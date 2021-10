Il finale di My Hero Academia: l’autore tra incertezze e difficoltà

Ai titoli di coda del Volume 32 di My Hero Academia, disponibile in Giappone e negozi online per l’acquisto, l’autore Kohei Horikoshi ha lasciato un messaggio agli appassionati evidenziando l’inizio dell’atto finale e delle sue relative incertezze in merito alla durata.

Il finale My Hero Academia: tra incertezze e difficoltà

Ecco le parole nel dettaglio emerse online su Twitter da fonti accreditate:

L’atto finale è iniziato, ce ne ho messo di tempo! In origine pianificavo di realizzarlo con 5 volumi, ma adesso non ne sono più sicuro. Cosa accadrà a Deku alla fine? Chi sarà mai il più grande eroe? Michimichiko Ganriki apparirà nella storia? Voglio che tutti coloro che hanno letto questa storia sino a questo punto si sentano soddisfatti.

L’autore ha anche espresso una parola per Deku riflettendolo sugli eventi dell’atto finale e sulle difficoltà nel disegnarlo. Ecco le parole:

Deku è distrutto, vero? Ho più difficoltà a disegnalo, quindi impiego più tempo in ogni scena in cui appare, adesso che la modalità Black Whip è attivata costantemente ed è in grado di ingaggiare battaglia a piacimento.

Infine, Horikoshi-sensei rimanda al prossimo tankobon promettendo di fare del suo meglio per rendere orgogliosi i suoi seguaci, o almeno ci spera ardentemente.

My Hero Academia: le prossime uscite italiane

In Italia la serie manga è edita da Star Comics con i primi 29 numeri disponibili (vi aiutiamo a recuperare il più recente se non lo aveste ancora fatto qui su Amazon). Il numero 30, ancora, uscirà in tutta Italia il 1° dicembre 2021 anche in speciale (copertina variant con poster) che potete prenotare sul sito ufficiale dell’editore. Qui su Amazon, invece, in caso voleste prenotare l’edizione regolare.

My Hero Academia, il manga e l’anime

My Hero Academia è composta da quattro stagioni tutte disponibili in streaming gratuito sulla piattaforma VVVVID. Le prime quattro stagioni e gli OAV sono state trasmessi in chiaro dalle reti Mediaset, ovviamente doppiate in italiano, fra il 2018 e il 2021. Potete recuperare la serie in home video grazie a Dynit che realizzato 3 box blu-ray per le prime due stagioni, anche con audio italiano, My Hero Academia Stagione 1, My Hero Academia Stagione 2 – Box 1 e My Hero Academia Stagione 2 – Box 2.

Da marzo 2021 a settembre 2021 è andata in onda la Stagione 5 trasmessa in simulcast su Crunchyroll anche nel nostro paese. Alle serie anime si collegano anche tre film: Two Heroes, HEROES RISING e World Heroes’ Mission (i primi due usciti sempre per Dynit).

L’anime è tratto dal manga omonimo scritto e disegnato da Kohei Horikoshi, ancora in corso di pubblicazione. Il manga è edito in Italia da Edizioni Star Comics che ha pubblicato finora 29 volumi (non lasciatevelo scappare qui su Amazon).

