetti speciali. I fan sono in visibilio, la Sony è entusiasta e Sam Raimi gongola, visto che può dirigere il terzo capitolo della saga del Ragno al cinema.

VOTO METACRITIC: 83 metascore – UTENTI: 8.6

VOTO ROTTEN TOMATOES: 93% Tomatometer: UTENTI: 82%

Spider-Man 3 (2007)

L’ultimo capitolo dello Spider-Man di Raimi, il peggiore del ciclo. Per quanto appassionante lo scontro con Uomo-Sabbia e Venom, questo film spaccò in due la critica, ma non il botteghino che segnò nuovamente un risultato clamoroso.

VOTO METACRITIC: 59 metascore – UTENTI: 6.7

VOTO ROTTEN TOMATOES: 63% Tomatometer: UTENTI: 51%

Dopo i tre Spider-Man, Sam Raimi era pronto a dar vita ad un quarto capitolo, ma Avi Arad, capo dei Marvel Studios, fermò il tutto, preferendo concentrarsi su uno spin off dedicato al solo Venom. Raimi non si arrese, iniziò a valutare lo sviluppo del già presente Lizard, introducendo anche l’Avvoltoio, affidandolo alla bravura di John Malkovich. Liti, incomprensioni e dissidi vari condannarono Spider-Man 4, che non vide mai la luce.

Nel 2012, Sony riporta al cinema Spider-Man, affidandolo alla coppia Mark Webb/Andrew Garfield. Il tono è diverso dai precedenti film, e la nuova produzione di Sony mira a dare una visione di Spider-Man diversa. Il progetto è ambizioso, contempla anche la possibilità di indagare più a fondo l’universo di Spider-Man, tirando in ballo nientemeno che i Sinistri Sei

The Amazing Spider-Man (2012)

In questa visione ci si avvicina maggiormente alla versione Ultimate. Viene introdotto Curtis Connor/Lizard come antagonista principale, e fa la sua apparizione una figura essenziale della vita di Parker: Gwen Stacy. Nonostante un buon successo al box office, non si riuscì a raggiungere l’ottimo risultato dei film di Raimi.

VOTO METACRITIC: 66 – UTENTI: 7.0

VOTO ROTTEN TOMATOES: 72% Tomatometer: UTENTI: 77%

The Amazing Spider-Man 2 (2014)

Andrew Garfield indossa nuovamente la tuta di Spider-Man, in una storia in cui viene indagato anche il passato dei genitori di Parker, legando la figura paterna all’acquisizione dei suoi poteri. Coraggiosa la scelta di affidarsi come sceneggiatura a La notte in cui morì Gwen Stacy, uno dei momenti più toccanti della storia editoriale dell’Arrampicamuri. Nella scena post-credit, si assiste al lancio di uno spin-off previsti, quello dedicato ai Sinistri Sei.

VOTO METACRITIC: 66 – UTENTI: 7.0

VOTO ROTTEN TOMATOES: 72% Tomatometer: UTENTI: 77%

Conclusa l’avventura di Spider-Man, Sony detiene ancora i diritti del mondo dell’Arrampicamuri. Dopo aver cercato di realizzare un film sui Sinistri Sei, si arriva alla creazione di un film dedicato ad uno dei nemici simbolo di Parker: Venom

Venom (2018)

Un film sui supereroi Marvel completamente slegato dalla figura di Spider-Man, Venom ripresenta la figura del Simbionte, legato nuovamente a Eddie Brock (Tom Hardy). Brock non è un personaggio negativo come visto nei fumetti o in Spider-Man 3 di Raimi, e diventa, in questa nuova visione, un antieroe in cui la ferocia del simbionte e la positività dell’umano Brock si intrecciano in una dinamica divertente e appassionante.

VOTO METACRITIC: 35 – UTENTI: 6.2

VOTO ROTTEN TOMATOES: 29% Tomatometer: UTENTI: 82%

Prima di perdere definitivamente i diritti su Spider-Man, Sony realizza un ultimo prodotto: un film d’animazione. Ispirato al Spider-verso, Spider-Man: Un nuovo universo è un vero e proprio cult, considerato da gran parte dei fan dell’Uomo-Ragno come il miglior film dedicato al personaggio.

