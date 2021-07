MINIACS: arriva a Milano la più grande fiera di miniature in Italia

Appuntamento a Milano dal 1 al 5 settembre per MINIACS una fiera interamente dedicata al mondo delle miniature e dell’hobby a 360 gradi. Organizzata dall’associazione culturale Ludic Incoming Roma – Milano, MINIACS celebrerà il mondo del gioco e la cultura che abbracciano le miniature e i loro molti appassionati.

MINIACS vuole rendere protagonista una nicchia del mondo del gioco e nel farlo accoglierà all’interno di un unico spazio contenitore gli amanti del modellismo, i giocatori competitivi, gli appassionati di pittura e gioco libero, dando vita a una settimana densa di appuntamenti e divertimento.

MINIACS: le aree tematiche

L’evento avrà come obiettivo principale quello di stimolare le relazioni sociali attraverso uno spazio ludico-ricreativo che riunisca gli appassionati e sia in grado di avvicinare a questo particolare segmento del mondo ludico anche semplici curiosi. A rappresentare il core di questa esperienza ci sarà il dado, oggetto iconico le cui sei facce richiameranno le rispettive aree tematiche della manifestazione: Play, Clash, Arts, Master, On Air e Market.

Play : uno spazio tematico basato sulle esigenze del giocatore, nel quale avranno luogo demo e dove i giocatori potranno sia provare nuovi titoli che giocare liberamente.

dei cinque giorni di fiera si terrà il mondiale singolo e a squadre di Warhammer: Age of Sigmar oltre a tornei di caratura internazionale di Star Wars: X-Wing, Legion e molto altro, con eventi di svariate case produttrici.

Market: Sarà lo spazio espositivo nel quale saranno presenti stand per la vendita di prodotti.

MINIACS: CulturaPOP Media Partner

Nelle settimane a venire, con l’approssimarsi dell’evento, MINIACS diffonderà i dettagli sul programma della fiera. Cultura Pop è orgogliosa di annunciare che sarà media partner di MINIACS, sarà quindi nostra premura tenervi informati con tutte le notizie prima, durante e dopo questo evento.

Continuate quindi a seguire le nostre pagine per ulteriori informazioni riguardo il MINIACS e per seguire gli sviluppi e le novità che la fiera presenterà nei prossimi mesi.

MINIACS: dove e quando

MINIACS si svolgerà a Milano dal 1 al 5 settembre 2021 presso Ride Milano, l’ex scalo di Porta Genova. Si tratta di una delle location più caratteristiche della città, situata a due passi dai navigli nel cuore della metropoli meneghina, questo hub culturale ospita abitualmente arte, teatro, attività di gaming, concerti, dj set, attività per bambini ma anche food truck e cocktail bar. Per tutte le informazioni sulla fiera potete consultare il sito ufficiale di MINIACS.