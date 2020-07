My Little Pony: arriva il pony dei Ghostbusters

In arrivo una nuova figure della Crossover Collection di My Little Pony a tema Ghostbusters. Ad omaggiare il mitico gruppo di acchiappafantasmi dei film e della tv sarà Plasmane. Lanciata all’inizio di maggio di quest’anno, la serie Crossover Collection di My Little Pony ha da subito catturato l’attenzione di appassionati e collezionisti per aver unito i famosi cavallini di Hasbro a popolari licenze della cultura pop. Il set Cutie Marks & Dragons, che inaugurava la linea, omaggiava Dungeons & Dragons interpretando gli elementi iconici del gioco di ruolo con lo stile di Equestria.

Il personaggio dedicato a Ghostbusters si chiamerà Plasmane e si tratterà di un pony di terra di colore rosa con criniera e coda verde acido, abbigliato di tutto punto con l’iconica uniforme beige degli acchiappafantasmi.

Al contrario dei personaggi del set Cutie Marks & Dragons, che presentavano costumi indossabili dai personaggi, l’uniforme di Plasmane sarà stampata sul corpo del personaggio. Per quel che riguarda il Cutie Mark, Plasmane sfoggerà sul fianco l’inconfondibile logo dei Ghostbusters.

Di seguito riportiamo la traduzione della descrizione prodotto fornita da Hasbro

Quando la città di Manehatten è invasa dai fantasmi, Plasmane non è un pony che si fa intimorire, monta sulla sua Ecto-Wagon e si prepara per l’avventura. Con la serie My Little Pony Crossover Collection i fandom si scontrano e originano un universo espanso con personaggi mashup dallo stile retrò!

Plasmane dalla serie Crossover Collection combina in design retrò di My Little Pony con quello dei Ghostbusters. Il personaggio è caratterizzato da elementi unici come il costume, i colori e il Cutie Mark ispirato agli elementi iconici di Ghostbusters.

Questo personaggio da 4,5 pollici sarà contenuto all’interno di una scatola da collezione, che non sfigurerà nelle collezioni degli appassionati di My Little Pony o Ghostbusters.

Plasmane sarà distribuita a partire da questo autunno e avrà un prezzo di 12,99 dollari, tuttavia chi lo desiderasse potrà preordinalrla già ora nel circuito dei giocattoli e delle figure da collezione.