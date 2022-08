Come promessovi ieri parlando del futuro del film The Flash e dei possibili slittamenti dei sequel di Shazam! e Aquaman, sono arrivate, nella nottata italiana, le prime parole ufficiali del CEO David Zaslav riguardo il futuro della DC al cinema e in TV anche a seguito dell’annuncio della fusione di HBO Max e Discovery Plus in un’unica piattaforma con interessanti soluzioni che comprendono anche un abbonamento economico con pubblicità. Zaslav ha promesso lo sviluppo di un piano decennale per una DC al cinema e in TV, ispirato a quello che Bob Iger, Alan Horn e Kevin Feige hanno creato per lancio del brand Marvel in seno alla Disney.

Un piano decennale per una nuova DC al cinema in TV: fra qualità e crescita

Un piano decennale DC all’insegna della qualità…

Anche se il paragone con la Marvel potrebbe far storcere il naso ai fan più affezionati agli eroi DC non è il caso di allarmarsi ma al contrario bisogna leggere attentamente fra le righe le dichiarazioni del CEO:

C’è stato un reset. Abbiamo rivisto il nostro business. Ci sarà una squadra che si occuperò di un piano decennale dedicato alla DC. Sarà simile strutturalmente a quello che Alan Horne e Bob Iger insieme a Kevin Feige hanno attuato alla Disney. Siamo convinti di poter creare un brand più duraturo e sostenibile con DC e, per farlo, dobbiamo concentrarci sulla qualità. Non faremo uscire nessun film prima che sia pronto… il nostro obbiettivo sarà capire come rendere ogni film il migliore possiile. DC è qualcosa che possiamo sfruttare meglio, e siamo concentrati su questo obbiettivo ora. Ci sono grandi film DC in uscita: Black Adam, Shazam!, Flash. Ci stiamo lavorando, gli abbiamo visti e sono eccezionali e possiamo fare meglio. È quello su cui Mike De Luca e Pam Abdy [la nuova Head of Warner Bros. Motion Pictures] stanno lavorando.

La prima parola che risalta all’occhio di questa dichiarazione è: qualità. Anche se l’italiano vorrebbe che quel quality venisse adattato in consistenza. Quello che pare lapalissiano è che, non solo per quanto riguarda DC, la produzione Warner Bros. abbia avuto dei picchi creativi e di critica tanto alti quanto pesanti sono stati i suoi tonfi. Non è un caso che Zaslav abbia definito la libreria Warner Bros., compreso il comparto animazione, fantastica.

Riguardo i costi, uno dei motivi per cui Batgirl sarebbe stato cestinato, Zaslav è entrato a gamba tesa anche sulla voci che vorrebbero HBO Max ridurre il budget per i così detti scripted show ovvero le serie TV. Il CEO ha smentito questa eventualità dicendo al contrario che il budget verrà esponenzialmente aumentato ma sotto la supervisione del nuovo HBO & HBO Max Chief Content Officer Casey Bloys, definito un “fuoriclasse” capace di relazionarsi in maniera eccezionale con i talenti e un leader capace di tirar fuori il meglio da qualsiasi tipo di produzione.

…che non significa copiare il “modello Marvel”

Progettualità e consistenza non significa copiare il “modello Marvel” pedissequamente. Obbiettivamente, allo stato attuale, sarebbe uno sforzo creativo ed economico sproporzionato inoltre la forza delle proprieties DC è da sempre quello di adattarsi in maniera fluida a vari media. Un indizio importante su questa fluidità e sul fatto che difficilmente vedremo svilupparsi un universo cinematografico e televisivo asfissiante come quello Marvel è l’annuncio a sorpresa del sequel di Joker con Joaquin Phoenix. Un film che di fatto difficilmente potrebbe essere inserito in un discorso di correlazione e contestualizzazione in un universo più ampio e dalla narrazione continuativa in senso meramente cronologico.

Zaslav dichiara che personaggi come Batman, Superman, Wonder Woman, Aquaman sono riconosciuti e riconoscibili ovunque nel mondo. L’obbiettivo è quello creare per loro le migliori storie possibili, far crescere il loro valore e proteggere il brand DC.

È quindi evidente come un progetto sulla carta validissimo come Batgirl non potesse entrare in questa strategia di rilancio che non deve essere intesa come un reboot, un recasting di tutti i protagonisti ad ogni costo ma semplicemente un focalizzare l’attenzione con l’obbiettivo di raccontare appunto le migliori storie possibili affinché tutto il brand DC possa prosperare. Si è optato evidentemente per privilegiare visioni e portata di regista come Matt Reeves o Todd Phillips ma anche James Wan. In questo senso l’idea di un film legato all’universo di Batman ma dalla portata più contenuta come Batgirl, e a quanto si dice dalla ricezione non positiva, cozzava evidentemente anche con l’idea di protezione ed espansione del brand DC a 360 gradi fatta di “eventi”.