Spider-Man: Un nuovo universo (2018)

Nell’anno di uscita di Venom, Sony fa doppietta con un cartone animato che mette assieme più Spider-Men, in una storia emozionante e semplicemente perfetta. Colonna sonora da urlo, realizzazione grafica ricca e appassionante, gli ingredienti per un successo sono tutti dosati al meglio, come dimostra l’Oscar al Miglior Film d’animazione vinto da Spider-Man: Un nuovo universo.

Ispirazione: Spiderman: Ragnoverso

VOTO METACRITIC: 87 – UTENTI: 8.7

VOTO ROTTEN TOMATOES: 98% Tomatometer: UTENTI: 93%

Fantastici Quattro

Un gruppo di personaggi che attualmente non m “Mai decollato” fra film sui supereroi Marvel sono sicuramente i Fantastici 4. All’interno dei diritti di personaggi Marvel venduti alla Fox ci sono anche i Fantastici Quattro, la famiglia di supereroi per eccellenza del mondo dei fumetti. Marvel aveva provato sin dai primi anni ’90 a portare i Richards al cinema, ma fu solo con l’arrivo di 20th Century Fox che finalmente si ebbe l’occasione di realizzare questo sogno. Il fatto che si rivelò un incubo fu però un brusco risveglio.

I Fantastici 4 (2005)

Tim Story gira un film sulle origini degli FQ, in cui il futuro Capitan America, Chris Evans, interpreta Johnny Storm. La pellicola venne massacrata dalla stampa e ancor peggio trattata dai fan dei Fantastici Quattro, che accusarono il film di avere mancato completamente lo spirito dei personaggi. Ma questo non impedì di lavorare ad un seguito.

VOTO METACRITIC: 40 – UTENTI: 5.7

VOTO ROTTEN TOMATOES: 27% Tomatometer: UTENTI: 45%

I Fantastici 4 e Silver Surfer (2007)

Non contenti di avere offerto una versione non esattamente appassionante della famiglia Richards, alla Fox puntano sull’entrata di scena di Silver Surfer per alzare il livello della qualità. Livello che rimane immobile, nonostante il carisma di Norrin Radd, che viene demolito dai (non) Fantastici Quattro attori che impersonano la banda Richards.

VOTO METACRITIC: 45– UTENTI: 6.6

VOTO ROTTEN TOMATOES: 37% Tomatometer: UTENTI: 51%

I Fantastici Quattro (2015)

O di come Josh Trank ha definitivamente ucciso i Fantastici Quattro al cinema. Va bene non essere fedeli al dettaglio all’originale, ma questo reboot dei Fantastici Quattro è sicuramente uno dei peggiori film sui supereroi Marvel mai realizzato. La Cosa di Jaime Bell è semplicemente offensiva, meglio dimenticare!

VOTO METACRITIC: 27 – UTENTI: 2.6

VOTO ROTTEN TOMATOES: 9% Tomatometer: UTENTI: 18%

HULK (2003)

Film sui supereroi Marvel il cui primo stadio di lavorazione risale ai primi anni ’90. Dopo varie traversie, abbandoni e sceneggiature rimaneggiate, nel 2001 il progetto viene affidato ad Ang Lee, che imprime una visione fumettistica alla regia, con sequenza una gabbia da fumetto. Eric Bana protagonista, cameo del leggendario Hulk televisivo, Lou Ferrigno, e la sensazione che forse Hulk è qualcosa di diverso.

VOTO METACRITIC:54 – UTENTI: 5.2

VOTO ROTTEN TOMATOES: 62% Tomatometer: UTENTI: 29%

DAREDEVIL (2003)

Anche il Diavolo Custode di Hell’s Kitchen, prima di diventare protagonista di uno dei più apprezzati serial Netflix, ha avuto il suo attimo di gloria al cinema fra i film sui supereroi Marvel. Ispirato alla storica gestione di Frank Miller, Matt Murdock viene interpretato da un Ben Affleck particolarmente spento, affidando al compianto Michael Clark Duncan il ruolo di Wilson ‘Kingpin’ Fisk. Film dimenticabile, che ha avuto come conseguenza uno spin off interamente dedicata ad Elektra (Jennifer Garner) nel 2005.

