Dopo il grande successo dell’edizione 2021, sarà ancora Movieland – The Hollywood Park, ad ospitare la prossima edizione (la ventunesima) dei Parksmania Awards. Nella serata di venerdì 21 ottobre 2022 presso il parco di Lazise (Verona) verranno consegnati i prestigiosi riconoscimenti che vengono assegnati ogni anno dalla testata giornalistica Parksmania.it ai parchi di divertimento italiani ed europei che si sono maggiormente distinti durante la stagione per specifiche iniziative nel settore amusement.

Parksmania Awards: una cerimonia prestigiosa ricca di partecipanti

Un premio riconosciuto a livello internazionale come uno degli eventi più importanti del settore e che vede ogni anno la partecipazione dei rappresentanti dei migliori parchi italiani ed europei e aziende leader di mercato operanti nel campo del divertimento. La Cerimonia di Premiazione, aperta al pubblico, verrà come sempre nobilitata dalle performance dei cast artistici di Movieland Park e di altri importanti parchi italiani. Lo show sarà preceduto, giovedì 20 e durante la stessa giornata di venerdì 21, da eventi riservati alle dirigenze dei parchi di divertimento italiani, con Tavoli Tecnici in cui saranno affrontati diversi argomenti.

Movieland Park è il Parco a tema Cinema che fa parte di CanevaWorld Resort, principale polo di divertimento del Lago di Garda. Fanno parte del Resort anche Caneva The Aquapark, il primo parco acquatico italiano ad essere stato interamente tematizzato, e i 3 ristoranti tematici tra i quali lo storico Dinner&Show Medieval Times. Un appuntamento imprescindibile per gli addetti ai lavori che lo scorso anno ha visto la presenza di oltre 150 partecipanti, che in questo modo hanno potuto incontrarsi, confrontarsi e discutere delle problematiche insite nella sempre più difficile gestione delle strutture del divertimento.

Oltre 50 i parchi di divertimento italiani e stranieri, questi ultimi provenienti da Germania, Spagna, Francia e Belgio, che hanno partecipato alla scorsa edizione dei Parksmania Awards, che si è confermata, dopo i già eccezionali risultati delle precedenti, come un grande successo in termini di partecipazione durante le due giornate in programma. L’edizione 2021 è stata supportata da aziende leader di settore come Motta, Isco, OrtoRomi, Moviemex 3D, Black Studio, Goodmorning Paper, Amusement Project, Blue Vision e Fast Food Solutions.