Il Jump Festa 2022 ha annunciato nuovi manga di Naruto, ispirati al manga omonimo scritto e disegnato da Masashi Kishimoto dal 1999 al 2014 ed edito in Italia per Planet Manga.

Annunciati nuovi manga di Naruto

Precisamente si tratta di due nuovi manga cui serializzazione è prevista per la fine del 2022 attraverso il sito web e l’applicazione di Shonen Jump+ di Shueisha.

Il primo manga adatterà la light novel Naruto: Konoha Shinden: Yukemuri Ninpocho (Naruto: La Nuova Generazione della Foglia: Ninja alle Terme) e sarà disegnato da Natsuo Sai (adattamento manga di film e light novel di Psycho-Pass: Sinners of the System). La light novel in questione è stata scritta in origine da Sho Hinata ed è anche disponibile in Italia per la lettura per Planet Manga. Ecco di seguito un’illustrazione a colori in anteprima dell’adattamento e una breve sinossi della storia:

Nel Villaggio della Foglia ora comanda il settimo hokage, Naruto Uzumaki. Kakashi e Gai partono per un viaggio alle terme scortati dalla giovane chunin Mirai Sarutobi… Da genitore a figlio, da maestro a discepolo: un romanzo che parla della strada intrapresa verso una nuova era.

Il secondo manga, invece, adatterà la light novel Naruto: Sasuke Retsuden: Uchiha no Matsuei to Tenkyu no Hoshizuku (Naruto: L’Impresa Eroica di Sasuke: I Coniugi Uchiha e il Firmamento Stellare) e sarà disegnato da Shingo Kimura (giovane autore da poco specializzato e autore del one-shot pubblicato su Jump SQ, Medical Punch!!). La light novel è stata scritta da Jun Esaka ed è disponibile in Italia per la lettura per Planet Manga. Ecco di seguito un’illustrazione a colori in anteprima dell’adattamento e una breve sinossi della storia:

Sasuke è in missione all’Istituto di Ricerca Astronomica del Regno di Redaku, un luogo molto distante dal Paese del Fuoco. Insieme a Sakura avvia un’indagine sotto copertura alla ricerca di una cura per Naruto, affetto da una malattia sconosciuta.

A proposito di Naruto

Naruto è stato realizzato da Masashi Kishimoto dal 1999 al 2014 all’interno della rivista Weekly Shonen Jump (Shueisha). Con 700 capitoli pubblicati e 72 volumi totali, l’opera è interamente disponibile in Italia sotto l’etichetta di Planet Manga.

Le due serie animate ovvero Naruto e Naruto Shippuden inglobano in totale ben 720 episodi. In Italia Naruto è stato trasmesso interamente. Shippuden invece conta, per ora, 393 episodi.