VOTO METACRITIC: 42 – UTENTI: 8.1

VOTO ROTTEN TOMATOES: 44% Tomatometer: UTENTI: 35%

PUNISHER (2004)

Anche Frank Castle ha avuto una seconda possibilità, dopo l’orrore del film con Dolph Lundgren nel 2004 ha riprovato a tornare fra i film sui supereroi Marvel degni di menzione. L’ispirazione è la saga di Ennis e Dillon, Bentornato Frank, con qualche inserto preso dalla miniserie Punisher: Anno Uno. L’azione si sposta da New York a Tampa, mancano figure essenziali (come Mosaico e Micro), e lo spirito di Castle sembra risentirne. Film tutto sommato godibile, con Thomas Jane nel ruolo di Castle e John Travolta nei panni del cattivo, Howard Saint. Ammettiamolo, il Punisher è però tutt’altra cosa.

VOTO METACRITIC: 33 – UTENTI: 8.8

VOTO ROTTEN TOMATOES: 29% Tomatometer: UTENTI: 63%

GHOST RIDER (2007)

Dal 1992 Marvel Films voleva portare al cinema Johnny Blaze, aka Ghost Rider, lo spirito della vendetta creato da Roy Thomas e Gary Friedrich nel 1972. Bisogna però aspettare l’interesse di Sony, che nel 2007 porta nelle sale cinematografiche il primo capitolo delle avventure di Ghost Rider. Ad interpretarlo Nicholas Cage, noto appassionato di fumetti e con un conto in sospeso con il mondo dei cinecomic (sapete tutti la storia del suo Superman mai realizzato, vero?). Un pizzico di love story, storie conflittuali con le figure paterne e una spruzzata di western non bastano a salvare un film che pietosamente si potrebbe definire carino. Come a scuola, si impegna, ma non raggiunge lo scopo

VOTO METACRITIC: 35 – UTENTI: 3.7

VOTO ROTTEN TOMATOES: 27% Tomatometer: UTENTI: 48%

MARVEL KNIGHTS

Consci di avere una schiera di promettenti eroi violenti, Marvel Studios sa che serve una distinzione tra i suoi supereroi. Per produrre film più adulti, nasce Marvel Knights, etichetta ‘minore’ per presentare film più violenti e maturi. Ad oggi, solo due film sui supereroi Marvel sono usciti sotto questa divisione dei Marvel Studios

Punisher – War Zone (2008)

Dopo Lundgren e Jane, tocca a Ray Stevenson indossare il teschio del Punitore . Nato dopo la cancellazione del Punisher del 2004, questo reboot doveva essere il primo capitolo di una serie, ma un devastante flop in America spaventò la Sony Pictures, al punto che in alcuni paesi , come l’Italia, uscì direttamente sul mercato home video, senza nemmeno venire proiettato in una sala.

VOTO METACRITIC: 30 – UTENTI: 6.1

VOTO ROTTEN TOMATOES: 29% Tomatometer: UTENTI: 42%

Ghost Rider – Spirito di Vendetta (2012)

Se il primo Ghost Rider era stato deludente, non poteva certo andare meglio con il secondo capitolo. Cage non vuole mollare il personaggio, si cerca di costruire una storia che unisca suggestioni pseudo-religiose alla violenza del personaggio e ci si sposta in Europa. Tolta qualche scena di combattimento particolarmente riuscita, tutto scorre in modo scontato e lento.

VOTO METACRITIC: 34 – UTENTI: 4.2

VOTO ROTTEN TOMATOES: 18% Tomatometer: UTENTI: 32%

Marvel Cinematic Universe

Dopo anni di collaborazioni esterne, Marvel Entertainment nel 2005 ebbe l’illuminazione: produrre tutto in autonomia, distribuendo le pellicole tramite Paramount Pictures. Gli accordi degli anni passati con altri studios non avevano prodotto i guadagni sperati, una pecca che convinse Avi Arad della necessità di creare una propria struttura per realizzare film sui supereroi MArvel, portando alla nascita dei Marvel Studios già nel 1996, ma senza mai svilupparli a dovere.

