A partire dal 1° ottobre Movieland celebra il mese di Halloween e, per coronare una stagione di grandi successi, “indosserà” una veste rinnovata fra allestimenti inediti, decorazioni ed esclusive nuove “experience” per grandi e piccini. Con l’arrivo dell’autunno a Movieland ritornano anche una moltitudine di zucche (alcune decorate con le sembianze di famosi personaggi del cinema horror e fantasy), mostri, streghe, fantasmi, scheletri, covoni di fieno, mummie e sarcofagi egiziani pronti a far rivivere le atmosfere più macabre del mondo dei film.

» Clicca qui per acquistare i biglietti per Movieland

Il programma del mese più spaventoso dell’anno

Non solo attesissimi ritorni ma anche tantissime novità per questo evento autunnale che ha come obiettivo quello di regalare emozioni su misura per tutti: dai bambini, ai ragazzi, fino agli adulti. Oltre a tutte le attrazioni che rendono celebre il noto parco divertimenti italiano, tra i protagonisti indiscussi di questa stagione ci saranno ovviamente gli spettacoli a tema e le attività di animazione, sia estreme che per i più piccoli, e studiate ad-hoc per questa speciale stagionalità.

Senza dimenticare il ricco calendario che, oltre all’apertura dalle ore 10 alle ore 19 di tutti i sabati e le domeniche di ottobre, vedrà anche un finale di stagione con 3 spettacolari Halloween Nights, apertura prolungata fino alle 23 (il 29 e il 30 ottobre) e fino alle 24 (il 31 ottobre) spettacoli live, DJ-Set e la sera del 31 anche con un concerto rock. A partire dal 8 ottobre aprirà le porte l’attesissima novità 2022, ovvero l’extreme experience ASYLUM – Katharina’s Revenge: un percorso horror con attori, riservato ai soli ospiti maggiorenni, che metterà in scena situazioni ed interazioni con il pubblico particolarmente “forti”.

La storia è liberamente ispirata a quella di Katharina Schmidlin, bambina di 11 anni che venne accusata di stregoneria e arsa viva. Prima di morire urlò alla folla che sarebbe ritornata per vendicarsi e non permettere più ai bambini di vivere in un mondo privo d’amore. In ricordo di Katharina venne edificato un orfanotrofio, una residenza sicura per tutti i bambini che la società aveva abbandonato. L’anima dannata di Katharina trovò nuovamente una casa. La sua presenza malefica si impose sul personale dell’orfanotrofio servendosene per liberare i bambini dalle sofferenze della vita terrena. Ora l’orfanotrofio è a Movieland e gli ospiti sono invitati a visitarlo per scoprire di persona cosa realmente è accaduto.

» Clicca qui per acquistare i biglietti per Movieland

ASYLUM – Katharina’s Revenge si affiancherà all’altra storica horror house di Movieland (HOLMES HOTEL), che ha già conquistato migliaia di entusiasti visitatori e che nel 2021 ha presentato una rinnovata storia e relativa ambientazione che si ispira alle gesta del serial killer americano Henry Howard Holmes.

Halloween però non è solo paura, è anche “dolcetto o scherzetto” con tante attrattive per tutta la famiglia! Gli ospiti più piccoli potranno divertirsi con le attività speciali di questa stagione, durante i coinvolgenti spettacoli, esplorando il percorso di FANTASMIK o salendo a bordo delle jeep di PANGEA per un avventuroso viaggio nel mondo dei dinosauri. Quest’anno Halloween arricchisce la proposta con gli SPECIAL KIDS, eventi ed attività studiati ad hoc per il divertimento di tutti i bambini:

LABYRINTH EXPERIENCE with Granny: (novità 2022) grandi e piccini saranno chiamati ad affrontare un labirinto pieno di trabocchetti e di vie senza uscita: chi ne uscirà per primo?

grandi e piccini saranno chiamati ad affrontare un labirinto pieno di trabocchetti e di vie senza uscita: chi ne uscirà per primo? MONSTER CHEF : cosa avrà preparato lo chef più mostruoso di sempre per mettere alla prova i piccoli ospiti di Movieland? Solo chi avrà il coraggio di assaggiare le sue schifose prelibatezze potrà tornare gratuitamente al Parco nella giornata del 31 ottobre.

: cosa avrà preparato lo chef più mostruoso di sempre per mettere alla prova i piccoli ospiti di Movieland? Solo chi avrà il coraggio di assaggiare le sue schifose prelibatezze potrà tornare gratuitamente al Parco nella giornata del 31 ottobre. TRUCCABIMBI… DA PAURA: in cosa vorranno trasformarsi i piccoli ospiti? In una strega, uno scheletro o una zucca? Vari truccatori professionisti realizzeranno l’incantesimo perfetto.

in cosa vorranno trasformarsi i piccoli ospiti? In una strega, uno scheletro o una zucca? Vari truccatori professionisti realizzeranno l’incantesimo perfetto. DOLCETTO O SCHERZETTO: uno speciale “Trick or Treat” per tutti i bambini! Cercate, raccogliete e gustate i dolcetti più golosi di Movieland attraverso la più tradizionale ed iconica esperienza di Halloween.

