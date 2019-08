Mirabilandia: Summer Horror Festival 2019

Mirabilandia presenta per ferragosto 2019 il Summer Horror Festival. Previsti spettacoli con scenografie e coreografie speciali e dedicate tutte a tema Horror e post apocalittico.

Si prepara un ferragosto a tinte Horror per Mirabilandia. Per festeggiare il 15 Agosto Mirabilandia, uno dei parchi divertimento migliori d’Italia, ha deciso di organizzare una giornata di intrattenimento decisamente particolare con attività che spazieranno dalle attrazioni agli spettacoli con scenografie e coreografie speciali e dedicate. Nelle serate dal 15 al 18 agosto a Mirabilandia andrà in scena il Summer Horror Festival, la prima esclusiva versione estiva del famoso Halloween del Parco.

MIRABILANDIA HALLOWEEN, Ravenna 23/10/2015; ph .. Giorgio Salvatori - www.officinaphotografica.com

L’area sudovest del Parco divertimenti dalle 21 alla mezzanotte si trasformerà in una grande scena “post apocalittica”, densa di fumo, coreografie, luci e tanta musica ad alto volume. Nell’area Reset ci si potrà scatenare al fianco di orde di mostri con il sound dei dj set previsti per l’evento e sulle note dei live musicali dei Mobius. Nell’area retro Blu River tutte le sere lo spettacolo sarà garantito da entusiasmanti performance con il fuoco. A rendere ancora più cupa l’atmosfera il Maze Acid Rain, tunnel horror dalla speciale scenografia, abitato da un nutrito gruppo di zombie urlanti e danzanti.

Dopo una giornata passata tra le tante attrazioni e l’area Ducati World, costruita intorno al nuovissimo duelling coaster interattivo Desmo Race, il Summer Horror Festival sarà un’occasione in più per godere un Ferragosto “da paura” a Mirabilandia!

Per tutti gli interessati a passare un ferragosto particolare sono previsti biglietti speciali di ingresso validi dalle 17 alla tariffa ridotta di €17,90.