Mirka Andolfo scrive e disegna Harley Quinn Black + White + Red Chapter Two

Come riportatovi qualche giorno fa la DC ha varato una nuova testata antologica digital first intitolata Harley Quinn Black + White + Red – trovate QUI i dettagli – e oggi ha annunciato che il Secondo Capitolo intitolato Fashion Victim in uscita venerdì 3 luglio sarà scritto e disegnato da Mirka Andolfo.

Si tratta della prima volta assoluta in cui una firma italiana lavorerà come autrice completa. Nessun italiano prima dell’autrice napoletana era mai stato chiamato a scrivere e disegnare una storia per casa di alcuni dei personaggi più iconici e riconoscibili mai creati.

Harley Quinn Black + White + Red èuna serie antologica in 14 capitoli che verrà pubblicata prima digitalmente ogni venerdì al costo di $ 0.99 e verrà successivamente raccolta in formato cartaceo – non è stato ancora specificato però se direttamente in volume o in spillato.

La particolarità della serie, come suggerisce anche il titolo, è che sarà in bicromia – bianco e nero come la mitica antologia Batman Black and White – con inserti di rosso.

Gli altri autori che si uniranno a Harley Quinn Black + White + Red sono fra gli altri Paul Dini (co-creatore del personaggio), Amanda Conner, Jimmy Palmiotti, Chad Hardin, Erica Henderson, Saladin Ahmed e Joe Quinones.

Mirka Andolfo, star del fumetto internazionale con successi come Sacro/Profano, Crontronatura e Mercy, con all’attivo centinaia di migliaia di copie vendute, trentenne eccellenza italiana del mercato fumettistico mondiale, Mirka Andolfo da tempo lavora ai più alti livelli del settore con editori europei e americani. Collabora stabilmente da cinque anni con DC Comics, per cui l’autrice italiana ha firmato storie per personaggi quali Wonder Woman, Catwoman, Teen Titans, Green Arrow e DC Bombshells.

L’irriverenza e l’energia emancipatoria di Harley Quinn si sposa pienamente con lo spirito di Mirka Andolfo, affermatasi negli anni per i suoi personaggi femminili forti e ispiratori, raccontati spesso attraverso una rappresentazione anticonformista, body-positive e carica di un erotismo liberatorio e assertivo. Una combinazione esplosiva che già in passato è riuscita a infiammare il dibattito.