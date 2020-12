Nadia – il Mistero della Pietra Azzurra è su Amazon Prime Video

Nadia – il Mistero della Pietra Azzurra, anime cult di Hideaki Anno mente dietro l’altro cult Evangelion, è disponibile da oggi su Amazon Prime Video.

Come riferito sulla pagina facebook di Yamato Video si tratta di una nuova versione rimasterizzata in alta definizione e senza censure.

Prodotta da NHK e Sogo Vision, Nadia – il Mistero della Pietra Azzurra è una serie cult per tutti gli appassionati di anime. Venne realizzata da Hideaki Anno e Shinji Higuchi presso lo studio Gainax arrivando in Italia nell’estate del 1991.

Eccovi la trama:

Francia, 1899. Nadia è una ragazza di 14 anni con un passato molto burrascoso: orfana, ignora le sue origini, lavora come acrobata in un circo. Jean, piccolo genio, è venuto a Parigi con lo zio per prendere parte alla gara di volo durante l’esposizione mondiale. L’incontro tra lui è Nadia è fatale: il ragazzo se ne innamora a prima vista e la segue indifferente a ogni rischio, facendosi coinvolgere in una grande avventura.

I due, infatti, si ritroveranno inseguiti da vari malviventi, tutti attratti dalla pietra che Nadia porta al collo. Si ritroveranno ben presto a bordo del Nautilus del capitano Nemo, a viaggiare per il mondo in fuga dall’organizzazione di Neo-Atlantide capeggiata dal perfido Gargoyle, anch’egli deciso a impadronirsi dalla pietra di Nadia, necessaria per i suoi piani di conquista.