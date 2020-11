Berserk è disponibile su Amazon Prime Video

Berserk, la serie anime cult del 1997, è disponibile da oggi su Amazon Prime Video. Come anticipato da Yamato Video con un post sulla sua pagina facebook ufficiale, la versione disponibile sulla piattaforma streaming è quella rimasterizzata già trasmessa precedentemente dal canale sattellitare Man-Ga.

Berserk è serializzato in Giappone da Hakusensha nella rivista Young Animal dal 1989 mentre Italia è pubblicato da Planet Manga. La prima edizione italiana risale all’agosto 1996 ed in seguito sono state edite diverse ristampe che portano il nome di Collection, Maximum e Collection Serie Nera.

In tutto sono stati pubblicati 40 volumi, tutti disponibili anche in Italia sempre grazie a Planet Manga.

Il successo del manga ha portato alla realizzazione, nel 1997, di una prima serie televisiva anime, di una trilogia di film tra il 2012 e il 2013, il cui progetto si intitola Berserk – L’epoca d’oro, e di una seconda serie televisiva nel 2016, seguita da una seconda stagione nel 2017, oltre a diversi videogiochi.

Le vicende di Berserk si incentrano su Gatsu, un guerriero maledetto costretto a vagare senza sosta per sopravvivere e trovare vendetta. La storia, inizialmente horror ma via via arricchita di elementi del genere fantasy, esplora gli anfratti più profondi della natura umana. Le tematiche principali sono l’illusorietà del libero arbitrio, l’oscuro e necessario potere della violenza, il destino dell’uomo, l’istinto di conservazione, l’onnipresenza del male. Tanto l’anime quanto il manga sono noti per la loro cruda violenza.

Il Capitolo 362 è stato pubblicato il 23 ottobre scorso su Young Animal 21 di Hakusensha. Tuttavia Kentaro Miura e la rivista hanno fatto sapere che il Capitolo 363 non uscirà su Young Animal 23 previsto per il prossimo 27 novembre.

Berserk and the Band of the Hawk è sempre disponibile per PlayStation 4!