Nota a latere progetti concepiti in maniera generalista o pallidi adattamenti delle proprieties DC non possono essere più contemplati in questo regime, vedasi i fallimenti di Naomi su The CW o DMZ su HBO Max.

Nel piano decennale DC non può esserci il ritorno dello Snyderverse

Quest’ultima riflessione ci riporta a bomba sullo Snyderverse. È altamente improbabile che in questo piano decennale DC possano tornare in qualsiasi forma in pista i progetti che Zack Snyder aveva in mente di raccontare con i seguiti del suo Zack Snyder’s Justice League.

Come riportatovi parecchi mesi addietro, quella di Snyder era sì una visione epica ma fortemente impostata affinché le trame fossero chiuse in un determinato modo e i personaggi avessero archi narrativi ben precisi. In questo senso molti personaggi, uno su tutti Superman, sarebbe stato difficilmente utilizzabile in altri progetti.

Se narrativamente lo Snyderverse sarebbe una contrazione del brand DC, Zaslav vuole una sua espansione. Il ritorno di Ben Affleck oramai dato per certo in sostituzione di Michael Keaton (altro fattore di chiusura narrativa) nei panni di Batman per un cammeo in Aquaman 2 e quello probabile di Henry Cavill nei panni di Superman sono sintomi inequivocabili di questo tentativo di dare una identità, fluida e multiversale, ai singoli brand prima e poi a quello DC.

Resta assodato che il grande merito di Zack Snyder rimane quello di aver azzeccato il 90% dei casting per l’Universo DC al netto dei problemi personali ed extra-set di alcuni attori: Henry Cavill, Ben Affleck, Gal Gadot e Jason Momoa sono entrati giocoforza nell’immaginario moderno e posso convivere benissimo con altre versioni vedasi gli esempio di Batman e Superman con Robert Pattinson e Tyler Hoechlin.

I progetti DC attivi: cosa sopravvivrà?

Alla luce di queste dichiarazione è interessante fare una carrellata sui progetti DC attivi che potrebbero terminare la loro corso dopo il cambio di regime così come prospettato da David Zaslav.

Titans: dopo due stagioni tutto sommato discrete, il calo nella Stagione 3 è stato fin troppo evidente. Con una Stagione 4 prossima a concludere le riprese è probabile che la serie non venga rinnovata o le venga concessa un’ultima stagione per chiudere eventuali trame lasciate in sospeso.

The Flash: è stato già annunciato che la Stagione 9 sarà l’ultima per la serie con Grant Gustin. Si chiuderà così il cerchio dell’Arrowverse iniziato e concluso alla spicciolato con Arrow, Supergirl, DC’s Legends of Tomorrow e Black Lightning.

Harley Quinn: la serie animata per adulti ha un discreto seguito inoltre il brand DC non ha altri progetti di questa tipologia attivi o in cantiere. È probabile che la serie sopravviva anche perché Kaley Cuoco (che presta la sua voce alla protagonista) ha appena raggiunto un accordo con HBO Max con la sua nuova casa di produzione.

Doom Patrol: la serie TV con l’identità più forte fra quelle prodotte negli ultimi d’anni dalla DC nonché una delle migliori. Anche qui è probabile che venga concessa oltre la già conferma Stagione 4 un’altra serie per concludere eventuali trame in sospeso.

Peacemaker: il successo di critica e pubblico della prima stagione, ma anche di The Suicide Squad di James Gunn, rendono la serie praticamente inattaccabile. Lo stesso regista ha confermato che la Stagione 2 è attualmente prevista e salva. Gunn fra l’altro avrebbe altri progetti in cantiere e su quelli forse è più probabile che si saranno delle discussioni in un prossimo futuro.

Young Justice: la serie animata era stata cancellata, e poi salvata da HBO Max, una volta. È probabile che le venga concessa una Stagione 5 per chiudere le trame.

Batwheels: la serie animata pre-scolare debutterà in autunno. Negli ultimi anni DC ha avuto un discreto successo con questo tipo di prodotti quindi la serie non dovrebbe correre rischi contando che attualmente contenuti di questa tipologia spesso vengono rimaneggiati come webseries gratuite forti della larga diffusione del merchandise ad esso correlato.

