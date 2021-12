L’autore di My Hero Academia svela quando potrebbe concludere il manga

In occasione del Jump Festa 2022, Kohei Horikoshi, autore di My Hero Academia, ha dedicato un messaggio ai suoi appassionati svelando, fra gli altri spunti di argomentazione, i suoi piani di conclusione del manga.

Ecco di seguito cosa ha rivelato nello specifico:

Se il manga procede liscio come pianificato, penso che proprio in un anno a partire da adesso raggiungerà il suo scopo finale. Questa è la situazione al momento. Diversamente, penso che Yamashita-kun leggerà l’esatta stessa lettera da parte mia al prossimo Jump Festa.

Daiki Yamashita, ovvero la voce del protagonista Izuku Midoriya nell’anime, ha interpretato il messaggio dell’autore non presente fisicamente all’evento. L’autore ha anche dichiarato che Katsuki Bakugo avrà molto presto una scena di rilievo e tutti dovrebbero attenderla calorosamente, sia che lo si ami o lo si odi.

Ancora, l’autore anticipa che in futuro vi sarà un confronto tra Ochako e Toga e si chiede se Deku riuscirà a salvare Shigaraki, ovvero il suo più grande ostacolo.

Ricordiamo che il manga è nel suo arco narrativo finale e le parole dell’autore vanno comunque interpretate con una certa cautela. E’ perfettamente possibile che lo sviluppo della storia si intensifichi o si dilunghi ancora un p’ prima di raggiungere il vero finale. Non resta che attendere il prossimo anno per scoprire effettivamente le sorti delle avventure di Deku e compagni.

My Hero Academia: il manga e l’anime

My Hero Academia è composta da cinque stagioni di cui le prime quattro disponibili in streaming gratuito sulla piattaforma VVVVID, mentre la quinta solo su Crunchyroll. Le prime quattro stagioni e gli OAV sono state trasmessi in chiaro dalle reti Mediaset, ovviamente doppiate in italiano, fra il 2018 e il 2021. Potete recuperare la serie in home video grazie a Dynit che realizzato 3 box blu-ray per le prime due stagioni, anche con audio italiano, My Hero Academia Stagione 1, My Hero Academia Stagione 2 – Box 1 e My Hero Academia Stagione 2 – Box 2.

Da marzo 2021 a settembre 2021 è andata in onda la Stagione 5 trasmessa in simulcast su Crunchyroll anche nel nostro paese e in Autunno 2022 comincerà la Stagione 6. Alle serie anime si collegano anche tre film: Two Heroes, HEROES RISING e World Heroes’ Mission (i primi due usciti sempre per Dynit).

L’anime è tratto dal manga omonimo scritto e disegnato da Kohei Horikoshi, ancora in corso di pubblicazione. Il manga è edito in Italia da Star Comics che ha pubblicato finora 30 volumi (non lasciatevelo scappare qui su Amazon poichè presenta anche una sconvolgente rivelazione).

Per chi non conoscesse eccovi una breve sinossi della serie: