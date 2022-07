Grave perdita nel mondo del panorama televisivo e non solo. Nella giornata di ieri è morta a 89 anni Nichelle Nichols, nota a tutti per il ruolo del tenente Uhura nella serie originale di Star Trek, andata in onda dal 1966 al 1969. Una parte importantissima per l’attrice e per quello che rappresentava in quanto ha portato avanti la lotta alla discriminazione razziale.

Morta a 89 anni Nichelle Nichols

Basti pensare che il suo personaggio si rese protagonista di un momento televisivo storico. Nel decimo episodio della terza stagione, intitolato Umiliati per forza maggiore, il tenente Uhura e il Capitano Kirk (William Shatner) condividono quello che fu a tutti gli effetti il primo bacio interrazziale nella storia della TV. L’episodio fu addirittura censurato dalla BBC in Inghilterra perchè non ritenuto adatto a un pubblico giovanile.

Nichelle rimase legata al tenente Uhura per anni, interpretandola anche in sei film di Star Trek e prestando la sua voce alla serie animata del franchise. Fece anche da guest star in un episodio di Futurama. La sua interpretazione fu amata all’unisono, sia dal pubblico sia dagli addetti ai lavori, e persino Martin Luther King le fece i complimenti. Fu lui a convincerla a restare dopo che Nichelle aveva espresso il desiderio di lasciare il mondo di Star Trek per tornare a fare teatro.

We’re deeply saddened to report the passing of Nichelle Nichols – a trailblazer, an inspiration, and so much more. She will be deeply missed. https://t.co/iBwyOPaxTP — Star Trek (@StarTrek) July 31, 2022

L’influenza di Nichelle si è estesa ben oltre il mondo di Star Trek: nel 1992 ha ottenuto la stella sulla Hollywood Walk of Fame ed è diventata la prima attrice di colore a imprimere le impronte delle sue mani davanti al Grauman’s Chinese Theatre di Hollywood. Ma non è tutto, perchè nel 2015 volò nello spazio come parte del progetto del telescopio SOFIA (Stratospheric Observatory for Infrared Astronomy) della NASA. Anche le pagine social dell’agenzia aerospaziale hanno voluto ricordare la compianta attrice con grandi messaggi di cordoglio.

L’annuncio della morte di Nichelle, avvenuta per cause naturali, è stato dato dal figlio Kyle Johnson che ha spiegato come la sua luce sarebbe rimasta sempre accesa per tutte le generazioni future, come le antiche galassie scoperte nel mondo di Star Trek. Il messaggio si è concluso con il celebre saluto vulcaniano “Lunga vita e prosperità”.