DC Super Hero High: stesso discorso appena fatto sopra. La serie dopo due stagioni è stata trasformata in una serie di corti gratuiti, probabile che con il lancio di nuovo merchandise verrà riproposta in questa forma con nuovi contenuti.

Stargirl: la serie è passata dalla piattaforma DC Universe a The CW. Il tono da teen drama e il riscontro discreto di pubblico potrebbero far sopravvivere almeno per una Stagione 4 con cui chiudere le trame. Da un lato infatti la Stagione 3 debutterà fra poche settimane e dall’altro è confermato che l’intenzione del film Black Adam è anche quella di introdurre i personaggi della Justice Society of America al cinema e averli anche in TV potrebbe disperdere l’attenzione.

Superman & Lois: qualora dovesse concretizzarsi il ritorno di Henry Cavill e un nuovo capitolo cinematografico dell’Uomo d’Acciaio è improbabile che la serie sopravviva. Per il momento rimaniamo in attesa della Stagione 3.

I progetti DC in fase di sviluppo: cosa vedrà la luce?

Ci sono moltissimi progetti in cantiere targati DC, quali vedranno la luce? Proviamo a fare una rapida carrellata.

Gotham Knights: serie The CW ambientata in una Gotham dove Bruce Wayne è morto e la batfamily deve combattere il crimine. Con un pilot ultimato, ma molte critiche già incassate con un teaser trailer, la serie si vocifera sia stata cassata.

Supergirl: come già anticipatovi ieri, anche se Sasha Calle vestirà i panni di Supergirl in The Flash, il suo film stand alone sembra essere stato cassato.

Blue Beetle: nato come progetto per HBO Max è probabile che la dirigenza decida di lavorare sulla pellicola magari per una uscita al cinema. Il film si è mantenuto finora in budget inoltre presenta una versione del personaggio già vista in altri media (Jaime Reyes è apparso per esempio in tutte le ultime serie animate) e più commercializzabile avendo già un maggior appeal.

Black Canary: lo spin-off di Birds of Prey con Jurnee Smollett difficilmente vedrà la luce. Le discussioni si erano arenate ancor prima del cambio di regime in Warner Bros.

Superman: il film/serie limita con Michael B. Jordan prodotta da J.J. Abrams difficilmente vedrà la luce visto il rinnovato interesse per Henry Cavill e l’ottimo riscontro di Superman & Lois. Difficile inoltre che si voglia proseguire introducendo un terzo Superman per giunta proveniente da una Terra parallela.

Noonan’s: spin-off della serie animata Harley Quinn. Possibilità di vederla realizzata attualmente bassissime.

Dead Boy Detectives: spin-off di Doom Patrol. Possibilità di vederla realizzata attualmente bassissime.

Justice League Dark, Justice League Dark: Constantine, Justice League Dark: Madame X: si tratta delle serie/film messi in cantiere anni fa da J.J. Abrams e di cui di fatto non si è mai saputo nulla. Improbabile che altro tempo e fiducia venga concessa al regista considerato anche il fatto che il lato horror/magico dell’Universo DC potrebbe davvero essere sfruttato per progetti realmente diversi rispetto al classico supereroismo.

Batman: Caped Crusader, My Adventures With Superman, Legion Of Super-Heroes: si tratta di tre serie animate in fase di sviluppo. La prima vede il ritorno di Bruce Timm, la seconda sarebbe la prima serie animata dedicata a Superman da parecchi anni, la terza è una proposta di Brian M. Bendis. Tenendo presente quanto i fan siano affezionati a Timm e quanta richiesta ci sia di Superman, difficile che LoSH veda la luce soprattutto dopo il pessimo lavoro svolto da Bendis sui fumetti DC.

Wonder Woman 3: anche se attualmente dormiente, difficile che Patty Jenkins e Gal Gadot vengano lasciate andare via.

The Batman 2: dopo l’ottimo riscontro di critica difficile che Matt Reeves e Robert Pattinson non ritornino per un sequel.

The Penguin, Arkham: come sopra, l’ottimo riscontro di critica e la chiarezza d’intenti di Matt Reeves, qualità che Zaslav evidentemente ricerca, rendono probabilissimi la realizzazione di almeno uno di questi due spin-off.

Green Lantern: la produzione della serie sarebbe dovuta partira già da qualche settimana ma se ne sono perse le tracce. Difficile che i lavori proseguano viste le premesse: senza Hal Jordan o John Stewart è improbabile che Zaslav dia il via libera.

DC’s Strange Adventures: della serie antologica si sono perse le tracce mesi e mesi fa. Il progetto può dichiararsi morto.