Al San Diego Comic-Con sono state mostrate le prime immagini di Riddler: Year One, fumetto della DC che esplorerà il passato del celebre villain del cavaliere oscuro, racontando l’inizio della sua carriera criminale. A scriverlo ci penserà Paul Dano, reduce da un’interpretazione magistrale proprio nei panni dell’Enigmista in The Batman di Matt Reeves.

Le prime immagini di Riddler: Year One

Questa la sinossi ufficiale: Riddler: Year One, una miniserie in sei numeri con cadenza bimestrale della collana DC Black Series, scritta dall’attore di The Batman Paul Dano, e disegnata dall’apprezzato artista europeo Stevan Subic, esplorerà il passato e mostrerà come il contabile Edward Nashton sia passato dall’esser un semplice signor nessuno di Gotham a nemesi di Batman, portandoli all’inevitabile scontro visto nel film.

Il primo numero arriverà nelle fumetterie americane il 25 ottobre. Non sarà l’unico fumetto a condividere il titolo Year One: sempre al Comic-Con è stato infatti annunciato Gotham City: Year One, miniserie che racconterà il torbido passato della nota città in cui opera il cavaliere oscuro.

Nella campagna promozionale di The Batman il regista Matt Reeves aveva svelato di aver scritto il personaggio dell’Enigmista appositamente per Paul Dano. Alcune scene molto intense, tra l’altro, hanno provocato all’attore diverse notti insonni, ma il risultato finale è stato particolarmente apprezzato da critica e pubblico.

A differenza dell’Enigmista più cartoonesco di Jim Carrey in Batman Forever, Matt Reeves ha scelto come fonte di ispirazione il Killer dello Zodiaco, personaggio realmente esistito che operò in California alla fine degli anni ’60. La sua peculiarità erano la scelta assolutamente casuale delle vittime e le lettere che inviava alla stampa e alla polizia dopo ogni omicidio.

Sul finire di The Batman il personaggio interpretato da Paul Dano condivide una scena con il Joker di Barry Keoghan all’interno dell’Arkham Asylum. I due potrebbero quindi allearsi e dare del filo da torcere al cavaliere oscuro nel sequel di The Batman, già confermato.