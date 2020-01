Netflix realizzerà il film su Leonard Bernstein interpretato e diretto da Bradley Cooper

Bradley Cooper, proprio dopo il successo registico di A Star Is Born nel 2018, aveva annunciato la realizzazione di un altro film che lo avrebbe visto nei panni di regista e protagonista e che avrebbe trattato la vita del musicista Leonard Bernstein. Deadline, però, ha recentemente comunicato che il progetto è stato acquistato da Netflix.

La pellicola, inizialmente, era un progetto affidato alla Paramount Pictures, ma adesso è finito ufficialmente nel catalogo del portale di streaming più grande al mondo. Tra i produttori della pellicola vi sono anche la Amblin Entertainment di Steven Spielberg, che da anni cerca di portare al cinema la complessa e particolare storia del matrimonio del compositore e di sua moglie Felicia Montealegre, Martin Scorsese e Todd Phillips. Alla sceneggiatura invece vi saranno Bradley Cooper e il co-sceneggiatore Josh Singer.

Data l’importanza della notizia, il capo del dipartimento film di Netflix, Scott Stuber, ha riferito:

“Il debutto alla regia di Cooper è stato a dire poco eccezionale e si è velocemente consolidato come un serio cineasta. La sua forte passione per il mezzo d’espressione e la chiara visione per dare vita al rapporto tra l’iconico compositore Leonard Bernstein e sua moglie Felicia Montealegre permettono di rendere giustizia alle loro vite come solo questa rinomata squadra di artisti e produttori può fare. Siamo davvero onorati di poter lavorare con loro per condividere la storia dei Bernstein con il pubblico di tutto il mondo”.

Infine, per quanto riguarda le riprese del film, queste dovrebbero iniziare all’inizio del prossimo anno. Deadline, infatti, ha sottolineato come il colosso dello streaming voglia realizzare una significativa release cinematografica al film biografico prima del lancio all’interno della piattaforma, così come fatto per The Irishman, Storia di un matrimonio e I Due Papi.