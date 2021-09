MINIACS 2021, com’è stato e cosa si è fatto

A circa un paio di settimane dalla fine della prima edizione del MINIACS, la prima fiera dedicata al mondo delle miniature a 360° dal suo aspetto ludico a quello modellistico e pittorico, che si è tenuta presso lo spazio eventi RIDE di Milano dall’1 al 5 settembre, è giunto il momento di tirare un po’ le somme dell’evento.

Noi di Cultura Pop, in qualità di media partner della manifestazione siamo quindi lieti di aggiornarvi, riportando qualche numero della manifestazione e i vincitori dei tornei di wargame più importanti che si sono tenuti durante il MINIACS e definire oggettivamente i risultati della manifestazione, alla sua prima edizione.

MINIACS, i numeri

Durante i cinque giorni del MINIACS, il totale dei visitatori intervenuti alla fiera è stato di ben 2.200 persone, con un afflusso particolarmente intenso soprattutto nei giorni di sabato 4 e domenica 5 settembre, in cui si sono tenuti i tornei più prestigiosi.

Sono stati oltre 600 i giocatori iscritti ai tornei, tra sabato e domenica, per il mondiale – a singolo e a squadre – di Warhammer Age of Sigmar, e per l’europeo di Star Wars: X-Wing, così come per gli altri tornei che si sono tenuti, come quelli di Warhammer 40.000, Star Wars: Legion, Middle-Earth Strategy Battle Game, Bloodbowl, Marvel: Crisis Protocol, Warhammer: Underworld, Warhammer 40,000: Kill Team. Rilevante è stata la presenza di giocatori internazionali, provenienti da ogni angolo del mondo.

Le masterclass di pittura delle miniature sono state apprezzatissime e hanno fatto il tutto esaurito in ogni giorno del MINIACS, con oltre 60 partecipanti. A fare da insegnanti, svelando le più interessanti tecniche di questo hobby, il MINIACS ha chiamato a raccolta alcuni tra i più talentuosi artisti di spicco del panorama del mondo delle miniature, come Miniature’s Den, all’anagrafe Vincenzo Celeste, Pietro Bertolotti, Fausto Palumbo e Mirko Cavalloni di Modelland.it.

Nei tavoli demo, accessibili gratuitamente a chiunque transitasse per l’area in cui si è tenuto l’evento, sono stati presentati più di 20 titoli differenti, che hanno riscosso un grande successo nel pubblico, sia tra i giocatori navigati sia tra i curiosi. Gli intervenuti hanno poi potuto trovare quegli stessi prodotti poco più avanti lungo la zona all’aperto, tra gli stand dei vari negozianti che hanno sostenuto il MINIACS, a cui erano affiancati anche spazi dedicati all’artigianato delle stampe 3D e delle incisioni, ovviamente sempre a sfondo ludico.

MINIACS, i tornei

Come abbiamo già detto, largo spazio è stato riservato ai tornei dei giochi di miniature più acclamati, che hanno indubbiamente riscosso un ampissimo successo, con più di seicento partecipanti da tutto il mondo. Ci sembra dunque doveroso dare risalto ai vincitori, per lo meno di due tornei più blasonati: il mondiale di Warhammer Age of Sigmar e l’europeo di Star Wars: X-Wing.

Torneo mondiale di Warhammer Age of Sigmar, singolo

Il podio del torneo mondiale singolo di Warhammer Age of Sigmar è stato così occupato:

Francia Francia Francia

Torneo mondiale di Warhammer Age of Sigmar, squadre

Il podio del torneo mondiale a squadre di Warhammer Age of Sigmar è stato così occupato:

Danimarca USA Francia

Torneo europeo di Star Wars: X-Wing

Il torneo europeo di battaglie spaziali Star Wars: X-Wing, invece, ha visto trionfare un giocatore italiano: Mattia Molinero degli TNT di Torino, una squadra torinese emergente e in forte crescita nel panorama nazionale di Star Wars: X-Wing.

MINIACS & RIDE, un connubio perfetto

Alla fine dei conti, il MINIACS è stato l’ottimo evento, a cui abbiamo volentieri partecipato, anche grazie alla perfetta scelta della location, il RIDE Milano, adiacente alla zona dei Navigli. Un grande valore aggiunto alla manifestazione è stato dato infatti dall’ampia varietà di cibo che i chioschi presenti proponevano e dallo spazio a disposizione, che hanno garantito il giusto equilibrio tra svago e relax, con divanetti, panche e amache.

MINIACS, i ringraziamenti

Giulio e Graziano, gli organizzatori dell’evento attraverso l’associazione ludic LUDIC di Roma e Milano hanno così dichiarato:

Insomma, alla fine di questa grande avventura non possiamo che essere orgogliosi dei risultati ottenuti e ringraziare tutto lo staff di oltre 30 persone: organizzatori, referenti, allestitori e giudici. Una menzione particolare per lo staff del RIDE, incredibilmente disponibile e professionale. Ma soprattutto un grande ringraziamento a tutti voi che ci avete dato fiducia e avete condiviso con noi questa incredibile settimana.

Da parte nostra, come Cultura Pop siamo stati decisamente felici di aver fatto parte di questo bellissimo carrozzone fatto di pupazzetti, di gioco, di voglia di stare insieme, di conoscersi e di fantasia. Continuate a seguirci, poiché nel corso dei mesi a venire saremo sempre qui ad aggiornarvi sui futuri annunci relativi al MINIACS, sulla strada verso la prossima edizione.