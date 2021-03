Mortal Kombat 2: Kung Lao da Storm Collectibles

Direttamente dalla saga di uno dei picchiaduro più longevi di tutti i tempi, Storm Collectibles annuncia una nuova action figure tratta da Mortal Kombat. Questa uscita riguarda il Monaco shaolin e membro della supersegreta setta conosciuta col nome di Loto Bianco, ovvero Kung Lao tratto dal secondo capitolo del videogioco.

La figure di Kung Lao sarà dotata di un corpo interamente articolato con mani e teste intercambiabili, realizzato solamente im plastica (PVC) e sarà completamente snodabile; all’interno della scatola ci saranno diversi accessori a corredo per dar libero sfogo alla nostra creazione nelle pose tra cui:

Kung Lao è un ex monaco Shaolin e membro dell’associazione del Loto Bianco (White Lotus Society). E’ l’ultimo discendente del Grande Kung Lao, sconfitto da Goro 500 anni prima. Il personaggio fa il suo debutto in Mortal Kombat II, dopo che l’esercito del Regno Esterno attacca l’accademia degli shaolin, intuendo il pericolo della minaccia dell’Outworld, si unisce a Liu Kang per entrare a far parte del torneo indetto da Shao Kahn. Il monaco dopo aver relizzato che il suo destino è legato al reame oscuro di Outworld riesce a sconfiggere i suoi avversari e diviene infine il Campione Supremo. Kung Lao possiede un cappello dal bordo affiliato che usa per combattere e gli garantisce l’abilità di teletrasportarsi.