Monkey D. Luffy (Wano kuni) DXF Grandline Men: la recensione

Abbiamo avuto il piacere di recensire una figure che fa parte delle prossime release di Banpresto. Stiamo parlando del protagonista di One Piece, Monkey D. Luffy, tratto dall’arco narrativo di Wanokuni. La figure fa parte di una linea che si protrae ormai da diversi anni che si chiama DXF Figure The Grandline Men Wano Country Vol.1. Questa uscita infatti è la prima della linea dedicata alla saga di Wano kuni a cui seguirà un altro membro piuttosto conosciuto della ciurma di cappello di paglia, lo spadaccino Zoro, che costituirà il Vol.2.

Il Personaggio

One Piece è l’opera creata da Eiichirō Oda che viene serializzata dal 1997 e tutt’ora in corso. La storia narra del giovane Monkey D. Luffy (Rubber nell’adattamento italiano) che dopo aver ingerito il frutto del diavolo chiamato Gomu Gomu acquisisce la capacità di trasformare il suo corpo come se fosse di gomma. Il sogno del giovane Luffy è quello di diventare il re dei pirati come il grande Gol D. Roger. Le avventure di Luffy lo porteranno in varie parti del pianeta, navigando per tanti mari e raccogliendo di volta in volta nuovi membri che hanno arricchito la sua ciurma di guerrieri formidabili e valorosi. Il nuovo arco narrativo al momento in corso è la saga di Wanokuni che si svolge su un’isola chiamata Wa, al di fuori dei territori del Governo Mondiale. Gli spadaccini di Wa vengono chiamati Samurai, come nella tradizionale cultura giapponese e sono così abili e temuti da essere tenuti a dovuta distanza anche dalla marina. Secondo le tradizioni di Wano tutti gli uomini devono indossare il caratteristico Kimono e portare i capelli con l’acconciatura chonmage, e questo spiega perché i nostri eroi abbiano l’aspetto dei classici Samurai della cultura nipponica.

La Confezione

La confezione del prodotto è una piccola scatola che racchiude al suo interno la figure protetta da alcune buste di plastica. La grafica è davvero elaborata, mostra infatti il personaggio in primo piano insieme ai vari loghi di One Piece (compreso quello del ventennale della serie animata) ed è caratterizzata da vari elementi scenici come il fondale che richiama l’isola di Wa o la cornice che richiama il pavimento di una nave pirata. La statuetta è presente divisa in varie porzioni da assemblare grazie a dei comodi e semplici incastri che permettono con poche operazioni di avere a disposizione il modello pronto all’esposizione. All’interno delle bustine vi è anche una basetta di colore nero con due piccoli perni nei quali è possibile posizionare il personaggio.

DXF Figure TheGrandline Men Wano Country Vol.1

La statuetta di Monkey D. Luffy è una statica in PVC alta circa 16 cm e rappresenta il pirata in una posa molto semplice, in piedi con il suo Kimono rosso porpora mentre impugna la sua Katana. Il classico cappello di paglia che rappresenta Luffy è posizionato sulle spalle mostrando la particolare capigliatura adottata su Wa.

La colorazione risulta davvero ben fatta, arricchita da diverse sfumature che creano un miglior effetto di realismo e profondità alla figure. Lo sculpt, non potendo puntare come al solito sulla muscolatura del personaggio, da il suo meglio nel realismo delle pieghe del Kimono che stupisce incredibilmente per il livello di dettaglio. Forse non si nota inizialmente, data la posizione, ma sono realizzati particolarmente bene anche tutti gli elementi posti sul retro come il cappello, il nodo sulla cintura e il fodero della Katana.

Conclusioni

Sebbene la posa possa sembrare estremamente semplice questa figure è dotata di dimensioni contenute e un dettaglio incredibile (per fare un esempio siamo ai livelli delle Figuarts Zero). Il vantaggio di una posa semplice, più verticale che dinamica, aiuta anche nell’ottica di una esposizione pulita ed elegante che non ruba spazio e permette di poter collezionare varie figure senza dover sacrificarne la visibilità, come spesso accade. È la prima prodotta del nuovo arco Wanokuni quindi ancora facilmente reperibile e sia che vogliate iniziare ora la nuova serie o avere un Monkey D. Luffy in versione alternativa sicuramente questa statuetta fa per voi. Il prezzo, decisamente appetibile e alla portata di tutti, aiuta sicuramente a propendere verso l’acquisto.