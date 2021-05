Mobile Suit Gundam Seed: in arrivo un nuovo anime, un manga e un gioco della saga Gundam Seed

Bandai Namco ha annunciato tre iniziative, in concomitanza dell’inaugurazione della statua a grandezza naturale ZGMF-X10A Freedom Gundam (il modello creato e apparso nelle serie Mobile Suit Gundam Seed e Mobile Suit Gundam Seed Destiny), il 28 aprile presso il LaLaport Mall di Jinqiao, a Shanghai in Cina, volte a festeggiare il 20° anniversario della saga Gundam Seed.

Il progetto si chiama Mobile Suit Gundam Seed Project ignited e prevede la creazione di un lungometraggio anime, attualmente in produzione, a opera di Kogado Studio, che funge da sequel della serie televisiva e che vede il ritorno del regista Mitsuo Fukuda, un nuovo manga intitolato Mobile Suit Gundam Seed Eclipse e un nuovo gioco mobile della saga Gundam Seed. Per entrambi l’anime e il gioco ulteriori informazioni saranno svelate in futuro.

Mobile Suit Gundam Seed: il nuovo manga

Il manga Mobile Suit Gundam Seed Eclipse, scritto da SOW e disegnato da Atsushi Soga, sarà lanciato in Giappone e oltreoceano a luglio.

La storia è ambientata nell’Era Cosmica 72, durante quello che sarebbe diventato noto come i “due anni persi” tra le due guerre. Alcuni lo chiamano il tempo della “pace sul ghiaccio sottile”, mentre altri lo chiamano la “breve tregua prima del prossimo tumulto”.

Protagonisti il diciassettenne pilota di mobile suit Tatsumi Hōri, il diciannovenne comandante Miyabi Oto Kiō, il diciottenne pilota coordinatore Ken Noland Suse, e altri che rischiano le loro vite in un’unità vuota conosciuta come “ODR”.

Il manga verrà pubblicato sulla rivista di Kadokawa Gundam Ace il 26 luglio.

L’MVF-X08 Eclipse Gundam del manga è un mobile suit personalizzato sviluppato in top secret da ODR. Bandai metterà sul mercato il model kit Master Grade 1/100 in agosto.

Junichi Akutsu sta progettando il mecha.

A proposito di Mobile Suit Gundam Seed

Il primo anime televisivo Mobile Suit Gundam Seed, parte del franchise di Gundam, è andato in onda dal 2002 al 2003, seguito da Mobile Suit Gundam Seed Destiny dal 2004 al 2005.

Diretto da Mitsuo Fukuda (Future GPX Cyber Formula e Gear Fighter Dendoh), la storia è ambientata in un universo alternativo a quello della serie originale, detto Era Cosmica (Cosmic Era).

Vi ricordiamo che Chiaki Morosawa, la capo sceneggiatrice delle due serie di Gundam Seed, è morta all’età di 56 anni nel 2016. Aveva collaborato con suo marito Mitsuo Fukuda, che ha diretto entrambe le serie televisive, nella realizzazione del film di Mobile Suit Gundam Seed. La Morosawa aveva spiegato nel 2008 che la trama del progetto era stata completata, ma che era stata malata dalla fine del sequel Mobile Suit Gundam Seed Destiny nel 2005.

Se siete appassionati di Gundam, acquistate l’action figure del Gundam di Mobile Suit Gundam Seed Destiny, disponibile su Amazon.