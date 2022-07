Dopo molti anni dalle diverse richieste da parte dei fan, Tamashii Nations annuncia l’uscita di quattro action figure molto amate per la linea Naruto Shippuden S.H. Figuarts, tratte, quindi, dalla seconda serie di Naruto, con i tre protagonisti principali dell’opera e uno dei maestri del Villaggio della Foglia. Come potete vadere dalle foto qui sotto, stiamo parlando di: Naruto Uzumaki, Sasuke Uchiha, Sakura Haruno e Kakashi Hatake.



Tutti e quattro i personaggi hanno subito un restailing dalle vecchie uscite, con nuove articolazioni per permettere una maggiore posabilità; saranno realizzati completamente in plastica e saranno dotati di un nuovo corpo totalmente articolato con un discreto numero di accessori intercambiabili e parti opzionali, raggiungendo un’altezza di 14 cm circa.

Aggiornamento 20/07/2022

Nartuto Shippuden S.H. Figuarts

Kakashi Hatake

Kakashi Hatake avrà in dotazione:

Diversi visi intercambiabili

Mani intercambiabili (sei sinistre e cinque destre)

Un libro

Kakashi Hatake è già in prenotazione presso il distributore ufficiale Italiano dei prodotti Tamashii Nations (Cosmic Group) e il prezzo è di 64.90 Euro, con l’uscita Italiana prevista per Febbraio 2023 circa.

Naruto Uzumaki

Naruto Uzumaki sarà dotato di:

Visi di ricambio

Mani intercambiabili (tre sinistre e quattro destre)

Quattro Kunei

Effetto Rasengan

Braccia incrociate

Sasuke Uchiha

Sasuke Uchiha includerà come extra:

Tre visi di ricambio

Cinque paia di mani intercambiabili

Una spada

Un fodero per la spada

Una spada mentre viene estratta dal fodero

Un’effetto

Sakura Haruno

Sakura Haruno avrà a corredo:

Mani intercambiabili (tre sinistre e due destre)

Quattro visi di ricambio

Un effetto di Energia

Il manga di Naruto è scritto e disegnato da Masashi Kishimoto con ben 72 volumi di storia. Il protagonista è un piccolo ninja di nome Naruto Uzumaki, che abita al Villaggio della Foglia con il sogno di diventare hokage, il ninja più importante del villaggio. I tre personaggi sono basati alla seconda serie chiamata Naruto Shippuden. Il protagonista alla fine della prima stagione lascia il Villaggio della Foglia per andare ad allenarsi e diventare ancora più forte grazie agli insegnamenti del Maestro Jiraiya. Dopo due anni e mezzo vediamo il ritorno del ninja a Konoha, cresciuto e pronto per affrontare le nuove sfide che lo aspettano, ma sopratutto per salvare e riportare sulla retta via il suo amico/rivale Sasuke Uchiha.

I tre ninja di Konoha sono già in preordine presso il distributore ufficiale Italiano dei prodotti Tamashii Nations (Cosmic Group) e il prezzo è di 39.90 Euro per Naruto Uzumaki, con l’uscita Italiana prevista per Agosto 2022, 59.90 Euro per Sasuke Uchiha, in arrivo ad Agosto 2022 e 54,90 Euro per Sakura Haruno con l’uscita stimata per Settembre 2022.

Non hai ancora letto le nuove avventure di Naruto? Tranquillo! Tutti i numeri del manga disponibili in questo momento (Editi da Panini Comics) sono disponibili online, cliccando su questo indirizzo.