A trovare il punto di partenza per creare un universo proprietario fu il braccio destro di Arad, Kevin Feige. Pur non potendo contare sulla presenza di grandi nomi come X-Men, Spider-Man o Fantastici Quattro, erano ancora disponibili personaggi come i Vendicatori che potevano offrire numerosi punti di partenza per realizzare film sui supereroi Marvel. Si decise quindi di creare un team creativo composto da Feige, nominato presidente dei Marvel Studios nel 2007, Dan Buckley, Joe Quesada, Brian Michael Bendis e Alan Fine. Da questi menti nacque Terra-199999, e qui è ambientato il Marvel Cinematic Universe.

E tutto iniziò in una grotta sperduta nei monti dell’Asia, dove Tony Stark, nel 2008, divenne Iron Man

MCU FASE UNO (2008-2012)

Iron Man (2008)

La pellicola che ha dato il via al successo planetario dei film sui supereroi Marvel. Robert Downey Jr. è Tony Stark, geniale ed eccentrico playboy miliardario, titolare delle Stark Industries, leader del settore degli armamenti. Rapito da un gruppo di terroristi, gravemente ferito durante il rapimento, riesce a fuggire costruendo con dei rottami un’armatura da combattimento. Tornato in patria, affronta le conseguenze delle sue azioni come mercante di morte e sceglie di utilizzare il suo ingegno per aiutare gli altri, utilizzando l’armatura di Iron Man. Alla fine del film, dopo aver annunciato al mondo di esser Iron Man, riceve la visita di Nick Fury, capo dello S.H.I.E.L.D.: è tempo di parlare dell’iniziativa Vendicatori.

VOTO METACRITIC: 79 – UTENTI: 8.5

VOTO ROTTEN TOMATOES: 93% Tomatometer: UTENTI: 91%

L’Incredibile Hulk (2008)

Bruce Banner è uno scienziato in fuga, costretto a tenere sotto controllo il suo alter ego, l’energumeno verde noto come Hulk. La sua identità segreta non è ignota a Thaddeus ‘Thunderbolt’ Ross, che vuole usarlo come arma, o ucciderlo. Edward Norton è un convincente Banner, ma tim Roth come Abominio è strepitoso. Al termine del film, Banner riesce a tornare nell’ombra, mentre Ross viene avvicinato da Stark, per una chiacchierata su un certo progetto…

VOTO METACRITIC: 61 – UTENTI: 7.2

VOTO ROTTEN TOMATOES: 67% Tomatometer: UTENTI: 70%

Iron Man 2 (2010)

Essere Iron Man non è tutto rose e fiori. L’avvelenamento da palladio emesso dal reattore Arc nel petto rischia di uccidere Stark, che deve affrontare la minaccia di Ivan Danko, figlio di un ex collega del padre convinto che la sua famiglia sia stata sfruttata dagli Stark. Dopo aver risolto parte dei suoi problemi con la figura paterna (nodo cruciale per Stark), Iron Man deve affrontare un esercito di armature comandate da Danko, ma al suo fianco si schiera l’amico Rudy Rhodes, che diventa ufficialmente War Machine.

VOTO METACRITIC: 57 – UTENTI: 6.2

VOTO ROTTEN TOMATOES: 74% Tomatometer: UTENTI: 71%

Thor (2011)

Quando un martello misterioso finisce nel bel mezzo del deserto del Nevada, pare ovvio che sia arrivato il momento per Thor di farsi largo nel MCU. Il Dio del Tuono arriva spavaldo e spaccone sulla Terra, esiliato per punizione dal padre Odino, ma sarà proprio su Midgard che compirà i primi passi per diventare l’eroe che il suo popolo necessita come re.

VOTO METACRITIC: 57 – UTENTI: 7.0

VOTO ROTTEN TOMATOES: 77% Tomatometer: UTENTI: 76%

Captain America: il Primo Vendicatore (2011)

La nascita della Sentinella della Libertà, da ragazzino rachitica ma dall’animo indomito a eroe di una nazione in guerra. Durante la Seconda Guerra Mondiale, il fragile Steve Rogers si sottopone come cavia per il siero del supersoldato, diventano l’inarrestabile Capitan America, l’arma americana definitiva per sconfiggere i nazisti. Inviato inizialmente in Europa come uomo immagine, ben presto Rogers diventa capo di una squadra di soldati, tra cui il fraterno amico Bucky Barnes, capaci di tenere testa allo spietato Teschio Rosso, comandante nazista intenzionato ad usare il misterioso Tesseract. Dopo avere perduto Bucky in un uno sconto col nemico, Cap affronta una missione suicide per fermare un attacco diretto al cuore dell’America. Disperso in mare, rimarrà congelato per settant’anni nei ghiacci del polo.

