Naruto, best-seller nonché uno dei manga di punta di Weekly Shonen Jump dei primi anni 2000, sta celebrando i suoi 20 anni e a partire da questa settimana sono cominciati a spuntare finalmente fuori i primi dettagli in vista dei festeggiamenti.

Naruto: i primi dettagli per i 20 anni

Innanzitutto la grande opera scritta e disegnata da Masashi Kishimoto, fra l’alto ancora oggi riscuote grandissimo seguito in particolar modo con la pubblicazione su Prime Video della prima parte, si è rifatta il trucco con un nuovo sito web ufficiale (il link è il seguente) ufficialmente operativo da lunedì 3 ottobre 2022 (in Italia sarà ancora domenica pomeriggio) e un profilo ufficiale Twitter in lingua inglese (raggiungetelo qui).

Le pagine del numero 43 di Weekly Shonen Jump, disponibile per l’acquisto in Giappone e negozi online, rivela che gli aggiornamenti per i festeggiamenti saranno annunciati pian piano nel corso delle settimane ed oggi ne apprendiamo di nuovi.

Difatti, secondo le anticipazioni emerse online circa il numero 44 della rivista settimanale (3 ottobre) apprendiamo la pubblicazione di quattro nuove key visual: tre dedicate a Naruto e una per Boruto: Naruto Next Generations, l’attuale serie sequel dell’opera originale. Una volta che il sito sarà operativo, gli utenti avranno accesso ad informazioni relative all’adattamento anime di Naruto e di Boruto, potranno leggere volumi dei due manga citati, comprare merchandise e visionare informazioni sugli eventi e giochi.

Sveliamo di seguito la prima key visual emersa in anteprima online mediante le copie staffetta della rivista:

Viene anche annunciato dalla rivista che il benvenuto al sito sarà offerto da un trailer speciale per commemorare i 20 anni di Naruto. Staremo a vedere di cosa si tratta, restate, pertanto, tra le nostre pagine per scoprire cosa bolle in pentola nel mondo ninja ideato dalla mente del maestro Kishimoto.

Ricordiamo, ancora, che a fine 2022 saranno pubblicati due nuovi manga di Naruto ispirati alle light novel post serializzazione del manga. Qui tutti i dettagli.

A proposito di Naruto

Naruto è stato realizzato da Masashi Kishimoto dal 1999 al 2014 all’interno della rivista Weekly Shonen Jump (Shueisha). Con 700 capitoli pubblicati e 72 volumi totali, l’opera è interamente disponibile in Italia sotto l’etichetta di Planet Manga.

Le due serie animate ovvero Naruto e Naruto Shippuden inglobano in totale ben 720 episodi. In Italia Naruto è stato trasmesso interamente. “Shippuden” invece conta, per ora, 393 episodi.

La leggenda di Naruto vive ancora oggi con il manga sequel ufficiale, Boruto: Naruto Next Generations serializzato dal 2016. Il sequel è disegnato da Mikio Ikemoto e scritto da Masashi Kishimoto. In Italia è edito da Planet Manga. Il sequel, ancora, vanta una serie tv anime settimanale attualmente in corso ininterrottamente dal 2017.

A fine 2022 saranno pubblicati due nuovi manga di Naruto ispirati alle light novel post serializzazione del manga. Qui tutti i dettagli.