» Clicca qui per acquistare i biglietti per Movieland

Movieland ad Halloween regala tantissime emozioni, anche per adulti e ragazzi, attraverso un palinsesto ricco di spettacoli a tema e attività ideate esclusivamente per questa speciale stagionalità. Ecco tutti gli October Specials:

THAT’S HALLOWEEN: (novità 2022) Un nuovo spettacolo di apertura tutto da scoprire! Durante la misteriosa e magica festa la paura e l’orrore diventano gioia e divertimento grazie a questo show in Main Street!

Un nuovo spettacolo di apertura tutto da scoprire! Durante la misteriosa e magica festa la paura e l’orrore diventano gioia e divertimento grazie a questo show in Main Street! MOVIELAND HORROR STORIES: (novità 2022) Vivete Halloween da protagonisti con Movieland Horror Stories, lasciatevi guidare dagli attori sul set di alcune delle più inquietanti scene del cinema!

Vivete Halloween da protagonisti con Movieland Horror Stories, lasciatevi guidare dagli attori sul set di alcune delle più inquietanti scene del cinema! BEWITCHED: (novità 2022) Si avvicina la mezzanotte, qualcosa di malvagio si aggira nel buio… provate a gridare ma ad un certo punto non potrete far altro che… ballare!

Si avvicina la mezzanotte, qualcosa di malvagio si aggira nel buio… provate a gridare ma ad un certo punto non potrete far altro che… ballare! SWEET NIGHTMARE : dall’8 ottobre ritorna l’acclamato show vincitore del premio Parksmania Awards 2019 come migliore show con il suo mix di temi che abbracciano noir, romanticismo e thriller, i sontuosi costumi, rinnovate coreografie e un’inedita scena musicale, il viaggio onirico di Sweet Nightmare continuerà ad emozionare e stupire i suoi spettatori.

: dall’8 ottobre ritorna l’acclamato show vincitore del premio Parksmania Awards 2019 come migliore show con il suo mix di temi che abbracciano noir, romanticismo e thriller, i sontuosi costumi, rinnovate coreografie e un’inedita scena musicale, il viaggio onirico di Sweet Nightmare continuerà ad emozionare e stupire i suoi spettatori. HOLMES HOTEL PRESENTS MEET&SCREAM: Direttamente dall’Holmes Hotel vi sarà un live photo-set con il famigerato serial killer. L’ospite sarà chiamato a superare il confine dell’immaginazione e diventerà la vittima dell’efferato serial killer.

Il programma prevede infine anche eventi speciali organizzati solo per alcuni fine settimana che saranno ancora più coinvolgenti:

GHOSTBUSTER – DAY OF THE GHOSTS: Domenica 16 ottobre, i fan degli Acchiappafantasmi si danno appuntamento a Movieland per un incontro ravvicinato con alcuni dei personaggi del famoso franchise cinematografico.

Domenica 16 ottobre, i fan degli Acchiappafantasmi si danno appuntamento a Movieland per un incontro ravvicinato con alcuni dei personaggi del famoso franchise cinematografico. KRAMPUS SHOW MERANO: Domenica 23 ottobre, figure demoniache vestite con pelli di capra e maschere in legno cammineranno tra le strade di Movieland per regalarvi una domenica da paura.

Domenica 23 ottobre, figure demoniache vestite con pelli di capra e maschere in legno cammineranno tra le strade di Movieland per regalarvi una domenica da paura. HALLOWEEN SPECIAL NIGHTS: 3 imperdibili aperture serali, il 29 e il 30 ottobre fino alle 23 e il 31 ottobre grande festa di Halloween con apertura fino a mezzanotte: il fine settimana di Halloween più lungo di sempre con una ricca offerta di intrattenimento con live DJ-Set, Rock band e Show fino a tarda serata.

» Clicca qui per acquistare i biglietti per Movieland

Tutte le promozioni speciali

Durante la stagione di HALLOWEEN saranno disponibili molte promozioni speciali per entrare al Parco a prezzi vantaggiosi:

Per tutti i weekend di ottobre chi verrà al Parco con TRAVESTIMENTO A TEMA potrà accedere a prezzo ridotto (26 euro). Per ottenere lo sconto il proprio costume dovrà includere TRUCCO, VESTITO e un ACCESSORIO a tema (esempio: teschio, bastone, zucca ).

potrà accedere a prezzo ridotto (26 euro). Per ottenere lo sconto il proprio costume dovrà includere TRUCCO, VESTITO e un ACCESSORIO a tema (esempio: teschio, bastone, zucca ). Possibilità di acquistare lo speciale BIGLIETTO SERALE il 29,30,31 Ottobre , dalle 18:00, ad un prezzo particolarmente conveniente ovvero 20 euro.

, dalle 18:00, ad un prezzo particolarmente conveniente ovvero 20 euro. BONUS VACANZE e PACCHETTI PARCO+HOTEL: continua fino al 1° novembre l’opportunità di fruire del BONUS VACANZE e degli speciali pacchetti PARCO+HOTEL per organizzare una breve vacanza sul Lago di Garda.

» Clicca qui per acquistare i biglietti per Movieland