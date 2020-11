Mortal Kombat 3: Sub Zero da Storm Collectibles

Le action figure dedicate all’infinita saga di Mortal Kombat continuano ad allungarsi con l’aggiunta di un nuovissimo e richiesto personaggio molto amato dai fan. Questa volta è il turno di Sub-Zero in versione senza maschera tratto dal terzo capitolo del videogioco.

L’uscita di questo personaggio come si può vedere dalla foto si fa davvero interessante vista la presenza di molti extra per simulare la fatality di cui è protagonista.

La figure di Sub-Zero sarà dotata di un corpo completamente articolato con mani e teste intercambiabili, realizzato solamente in PVC (plastica) e sarà completamente snodabile; all’interno della scatola ci saranno diversi accessori a corredo per dar libero sfogo alla nostra creazione nelle pose tra cui:

Fratello dell’originale Sub-Zero questa volta si presenta senza maschera, è un ex ninja del Lin-Kuei, in fuga per evitare la cattura da parte dei tre ninja cyborg (Sektor, Cyrax e Smoke). Dal terzo capitolo presenta un’appariscente cicatrice rossa che percorre il volto del personaggio all’altezza dell’occhio destro come marchio di morte. I tre cyborg ninja ​​Lin Kuei sono stati programmati per cacciare e sterminare Sub-Zero, che a quel punto aveva ricevuto una visione da Raiden e ha accettato di unirsi a una ribellione contro una nuova minaccia.