VOTO METACRITIC: 66 – UTENTI: 7.2

VOTO ROTTEN TOMATOES: 80% Tomatometer: UTENTI: 74%

The Avengers (2012)

Il punto di svolta dell’MCU. Gli eroi finora visti, affiancati da Vedova Nera e Occhio di Falco, affrontano l’invasione dei chitauri, orda alieno agli ordini del Titano Folle, Thanos, guidati da Loki, fratellastro di Thor. Dopo una prima tensione tra i vari eroi, la necessità di salvare il mondo li unisce, dando vita alla spettacolare Battaglia di New York.

VOTO METACRITIC: 70 – UTENTI: 8.5

VOTO ROTTEN TOMATOES: 90% Tomatometer: UTENTI: 92%

MCU FASE DUE ( 2013-2015)

Iron Man 3 (2013)

Dopo l’esperienza quasi mortale in Avengers, Stark è a pezzi. L’apparizione di un nuovo nemico, il Mandarino, e le colpe del passato che arrivano a presentare il conto metteranno a dura prova Iron Man, costretto a lottare in primis contro se stesso. Film non all’altezza dei primi due capitoli, ma la battaglia al porto con tutte le armature di Iron Man vale da sola il prezzo del biglietto. Ispirato alla saga fumettistica di Extremis.

VOTO METACRITIC: 62 – UTENTI: 6.5

VOTO ROTTEN TOMATOES: 79% Tomatometer: UTENTI: 78%

Thor: the Dark World (2013)

Thor torna sulla Terra per salvare Jane Foster, entrata in contatto con l’Aether, una delle Gemme dell’Infinito. A cercala è anche Malekith, Elfo Oscuro deciso a utilizzare la gemma per distruggere Asgard.

VOTO METACRITIC: 54 – UTENTI: 7.1

VOTO ROTTEN TOMATOES: 66% Tomatometer: UTENTI: 76%

Captain America: Winter Soldier (2014)

Dopo aver scoperto il programma di controllo planetario Insight dello S.H.I.E.L.D., Cap deve affrontare la verità: l’Hydra ha preso il controllo dell’organizzazione di Fury. Lo stesso Nick viene messo fuori gioco, e Rogers si ritrova nel ruolo di ricercato numero uno, aiutato solo dalla Vedova Nera e dall’ex-paracadutista Sam Wilson, in possesso di un avveneristico zaino a razzo. Una brutta sorpresa attende Captain America: Bucky è ancora vivo, ma trasformato dai Russi prima e dall’Hydra in seguito in uno spietato assassino, il Soldato di Inverno. Salvarlo non è un opzione, è la missione. Uno dei migliori film sui supereroi Marvel del MCU.

VOTO METACRITIC: 70 – UTENTI: 8.5

VOTO ROTTEN TOMATOES: 90% Tomatometer: UTENTI: 92%

Guardiani della Galassia (2014)

Primo capitolo della banda di eroi più improbabile e scalcinata della galassia. Film diverso dai toni seri e a tratti cupi dell’MCU, è un tassello fondamentale della saga delle Gemme dell’Infinito.

VOTO METACRITIC: 76 – UTENTI: 8.5

VOTO ROTTEN TOMATOES: 91% Tomatometer: UTENTI: 92%

Avengers: Age of Ultron (2015)

Quando Stark e Banner decidono di creare una IA che protegga il pianeta, nasce Ultron. Peccato che questa intelligenza artificiale si riveli esser poco incline alla protezione e più tentata dalla distruzione dell’umanità. Dopo aver assistito alla nascita di Visione e alla comparsa dei gemelli Maximoff, possiamo ammirate la Battaglia di Sokovia , in cui un’intera città viene distrutta. Alla fine dello scontro Hulk sceglie di abbandonare gli Avengers e fuggire nello spazio.

