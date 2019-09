Mysterio, la nuova figure annunciata da Hot Toys

Mysterio è la nuova figure proposta da Hot Toys per la sua linea dedicata alla pellicola Spider-Man: Far From Home.

Mysterio, maestro delle illusioni, è la nuova fantastica figure proposta da Hot Toys (il famoso produttore di action figure) per la sua linea dedicata alla pellicola Spider-Man: Far From Home. Con oltre 30 punti di articolazione, la figure, composta da un corpo base con abiti di vario tessuto e materiale, sarà alta circa 28 cm in perfetta linea con gli altri prodotti in scala 1/6.

La pacifica vacanza in Europa di Peter Parker prende una svolta inaspettata quando Nick Fury si presenta all’improvviso nella sua stanza d’albergo chiedendogli di collaborare a fermare gli Elementali, esseri mitologici intenzionati a devastare il continente. In Spider-Man: Far From Home vedremo Peter Parker alle prese con una nuova avventura ambientata per la maggior parte del tempo fuori da New York con pericoli provenienti da un altro universo.

Mysterio è la quarta uscita che viene annunciata da Hot Toys per la linea dedicata al nuovo film, dopo averlo visto in anteprima al San Diego Comic Con finalmente è stata annunciata per la vendita attraverso la pagina di Hot Toys e Sideshow. Tra le caratteristiche di questa action figure ci saranno le immancabili mani di ricambio, effetti luminosi e incredibili dettagli della divisa creata da Quentin Beck. Sempre presente, ovviamente, la basetta espositiva con supporto regolabile, grafica del film e svariati effetti come il fumo verde che avvolge Mysterio che arricchiranno sicuramente l’impatto scenico della figure. Non è presente (forse per questioni legate ai diritti) una testa rappresentante l’attore Jake Gyllenhaal, che ha interpretato il personaggio nel film.

La nuovissima figure di Mysterio prodotta da Hot Toys è già ordinabile sul sito di Sideshow.com al costo di 241,44 $ con uscita stimata per il mese di Settembre 2021, una data non proprio vicina ma che darà sicuramente tempo ad appassionati e collezionisti di mettere da parte il “gruzzolo” necessario per portarsela a casa.