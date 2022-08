Sembra essere una telenovela senza fine quella che ormai da diversi mesi sta coinvolgendo Ezra Miller, tenendo con il fiato sospeso i fan della DC e non solo. L’attore continua a essere protagonista di incidenti e controverse, e di recente è stato arrestato per furto con scasso nel Vermont. Una situazione sempre più paradossale che sta portando la Warner a vagliare diverse ipotesi, tra cui quella di cancellare definitivamente The Flash.

The Flash potrebbe essere cancellato

Secondo The Hollywood Reporter, fonte autorevole che più volte si è dimostrata attendibile in passato, Warner Bros. Discovery sta attualmente considerando tre opzioni per il futuro: convincere Ezra Miller a chiedere un aiuto medico professionale per i suoi problemi e limitarlo nella campagna promozionale del film, rimuoverlo completamente da qualsiasi attività stampa, cancellare del tutto il film. La terza opzione sarebbe quella più clamorosa e ardua dal momento che The Flash è costato 200 milioni di dollari e avrebbe dovuto segnare un punto importante nel panorama del DCEU.

Impossibile, invece, l’opzione recasting, tanto paventata dai fan: Ezra Miller ha interpretato nel film diverse varianti di Flash, dunque risulterebbe impossibile girare il film nuovamente dall’inizio. Al momento la Warner non naviga in buone acque dal punto di vista mediatico dopo la cancellazione di Batgirl. Proprio nei giorni scorsi era arrivata la notizia della partecipazione di Ezra Miller alle riprese aggiuntive di The Flash, prima che venisse arrestato e la situazione si complicasse di più.

Allo stato attuale il film diretto da Andy Muschietti rimane confermato per il 23 giugno 2023. In ogni caso il CEO di Warner Bros Discovery ha già dichiarato che in futuro il franchise di The Flash continuerà senza Ezra Miller, dunque qualsiasi sarà la sorte del film, l’attore non tornerà nei panni del velocista scarlatto. L’attesa dei fan era ovviamente per rivedere Michael Keaton nei panni di Batman dopo oltre trent’anni e il Batman di Ben Affleck.