VOTO METACRITIC: 70 – UTENTI: 8.5

VOTO ROTTEN TOMATOES: 90% Tomatometer: UTENTI: 92%

Ant-Man (2015)

Il ladruncolo Scott Lang ruba la tuta di Ant-Man dalla casa di Hank Pym, geniale inventore che un tempo utilizzò questa sua invenzione per aiutare lo S.H.I.E.L.D. Lang non può immaginare che questo furto lo porterà ad entrare, in modo divertente, all’interno della comunità dei supereroi.

VOTO METACRITIC: 64 metascore – UTENTI: 8.1

VOTO ROTTEN TOMATOES: 83% Tomatometer: UTENTI: 86%

MCU FASE TRE (2016-2019)

Captain America: Civil War (2016)

Dopo che una missione fallisce in Sud Africa, per gli Avengers arrivano tempi cupi. Il mondo chiede loro di sottostare agli Accordi di Sokovia, una legge che impone la registrazione dei metaumani e li pone sotto controllo delle Nazioni Unite. Stark, spaventato dal loro ruolo e tormentato dai sensi di colpa, è a favore, mentre Cap osteggia questa scelta. Quando Bucky, in fuga, viene accusato di aver ucciso il re di Wakanda durante un incontro internazionale, tra i due scatta lo scontro. Quando Stark scopre che Bucky, come Soldato d’Inverno, è il responsabile della morte dei genitori, tra lui e Cap, che difende l’amico, si traccia un solco indelebile. Non uno dei migliori film sui supereroi Marvel, ma un punto essenziale nella saga degli Avengers.

VOTO METACRITIC: 75 metascore – UTENTI: 8.3

VOTO ROTTEN TOMATOES: 91% Tomatometer: UTENTI: 89%

Doctor Strange (2016)

La magia arriva nel MCU e ha il volto di Benedict Cumberbatch, che interpreta Stephen Strange. Da spocchioso chirurgo a uomo distrutto, Strange cerca il misterioso Antico, la sola speranza di poter nuovamente tornare ad esser l’uomo di un tempo. La scoperta di un mondo oltre quello solitamente percepito diventerà la svolta nell’esistenza di Strange.

VOTO METACRITIC: 72 – UTENTI: 8.2

VOTO ROTTEN TOMATOES: 89% Tomatometer: UTENTI: 86%

Guardiani della Galassia: vol. 2 (2017)

Storia familiare, in cui i protagonisti devono affrontare i dilemmi affettivi irrisolti. Nonostante un tono volutamente comico perfettamente realizzato, non mancano momenti incredibilmente emotivi, ideali per presentare la ricerca di Peter Quill sulle proprie origini, passo fondamentale per comprendere il suo ruolo nell’universo.

VOTO METACRITIC: 67 – UTENTI: 7.7

VOTO ROTTEN TOMATOES: 84% Tomatometer: UTENTI: 87%

Spider-Man: Homecoming (2017)

Dopo l’apparizione in Civil War, Peter Parker deve accettare di tornare alla sua dimensione di giovane studente. Intenzionato a diventare un supereroe e guadagnarsi l’ammirazione del suo mentore, Tony Stark, Parker finisce per incrociare la strada dell’Avvoltoio, pericoloso super-criminale. Magistrale interpretazione di Michael Keaton nel ruolo del villain, ed una suggestiva visione dello spirito del Tessriragnatele, con citazione ad una delle pagine più epiche dei fumetti di Spider-Man. Un film sui supereroi Marvel appassionante e che offre un Peter Parker moderno, ma vicino allo spirito originale del personaggio.

VOTO METACRITIC: 73 metascore – UTENTI: 7.6

VOTO ROTTEN TOMATOES: 92% Tomatometer: UTENTI: 88%

Thor: Ragnarok (2017)

Asgard in fiamme, Odino morto e Thor costretto ad affrontare la realtà di non esser imbattibile, con il solo sostegno di Hulk. Più comicità che epica in questo cinecomic in cui si predilige l’azione alla storia, attingendo a piene mani da due saghe come Planet Hulk e Ragnarok. Utile per comprendere l’animo di Thor nei successivi film sui supereroi Marvel, ma non uno dei più punti più alti dell’MCU.

