Dopo Naomi Osaka, un nuovo atleta è stato omaggiato dalla matita di Masashi Kishimoto, papà del celebre Naruto e del più recente Samurai 8: La Leggenda di Hachimaru.

Stavolta il celebre mangaka creatore dell’opera best-seller ha realizzato, nel suo inconfondibile stile, una rappresentazione di Zion Williamson, cestista NBA sotto contratto per i New Orleans Pelicans e autoproclamatosi amante degli anime.

L’illustrazione, che immagina il cestita nel mondo ninja di Kishimoto e realizzata per la fresca nuova collaborazione con Jordan (qui i dettagli), è stata pubblicata dallo stesso giocatore attraverso la propria pagina ufficiale Instagram.

Eccola di seguito con tanto di approvazione, e lo si vede, del cestista:

This Naruto x Zion Williamson Illustration by Masashi Kishimoto is so cooool pic.twitter.com/boyhBRnnY0 — Abdul Zoldyck (@Abdul_S17) April 26, 2022

Ecco le parole di ringraziamento del giocatore:

“Onorato di condividere un disegno unico nel suo genere dalle mani di Masashi Kishimoto, creatore di Naruto. Il mio interesse per gli anime è cominciato fin da piccolo e ancora oggi mi è fonte di ispirazione. Il motto di Naruto è stato sempre quello di credere in se stessi poichè solo così tutto andrà per il meglio”.

A proposito di Naruto

Naruto è stato realizzato da Masashi Kishimoto dal 1999 al 2014 all’interno della rivista Weekly Shonen Jump (Shueisha). Con 700 capitoli pubblicati e 72 volumi totali, l’opera è interamente disponibile in Italia sotto l’etichetta di Planet Manga.

Le due serie animate ovvero Naruto e Naruto Shippuden inglobano in totale ben 720 episodi. In Italia Naruto è stato trasmesso interamente. “Shippuden” invece conta, per ora, 393 episodi.

La leggenda di Naruto vive ancora oggi con il manga sequel ufficiale, Boruto: Naruto Next Generations serializzato dal 2016. Il sequel è disegnato da Mikio Ikemoto e scritto da Masashi Kishimoto. In Italia è edito da Planet Manga. Il sequel, ancora, vanta una serie tv anime settimanale attualmente in corso ininterrottamente dal 2017.

A fine 2022 saranno pubblicati due nuovi manga di Naruto ispirati alle light novel post serializzazione del manga. Qui tutti i dettagli.