Iniziano ad emergere nuovi dettagli sui piani cancellati dalla Warner prima del programma decennale promesso da CEO di Warner Bros. Discovery. Secondo The Hollywood Reporter la major cinematografica aveva in mente un film basato su Crisi sulle Terre Infinite, grande crossover dei fumetti DC che ha svolto la funzione di reboot totale.

A quanto pare David Hamada, presidente di DC Films, voleva realizzare un vero e proprio evento cinematografico per rendere omaggio alla più grande storia DC mai realizzata e portare in scena il Multiverso al cinema. Crisi sulle Terre Infinite ha già avuto un adattamento in live action, ovvero il crossover dell’Arrowverse nel 2019, facendo incontrare il Flash della serie televisiva (interpretato da Grant Gustin) con quello di Ezra Miller.

Crisi sulle Terre infinite – Crisis on Infinite Earths in inglese e poi comunemente nota come Crisi – fu uno dei primi crossover del mercato fumettistico statunitense di genere supereroistico. Venne pubblicato dalla DC da aprile 1985 a marzo 1986 in dodici numeri e come obbiettivo aveva quello di mettere ordine nella complessa continuity dell’Universo DC costituita appunto fino a quel momento da infiniti mondi paralleli. La serie venne realizzata da Marv Wolfman ai testi e dal disegnatore George Pérez (scomparso quest’anno a causa di un cancro al pancreas).

I piani sono stati cancellati, così come avvenuto con il film su Batgirl, e il futuro del Multiverso sul grande schermo appare sempre più nebuloso. A causa dei continui problemi legali che stanno vedendo protagonista Ezra Miller, infatti, Warner starebbe seriamente prendendo in considerazione l’idea di bloccare del tutto l’uscita di The Flash al cinema: ipotesi senza precedenti dal momento che il film è costato oltre 200 milioni di dollari e vedrebbe il ritorno del Batman di Michael Keaton dopo oltre 30 anni.