VOTO METACRITIC: 74 metascore – UTENTI: 7.7

VOTO ROTTEN TOMATOES: 93% Tomatometer: UTENTI: 87%

Black Panther (2018)

Tornato in Wakanda dopo gli eventi di Civil War, il re T’challa deve ricoprire il suo nuovo ruolo, tra la voglia di aprirsi al mondo e la tradizionale chiusura del proprio paese. Costretto ad affrontare i terribili segreti del padre, T’Challa cerca la propria strada come re, per diventare la guida che la sua nazione cerca.

VOTO METACRITIC: 88 – UTENTI: 6.5

VOTO ROTTEN TOMATOES: 97% Tomatometer: UTENTI: 79%

Avengers: Infinity War (2018)

Dopo anni di presenza ai margini del MCU, Thanos scende in prima linea per raccogliere tutte le gemme dell’Infinito e realizzare il suo sogno: raggiungere l’equilibro universale, decimando metà della popolazione. Tutti gli eroi dell’MCU hanno un ruolo in questo film sui supereroi Marvel, cercando di fermare il Titano Folle, ma il finale di questa prima parte dell’ultimo capitolo degli Avengers sembra non promettere bene per i nostri eroi.

VOTO METACRITIC: 68 – UTENTI: 8.6

VOTO ROTTEN TOMATOES: 85% Tomatometer: UTENTI: 91%

Ant-Man and the Wasp (2018)

La banda capitanata da Scott Lang deve affrontare una donna disperata, intenzionata ad usare la tecnologia di Hank Pym per salvare la propria esistenza. Durante questa lotta per la sopravvivenza, ci sarà modo per salvare una persona a lungo data per dispersa: Janet van Dyne. Capitolo centrale per gli eventi futuri del MCU

VOTO METACRITIC: 70 – UTENTI: 7.2

VOTO ROTTEN TOMATOES: 88% Tomatometer: UTENTI: 76%

Captain Marvel (2019)

Salto indietro nel tempo agli anni ’90, con l’apparizione di Carol Danvers, ufficiale dell’aeronautica americana che dopo un incidente diventa una combattente temibile nell’armata dei Kree. Figlia di due mondi, quando durante uno scontro con gli odiati Skrull finisce sulla Terra, Carol impara a conoscere la sua razza d’origine, aiutata da un giovane Nick Fury. Brie Larson è strepitosa, e la sua presenza promette di esser centrale in Endgame

VOTO METACRITIC: 64 – UTENTI: 3.3

VOTO ROTTEN TOMATOES: 88% Tomatometer: UTENTI: 76%

Avengers: Endgame (2019)

Uno dei film sui supereroi Marvel che più a “cambiato le carte in tavola” alle trae che coinvolgono i vari super eroi. Il mondo cinque anni dopo lo schiocco di dita di Thanos visto in Avengers: Infinity War. Tra chi si è arreso ed è andato avanti e chi ancora cerca di recuperare la situazione, gli Avengers infine uniscono le forze e vanno oltre vecchie ruggini, realizzando un piano ambizioso che metterà molti eroi di fronte a risposte a lungo attese. Una battaglia finale straordinaria, Cap che finalmente chiama a raccolta i suoi compagni con il suo leggendario urlo di battaglia ed una conclusione della saga degli Avengers che colpisce duro sul piano emotivo. Ad oggi, Avengers: Endgame rimane uno dei film sui supereroi Marvel più travolgente ed appassionante mai realizzato.

VOTO METACRITIC: 78 – UTENTI: 7.8

VOTO ROTTEN TOMATOES: 94% Tomatometer: UTENTI: 91%

Spider-Man: Far From home (2019)

Attualmente ultimo prodotto uscito al cinema fra i film sui supereroi Marvel. Spider-Man dopo gli eventi del Blip, costretto ad affrontare il senso di perdita ora che non ha più il suo mentore a sostenerlo. La presenza di un nemico temibile, capace di giocare con le emozioni di Parker, viene gestita ottimamente, illudendo lo spettatore fino alla rivelazione finale. Una visione profonda del personaggio, fedele all’originale cartaceo e ottimamente inserito nel Marvel Cinematic Universe. Il finale lascia intendere come il futuro del Tessiragnatele sarà tutt’altro che semplice.

VOTO METACRITIC: 69 – UTENTI: 7.8

VOTO ROTTEN TOMATOES: 90% Tomatometer: UTENTI: 95%

